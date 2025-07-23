GEN Fibo Nova
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller
FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend), Einstiegssignale, Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen.
Kurzanleitung für die Verwendung
Trend erkennen
-
Nur untere Bänder aktiv (grün) → Aufwärtstrend, Fokus auf Kauf-Setups.
-
Nur obere Bänder aktiv (rot) → Abwärtstrend, Fokus auf Verkaufs-Setups.
Einstiegsposition
-
Verwenden Sie Long-Entry (▲ grün) oder Short-Entry (▼ rot) Signale, wenn eine Trendumkehr erkannt wird.
Trendfortsetzung
-
Verwenden Sie Long Bounce / Short Bounce für den Wiedereinstieg, wenn der Kurs um die Basislinie abprallt.
Gewinnmitnahme
-
Verwenden Sie Ablehnungssignale (x), wenn der Preis das TP-Band entsprechend der gewählten Aggressivitätsstufe (LOW/MEDIUM/HIGH) erreicht.
Warnungen
-
Aktivieren Sie InpEnableAlerts & InpEnablePush, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein neues Signal erscheint.