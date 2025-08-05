GEN TradeZones

INDICATOR: GEN TradeZones

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen.

Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien sowohl für den Intraday- als auch für den Swing-Handel.

Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preis-Pivots.
  • Optionen für den Zonenmodus: nur bullisch, nur bearisch oder beides.
  • Dynamische Berechnung von Take Profit und Stop Loss unter Verwendung einer Kombination aus Fast und Slow ATR.
  • Bestätigungssignale für KAUF- oder VERKAUFS-Einträge, wenn der Preis den Durchschnitt der Zone durchbricht.
  • Vollständige Visualisierung auf dem Chart:
    • Obere und untere Zonenbegrenzungslinien
    • TP- und SL-Bereiche werden als Boxen visualisiert
    • Einblendbare durchschnittliche Einstiegslinie
  • Signalbenachrichtigungen über Push und E-Mail.
  • Flexible Einstellungen für die Anzeige von Zonen und Trades.
  • Option zur Vermeidung von überlappenden Trades.

Eingabe-Parameter

Konfiguration der Schwankungen

  • Pivot-Länge: Die Anzahl der Bars, um einen Swing zu erkennen.
  • Bereichsmodus: Die Auswahl der anzuzeigenden Zonen (Bullish, Bearish oder Both).
  • Schwellenwert-Multiplikator: Der minimale Abstandsschwellenwert zwischen den Zonen.

Konfiguration der Trades

  • Maximale Entfernung vom Bereich: Die maximale Entfernung von der Zone für die Signalvalidierung.
  • Minimaler Abstand vom Bereich: Der Mindestabstand von der Zone für die Signalvalidierung.
  • Gewinnmitnahme-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für TP.
  • Stop-Loss-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für SL.

Konfiguration der Benachrichtigungen

  • Push-Benachrichtigung: Aktivieren Sie Signalbenachrichtigungen über ein Gerät.
  • E-Mail-Benachrichtigung: Aktivieren Sie das Senden von Signalen per E-Mail.

Stil-Einstellungen

  • Optionen zum Ein- und Ausblenden der Zone, TP, SL und Einstiegslinien.
  • Farbanpassungen für Bullish/Bearish-Zonen und TP/SL-Bereiche.
  • Option zum Zeichnen von Objekten im Chart-Hintergrund.

Signal-Logik

  1. Der Indikator erkennt einen Beinwechsel (bullish/bearish) anhand von Swing-Mustern (Pivots).
  2. Ein Bereich wird gebildet, wenn der Kurs ein neues Extrem bildet.
  3. Wenn der Preis den Durchschnitt des Bereichs durchbricht, wird ein Einstiegssignal bestätigt.
  4. Visuelle Trades werden mit TP/SL-Boxen und einer Einstiegslinie markiert.
  5. Ein Signal wird über eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Funktion aktiviert ist.

Verwendung

  • Automatische Analyse von Angebot und Nachfrage
  • Zonenbasierte Ausbruchs- oder Umkehrstrategien
  • Visuelle Validierung für Ein- und Ausstiege
