GEN Core X EA
- Asesores Expertos
- Gede Egi Narditya
- Versión: 5.0
- Actualizado: 9 septiembre 2025
- Activaciones: 5
GEN Core X - Robot Adaptativo y Seguro para Operar con Oro
Operativa profesional automatizada para XAUUSD (Oro) en los marcos temporales M10 y M15
GEN Core X es un asesor experto diseñado para operar con XAUUSD (Oro) en los marcos temporales de 10 minutos (M10) y 15 minutos (M15). Este EA utiliza una estrategia de ruptura con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de métodos de alto riesgo como Martingala o Grid.
Importante: Para un rendimiento óptimo, utilice una cuenta con spreads bajos.
Características principales
Estrategia segura y estable: Sin Martingala ni Grid.
Sistema deEstrategia Dual: Elija entre el modo estable STRATEGY_LOW o el dinámico y adaptable MODE_COREX.
Entradas Breakout Inteligentes: Identifica niveles de precios clave para abrir operaciones con alta probabilidad.
Gestión automatizada del riesgo: El tamaño del lote se calcula en función del saldo de la cuenta y del nivel de riesgo definido.
Protección Trailing Stop: Asegura los beneficios al tiempo que minimiza el riesgo cuando el mercado se mueve a su favor.
Filtro de actividad: El filtro incorporado garantiza que el EA sólo ejecute señales de ruptura durante las sesiones de mercado más válidas.
Ajustes recomendados
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: H1 (el EA maneja internamente datos de M10 y M15)
Capital mínimo: $50+
Ajustes: Cambie a MODE_COREX para un trading totalmente adaptativo.
Selección de broker: Elija brokers con spreads ajustados, ejecución rápida y deslizamiento mínimo. Se prefieren los brokers ECN.
Uso del VPS: Para obtener el mejor rendimiento, ejecute GEN Core X en un VPS para garantizar un funcionamiento 24/7 con una latencia mínima.
¿Por qué elegir GEN Core X?
Sin estrategias peligrosas: Evita métodos arriesgados como Martingale o Grid.
Compatibilidad con Brokers: Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos.
Facilidad de uso: Simplemente conéctelo al gráfico, seleccione su modo de operación, y deje que el EA haga el trabajo.
Este EA es ideal para los traders que buscan una forma segura y automatizada de operar con oro con mínima intervención manual, riesgo controlado y niveles inteligentes de stop loss/take profit.
Comience hoy mismo
¡Opere eficientemente con GEN Core X! Para obtener orientación sobre la configuración o preguntas, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajes MQL5.
Very good support from the author, who is in the process of developing the expert and it is expected that he will be able to do that. The idea is very good, which is the penetration system. I wish him success and guidance.