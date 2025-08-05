INDIKATOR: GEN TriFactaX

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.

Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Punkt 2) und projiziert Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und drei Take-Profit-Niveaus (TP). Mit diesen Funktionen wird GEN TriFactaX zu einem äußerst nützlichen Instrument für die Handelsplanung und das Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung des 1-2-3-Musters (Swing-Reversal) anhand von Preis-Pivot-Punkten.

Vollständige Visualisierung des Musters: Verbindungslinien, nummerierte Etiketten (1, 2, 3) und Ausbruchssignalpfeile.

Berechnung und Visualisierung von Entry-, SL- und drei TP-Zielen auf Basis einer Ratio.

Einstellbare Größe für das visuelle Ausbruchssymbol.

Echtzeit-Benachrichtigungssystem, wenn ein Ausbruchssignal erkannt wird (Pop-up Alert, Push und E-Mail).

Flexible Farbeinstellungen für alle visuellen Elemente.

Eingabe-Parameter

TriFactaX-Einstellungen

TriFactaX Zeitraum: Der Zeitraum, der für die Erkennung von Pivot-Punkten verwendet wird.

Der Zeitraum, der für die Erkennung von Pivot-Punkten verwendet wird. TriFactaX anzeigen: Option zur Anzeige der Visualisierung des 1-2-3-Musters.

Breakout Visual Einstellungen

Ausbruch anzeigen: Option zur Anzeige eines Pfeils am Signalausbruchspunkt.

Option zur Anzeige eines Pfeils am Signalausbruchspunkt. Größe: Die Größe des Ausbruchspfeils (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig).

Die Größe des Ausbruchspfeils (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig). Bullenfarbe: Die Farbe des Pfeils für ein bullisches Ausbruchssignal.

Die Farbe des Pfeils für ein bullisches Ausbruchssignal. Bärenfarbe: Die Farbe des Pfeils für ein bärisches Ausbruchssignal.

Die Farbe des Pfeils für ein bärisches Ausbruchssignal. TriFactaX-Farbe: Die Farbe für die Linien und Beschriftungen des 1-2-3-Musters.

Einstieg/SL/TP-Einstellungen

Show Entry SL-TP: Option zur Anzeige der projizierten Linien für Entry-, SL- und TP-Level.

Option zur Anzeige der projizierten Linien für Entry-, SL- und TP-Level. TP 1-Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des ersten Take-Profit-Levels.

Der Multiplikator für die Berechnung des ersten Take-Profit-Levels. TP 2 Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des zweiten Take-Profit-Levels.

Der Multiplikator für die Berechnung des zweiten Take-Profit-Levels. TP 3 Multiplikator: Der Multiplikator für die Berechnung des dritten Take-Profit-Levels.

Der Multiplikator für die Berechnung des dritten Take-Profit-Levels. Farbe des Einstiegs: Die Farbe der Linie des Einstiegsniveaus.

Die Farbe der Linie des Einstiegsniveaus. SL Farbe: Die Farbe der Stop-Loss-Linie.

Die Farbe der Stop-Loss-Linie. TP-Farbe: Die Farbe der Take-Profit-Level-Linie.

Benachrichtigungseinstellungen

Push-Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihr Gerät.

Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihr Gerät. E-Mail senden: Aktivieren Sie Benachrichtigungen per E-Mail.

Signal-Logik

Der Indikator identifiziert drei aufeinanderfolgende Pivot-Punkte auf dem Chart (Swing-Hoch oder -Tief), die das 1-2-3-Muster bilden. Ein Kaufsignal wird bestätigt, wenn der Kurs das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters überschreitet. Ein Verkaufssignal wird bestätigt, wenn der Kurs unter das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters bricht. Sobald das Signal bestätigt ist, zeigt der Indikator einen Ausbruchspfeil an und projiziert das Einstiegsniveau (bei Punkt 2), das SL-Niveau (bei Punkt 1) und das TP-Niveau (bei Punkt 3) auf der Grundlage des vorgegebenen Verhältnisses.

Verwendung