GEN TradeZones
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 5 August 2025
- Aktivierungen: 20
INDICATOR: GEN TradeZones
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen.
Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien sowohl für den Intraday- als auch für den Swing-Handel.
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preis-Pivots.
- Optionen für den Zonenmodus: nur bullisch, nur bearisch oder beides.
- Dynamische Berechnung von Take Profit und Stop Loss unter Verwendung einer Kombination aus Fast und Slow ATR.
- Bestätigungssignale für KAUF- oder VERKAUFS-Einträge, wenn der Preis den Durchschnitt der Zone durchbricht.
- Vollständige Visualisierung auf dem Chart:
- Obere und untere Zonenbegrenzungslinien
- TP- und SL-Bereiche werden als Boxen visualisiert
- Einblendbare durchschnittliche Einstiegslinie
- Signalbenachrichtigungen über Push und E-Mail.
- Flexible Einstellungen für die Anzeige von Zonen und Trades.
- Option zur Vermeidung von überlappenden Trades.
Eingabe-Parameter
Konfiguration der Schwankungen
- Pivot-Länge: Die Anzahl der Bars, um einen Swing zu erkennen.
- Bereichsmodus: Die Auswahl der anzuzeigenden Zonen (Bullish, Bearish oder Both).
- Schwellenwert-Multiplikator: Der minimale Abstandsschwellenwert zwischen den Zonen.
Konfiguration der Trades
- Maximale Entfernung vom Bereich: Die maximale Entfernung von der Zone für die Signalvalidierung.
- Minimaler Abstand vom Bereich: Der Mindestabstand von der Zone für die Signalvalidierung.
- Gewinnmitnahme-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für TP.
- Stop-Loss-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für SL.
Konfiguration der Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigung: Aktivieren Sie Signalbenachrichtigungen über ein Gerät.
- E-Mail-Benachrichtigung: Aktivieren Sie das Senden von Signalen per E-Mail.
Stil-Einstellungen
- Optionen zum Ein- und Ausblenden der Zone, TP, SL und Einstiegslinien.
- Farbanpassungen für Bullish/Bearish-Zonen und TP/SL-Bereiche.
- Option zum Zeichnen von Objekten im Chart-Hintergrund.
Signal-Logik
- Der Indikator erkennt einen Beinwechsel (bullish/bearish) anhand von Swing-Mustern (Pivots).
- Ein Bereich wird gebildet, wenn der Kurs ein neues Extrem bildet.
- Wenn der Preis den Durchschnitt des Bereichs durchbricht, wird ein Einstiegssignal bestätigt.
- Visuelle Trades werden mit TP/SL-Boxen und einer Einstiegslinie markiert.
- Ein Signal wird über eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Funktion aktiviert ist.
Verwendung
- Automatische Analyse von Angebot und Nachfrage
- Zonenbasierte Ausbruchs- oder Umkehrstrategien
- Visuelle Validierung für Ein- und Ausstiege