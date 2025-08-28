GEN Core X EA

GEN Core X - Robot Adaptativo y Seguro para Operar con Oro



Operativa profesional automatizada para XAUUSD (Oro) en los marcos temporales M10 y M15



GEN Core X es un asesor experto diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en los marcos temporales de 10 minutos (M10) y 15 minutos (M15). Este EA utiliza una estrategia de ruptura con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de métodos de alto riesgo como Martingala o Grid.

Importante: Para un rendimiento óptimo, utilice una cuenta con spreads bajos.

Características principales

Estrategia segura y estable : Sin Martingala ni Grid.

Sistema de Estrategia Dual : Elija entre el modo estable STRATEGY_LOW o el dinámico y adaptable MODE_COREX .

Entradas Breakout Inteligentes : Identifica niveles de precios clave para abrir operaciones con alta probabilidad.

Gestión automatizada del riesgo : El tamaño del lote se calcula en función del saldo de la cuenta y del nivel de riesgo definido.

Protección Trailing Stop : Asegura los beneficios al tiempo que minimiza el riesgo cuando el mercado se mueve a su favor.

Filtro de actividad: El filtro incorporado garantiza que el EA sólo ejecute señales de ruptura durante las sesiones de mercado más válidas.

Ajustes recomendados

Símbolo : XAUUSD (Oro)

Marco temporal : H1 (el EA maneja internamente datos de M10 y M15)

Capital mínimo : $50+

Ajustes : Cambie a MODE_COREX para un trading totalmente adaptativo.

Selección de broker : Elija brokers con spreads ajustados, ejecución rápida y deslizamiento mínimo. Se prefieren los brokers ECN.

Uso del VPS: Para obtener el mejor rendimiento, ejecute GEN Core X en un VPS para garantizar un funcionamiento 24/7 con una latencia mínima.

¿Por qué elegir GEN Core X?

Sin estrategias peligrosas : Evita métodos arriesgados como Martingale o Grid.

Compatibilidad con Brokers : Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos.

Facilidad de uso: Simplemente conéctelo al gráfico, seleccione su modo de operación, y deje que el EA haga el trabajo.

Este EA es ideal para los traders que buscan una forma segura y automatizada de operar con oro con mínima intervención manual, riesgo controlado y niveles inteligentes de stop loss/take profit.

Comience hoy mismo

¡Opere eficientemente con GEN Core X! Para obtener orientación sobre la configuración o preguntas, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajes MQL5.