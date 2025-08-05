GEN TriFactaX
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 5 August 2025
- Aktivierungen: 10
INDIKATOR: GEN TriFactaX
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.
Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Punkt 2) und projiziert Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und drei Take-Profit-Niveaus (TP). Mit diesen Funktionen wird GEN TriFactaX zu einem äußerst nützlichen Instrument für die Handelsplanung und das Risikomanagement.
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung des 1-2-3-Musters (Swing-Reversal) anhand von Preis-Pivot-Punkten.
- Vollständige Visualisierung des Musters: Verbindungslinien, nummerierte Etiketten (1, 2, 3) und Ausbruchssignalpfeile.
- Berechnung und Visualisierung von Entry-, SL- und drei TP-Zielen auf Basis einer Ratio.
- Einstellbare Größe für das visuelle Ausbruchssymbol.
- Echtzeit-Benachrichtigungssystem, wenn ein Ausbruchssignal erkannt wird (Pop-up Alert, Push und E-Mail).
- Flexible Farbeinstellungen für alle visuellen Elemente.
Eingabe-Parameter
TriFactaX-Einstellungen
- TriFactaX Zeitraum: Der Zeitraum, der für die Erkennung von Pivot-Punkten verwendet wird.
- TriFactaX anzeigen: Option zur Anzeige der Visualisierung des 1-2-3-Musters.
Breakout Visual Einstellungen
- Ausbruch anzeigen: Option zur Anzeige eines Pfeils am Signalausbruchspunkt.
- Größe: Die Größe des Ausbruchspfeils (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig).
- Bullenfarbe: Die Farbe des Pfeils für ein bullisches Ausbruchssignal.
- Bärenfarbe: Die Farbe des Pfeils für ein bärisches Ausbruchssignal.
- TriFactaX-Farbe: Die Farbe für die Linien und Beschriftungen des 1-2-3-Musters.
Einstieg/SL/TP-Einstellungen
- Show Entry SL-TP: Option zur Anzeige der projizierten Linien für Entry-, SL- und TP-Level.
- TP 1-Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des ersten Take-Profit-Levels.
- TP 2 Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des zweiten Take-Profit-Levels.
- TP 3 Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des dritten Take-Profit-Levels.
- Farbe des Einstiegs: Die Farbe der Linie des Einstiegsniveaus.
- SL Farbe: Die Farbe der Stop-Loss-Linie.
- TP-Farbe: Die Farbe der Take-Profit-Level-Linie.
Benachrichtigungseinstellungen
- Push-Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihr Gerät.
- E-Mail senden: Aktivieren Sie Benachrichtigungen per E-Mail.
Signal-Logik
- Der Indikator identifiziert drei aufeinanderfolgende Pivot-Punkte auf dem Chart (Swing-Hoch oder -Tief), die das 1-2-3-Muster bilden.
- Ein Kaufsignal wird bestätigt, wenn der Kurs das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters überschreitet.
- Ein Verkaufssignal wird bestätigt, wenn der Kurs unter das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters bricht.
- Sobald das Signal bestätigt ist, zeigt der Indikator einen Ausbruchspfeil an und projiziert das Einstiegsniveau (bei Punkt 2), das SL-Niveau (bei Punkt 1) und das TP-Niveau (bei Punkt 3) auf der Grundlage des vorgegebenen Verhältnisses.
Verwendung
- Erkennen von starken Trendumkehrgelegenheiten anhand eines klassischen Musters.
- Bereitstellung von klar definierten Einstiegspunkten.
- Automatische Visualisierung von SL- und TP-Levels für ein besseres Risikomanagement.