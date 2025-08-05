INDICATOR: GEN TradeZones

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen.

Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien sowohl für den Intraday- als auch für den Swing-Handel.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preis-Pivots.

Optionen für den Zonenmodus: nur bullisch, nur bearisch oder beides.

Dynamische Berechnung von Take Profit und Stop Loss unter Verwendung einer Kombination aus Fast und Slow ATR.

Bestätigungssignale für KAUF- oder VERKAUFS-Einträge, wenn der Preis den Durchschnitt der Zone durchbricht.

Vollständige Visualisierung auf dem Chart: Obere und untere Zonenbegrenzungslinien TP- und SL-Bereiche werden als Boxen visualisiert Einblendbare durchschnittliche Einstiegslinie

Signalbenachrichtigungen über Push und E-Mail.

Flexible Einstellungen für die Anzeige von Zonen und Trades.

Option zur Vermeidung von überlappenden Trades.

Eingabe-Parameter

Konfiguration der Schwankungen

Pivot-Länge: Die Anzahl der Bars, um einen Swing zu erkennen.

Die Anzahl der Bars, um einen Swing zu erkennen. Bereichsmodus: Die Auswahl der anzuzeigenden Zonen (Bullish, Bearish oder Both).

Die Auswahl der anzuzeigenden Zonen (Bullish, Bearish oder Both). Schwellenwert-Multiplikator: Der minimale Abstandsschwellenwert zwischen den Zonen.

Konfiguration der Trades

Maximale Entfernung vom Bereich: Die maximale Entfernung von der Zone für die Signalvalidierung.

Die maximale Entfernung von der Zone für die Signalvalidierung. Minimaler Abstand vom Bereich: Der Mindestabstand von der Zone für die Signalvalidierung.

Der Mindestabstand von der Zone für die Signalvalidierung. Gewinnmitnahme-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für TP.

Der ATR-Multiplikator für TP. Stop-Loss-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator für SL.

Konfiguration der Benachrichtigungen

Push-Benachrichtigung: Aktivieren Sie Signalbenachrichtigungen über ein Gerät.

Aktivieren Sie Signalbenachrichtigungen über ein Gerät. E-Mail-Benachrichtigung: Aktivieren Sie das Senden von Signalen per E-Mail.

Stil-Einstellungen

Optionen zum Ein- und Ausblenden der Zone, TP, SL und Einstiegslinien.

Farbanpassungen für Bullish/Bearish-Zonen und TP/SL-Bereiche.

Option zum Zeichnen von Objekten im Chart-Hintergrund.

Signal-Logik

Der Indikator erkennt einen Beinwechsel (bullish/bearish) anhand von Swing-Mustern (Pivots). Ein Bereich wird gebildet, wenn der Kurs ein neues Extrem bildet. Wenn der Preis den Durchschnitt des Bereichs durchbricht, wird ein Einstiegssignal bestätigt. Visuelle Trades werden mit TP/SL-Boxen und einer Einstiegslinie markiert. Ein Signal wird über eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Funktion aktiviert ist.

