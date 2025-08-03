INDICATOR: GEN Zenith

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen.

Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbruchsstrategien oder als Signalbestätigungswerkzeug in Ihrem Handelssystem. Die Visualisierungsfunktionen für das Delta-Volumen und die Bereiche für Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) machen diesen Indikator zu einem vollständigen Tool für Analyse und Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Zenith-Mustern (Umkehrungen) anhand von Swing-Hochs und Swing-Tiefs.

Berechnung und Anzeige des Delta-Volumens zur Messung der Stärke des Kauf-/Verkaufsdrucks innerhalb des Musters.

Visualisierung von Zenith-Mustern als Dreiecke und Level-Linien auf dem Chart.

Berechnung und Visualisierung von SL- und TP-Bereichen basierend auf einem anpassbaren Risiko-Belohnungs-Verhältnis (R:R).

Echtzeit-Benachrichtigungssystem bei Erkennung eines Signals (Pop-up-Alarm, Push und E-Mail).

Automatische Objektverwaltung, die eine begrenzte Anzahl von Mustern anzeigt, um das Diagramm sauber zu halten.

Flexible Anzeigeeinstellungen für Farben und Größe.

Eingabe-Parameter

Zenith-Einstellungen

Länge: Die Anzahl der Balken, um ein Swing-Hoch oder Swing-Tief zu erkennen.

Die Anzahl der Balken, um ein Swing-Hoch oder Swing-Tief zu erkennen. Anzahl der Patterns: Die maximale Anzahl der Zenith-Muster, die auf dem Chart angezeigt werden sollen.

Die maximale Anzahl der Zenith-Muster, die auf dem Chart angezeigt werden sollen. Delta-Volumen anzeigen: Option zur Anzeige des Delta-Volumen-Labels auf dem Muster.

Option zur Anzeige des Delta-Volumen-Labels auf dem Muster. Schriftgröße des Delta-Volumens: Schriftgröße für das Delta-Volumen-Label.

Schriftgröße für das Delta-Volumen-Label. Farbe Zenith Up: Die Farbe für bullische Zenith-Muster.

Die Farbe für bullische Zenith-Muster. Farbe Zenith Dn: Die Farbe für bärische Zenith-Muster.

SL/TP-Box-Einstellungen

SL- und TP-Boxen anzeigen: Option zur Anzeige der visuellen SL- und TP-Boxen.

Option zur Anzeige der visuellen SL- und TP-Boxen. Gewinnmitnahme-RR-Verhältnis: Das Risiko-Belohnungs-Verhältnis (R:R) für die Berechnung des Take Profit-Levels.

Das Risiko-Belohnungs-Verhältnis (R:R) für die Berechnung des Take Profit-Levels. SL-Box-Farbe: Die Farbe für den Stop-Loss-Bereich.

Die Farbe für den Stop-Loss-Bereich. TP-Box-Farbe: Die Farbe für den Take-Profit-Bereich.

Benachrichtigungseinstellungen

Pop-up-Benachrichtigung aktivieren: Aktivieren Sie akustische Benachrichtigungen, wenn ein Signal erscheint.

Aktivieren Sie akustische Benachrichtigungen, wenn ein Signal erscheint. Push-Benachrichtigung aktivieren: Senden Sie Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App.

Senden Sie Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App. E-Mail aktivieren: Senden Sie Signalbenachrichtigungen per E-Mail.

Signal-Logik

Der Indikator erkennt Pivot-Punkte für Swing-Hochs und Swing-Tiefs. Ein Bullish Zenith-Muster wird gebildet, wenn der Kurs das vorherige Pivot-Hoch durchbricht, wobei das Umkehrniveau auf das niedrigste Swing-Tief innerhalb der Pivot-Spanne festgelegt wird. Ein bärisches Zenith-Muster entsteht, wenn der Kurs das vorherige Pivot-Tief durchbricht, wobei das Umkehrniveau auf das höchste Swing-Hoch innerhalb der Pivot-Spanne festgelegt wird. Wenn ein Zenith-Muster erkannt wird, berechnet der Indikator das Delta-Volumen und zeichnet das visuelle Muster auf dem Diagramm ein. SL/TP-Boxen werden mit dem SL-Level am Umkehrpunkt und dem TP-Level basierend auf dem angegebenen R:R gezeichnet. Signale werden über Benachrichtigungen gesendet, falls aktiviert.

Verwendung