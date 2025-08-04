GEN Support and Resistance Pivot Pro
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 4 August 2025
- Aktivierungen: 20
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen.
Wichtigste Merkmale
- Automatische S&R-Erkennung: Identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs.
- Multi-Timeframe (MTF) Unterstützung: Ermöglicht die Überlagerung von S&R-Levels höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart.
- Duales S&R-System: Zeigt zwei unabhängige Sätze von S&R-Linien mit unterschiedlichen Pivot-Parametern an.
- Trenderkennung mit Candlestick-Färbung: Hebt das bullische, bärische oder neutrale Momentum mithilfe der Methode des gleitenden Durchschnitts-Crossover hervor.
- Visuelle Trend-Signale: Option zur Anzeige von Richtungspfeilen bei Trendumkehr.
- Informationsfenster: Zeigt eine anpassbare Tabelle mit einer Zusammenfassung der aktuellen S&R-Levels, Preisbereiche und Level-Stärke.
- Alarmsystem: Sendet bei Trendsignalen optionale Benachrichtigungen per Mobile Push oder E-Mail.
Übersicht der Eingabeparameter
- Support & Resistance Einstellungen: Konfigurieren Sie den Pivot-Zeitraum und die Anzahl der sichtbaren Levels.
- Multi-Timeframe-Optionen: Wählen Sie einen höheren Zeitrahmen und eine Pivot-Periode, um stärkere S&R-Levels anzuzeigen.
- Trend-Erkennung: Passen Sie die Länge des gleitenden Durchschnitts und die Signalanzeige (Pfeile und Linie) an.
- Info-Tabelle: Aktivieren/Deaktivieren und Anpassen der Position der Übersichtstabelle.
- Benachrichtigungen: Aktivieren Sie Benachrichtigungen über neue Trendsignale per Push oder E-Mail.
Technische Logik
- Unterstützung und Widerstand: Basierend auf Pivot-Punkten, bei denen ein Preishoch/-tief von einer bestimmten Anzahl von niedrigeren/höheren Balken umgeben ist.
- Trend-Momentum: Bestimmt durch einen Crossover zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (WMA/HMA) unterschiedlicher Perioden.
Wie verwendet man
- Identifizieren Sie wichtige Levels: Verwenden Sie S&R-Zonen, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu markieren.
- Bestätigen Sie den Trend: Befolgen Sie die Farbhinweise der Kerzen, um das bullische oder bearische Momentum zu beurteilen.
- Risikoplanung: Kombinieren Sie die Stärke der S&R-Levels mit der Preispositionierung, um Handels-Setups zu bewerten.
Hinweise
- Alle Parameternamen, Meldungen und visuellen Darstellungen sind in englischer Sprache.
- Dieser Indikator verwendet keine DLLs, WebRequests oder Lizenzierungssysteme von Dritten.
- Es sind keine Links oder externen Ressourcen enthalten.