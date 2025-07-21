GEN QuantumFlux Trend

https:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller



QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind.

Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien automatisch ein: grün für Haussephasen, rot für Baissephasen. Bei einem Farbwechsel auf einem geschlossenen Balken kann der Indikator Push- und/oder E-Mail-Benachrichtigungen senden, damit Sie keine Trendumkehr verpassen.

Für die Strategiebewertung beinhaltet QuantumFlux Trend eine visuelle Handelssimulation: Der Indikator "öffnet" und "schließt" virtuelle Trades jedes Mal, wenn sich der Trend umkehrt (Bull ↔ Bear). Einstiegslinien werden auf dem Chart gezeichnet, und wenn ein Handel geschlossen wird, wird ein Gewinn/Verlust-Label (in Depotwährung, berechnet mit FixedLotSize) angezeigt. Sie können wählen, ob die alte Historie beim Aktualisieren gelöscht(Clear_On_Refresh) oder die gesamte Simulationshistorie angezeigt werden soll(Show_All_History).

Ein übersichtliches Informationsfeld in der Chartecke zeigt den aktuellen Trendstatus, die Linienneigung (in Pips) und die Schlüsselparameter (T, α, Periode) für eine schnelle Kalibrierung an.

Hauptmerkmale

QuantumFlux-Engine: Boltzmann-gewichtete Berechnungen auf der Grundlage von Alpha und T zur Erfassung der vielschichtigen Preisdynamik.

EMA-Glättung: Reduziert das Rauschen, ohne kritische Trendverschiebungen zu verpassen.

Farbige Kerzen & Trendlinien: Grün = bullisch, Rot = bärisch (basierend auf Änderungen der Linienneigung).

Live-Info-Panel: Zeigt den aktuellen Trend, die Steigung in Pips und die wichtigsten Parameter an.

Zentralisierte Warnungen: Push- und E-Mail-Benachrichtigungen bei Trendumkehrungen.

Visuelle Handelssimulation: Virtueller KAUF/VERKAUF bei Signalumkehr; Handelslinien mit P/L-Kennzeichnungen ($).

Verlaufs-Modi: Löschen Sie die visuellen Darstellungen bei der Aktualisierung oder zeigen Sie den gesamten Strategieverlauf in der Rückansicht.

Fixed Lot P/L: Passen Sie FixedLotSize für eine grobe Leistungseinschätzung an.

Benutzerdefinierte Gewinn/Verlust-Etikettenfarben.



