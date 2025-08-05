GEN SmartZone

INDICATOR: GEN Smart Zone

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die Entscheidungsfindung genutzt werden können.

Hauptmerkmale

  • Automatische S/R-Zonen-Identifizierung: Der Indikator sucht selbstständig nach signifikanten S/R-Levels auf der Grundlage von Pivot-Punkten aus einem **höheren Zeitrahmen**.
  • Dynamische S/R-Zonen: Die gefundenen S/R-Zonen werden als rechteckige Bereiche angezeigt, nicht nur als horizontale Linien, die Preisbereiche, in denen Marktreaktionen häufig auftreten, genauer darstellen.
  • Bedingte Visualisierung: Die S/R-Zonen ändern ihre Farbe in Abhängigkeit von der aktuellen Preisposition:
    • Befindet sich der Preis unterhalb der Zone, wird sie als Widerstand eingefärbt.
    • Befindet sich der Kurs oberhalb der Zone, wird er als Unterstützung eingefärbt.
    • Befindet sich der Kurs innerhalb der Zone, wird er als "Im Kanal" gekennzeichnet.
  • Informationstabelle (Dashboard): Sie enthält eine Tabelle, in der die wichtigsten S/R-Levels zusammengefasst sind. Diese Tabelle zeigt die Höchst- und Tiefstpreise der S/R-Zonen, ihren Status und eine **Stärke**-Metrik, die angibt, wie stabil das Niveau auf der Grundlage der Preisentwicklung ist.
  • Umfassendes Benachrichtigungssystem: Der Indikator kann Benachrichtigungen über Pop-up-Benachrichtigungen auf dem Desktop und Push-Benachrichtigungen auf dem Handy senden, wenn der Kurs ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht.
  • Flexible Einstellungen: Benutzer können verschiedene Parameter anpassen, z. B. den für die Berechnung verwendeten Zeitrahmen, den Pivot-Punkt-Suchzeitraum, die maximale Anzahl der anzuzeigenden S/R-Zonen und andere visuelle Einstellungen.

Eingabeparameter

  • TF (Höherer Zeitrahmen): Der Zeitrahmen, der für die Suche nach starken S/R-Punkten verwendet wird.
  • PivotPeriod (Pivot-Periode): Die Anzahl der Balken nach links und rechts, die erforderlich sind, um einen gültigen Pivot-Punkt zu identifizieren.
  • LoopbackPeriod : Die Anzahl der historischen Bars, die bei der Berechnung berücksichtigt werden.
  • ChannelWidthPct : Der maximal zulässige Breitenprozentsatz für eine S/R-Zone.
  • MinStrength : Die Mindeststärke, die ein S/R-Level haben muss, um angezeigt zu werden.
  • MaxNumSR : Die maximale Anzahl der stärksten S/R-Zonen, die angezeigt werden sollen.
  • ShowSRFit : Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur S/R-Zonen innerhalb des sichtbaren Diagrammbereichs angezeigt.
  • ShowTable : Zeigt oder verbirgt die S/R-Zusammenfassungstabelle.
  • Popup-Alarm aktivieren : Aktiviert oder deaktiviert Popup-Benachrichtigungen.
  • EnableMobileNotification : Aktiviert oder deaktiviert mobile Push-Benachrichtigungen.
  • Einstellungen für Tabellenposition und Farbe: Optionen zum Anpassen der Tabellenposition und der Farben der Zonen.

Signal-Logik

Dieser Indikator erzeugt keine direkten Einstiegssignale, sondern dient als Analyse- und Bestätigungstool.

  • Identifizierung der Zone: Zunächst werden die Kursdaten aus dem angegebenen **Höheren Zeitrahmen** genommen und dann nach Pivot-Punkten (Swing-Hochs und Swing-Lows) gesucht.
  • Zonen-Gruppierung: Nahegelegene Pivot-Punkte werden zu einer einzigen, dynamischen S/R-Zone gruppiert.
  • Berechnung der Stärke: Die Stärke einer Zone wird auf der Grundlage der Anzahl der Pivot-Punkte berechnet, die sich in diesem Bereich gebildet haben, und der Anzahl der Berührungen des Kurses mit diesem Bereich in der Vergangenheit.
  • Durchbruch-Benachrichtigungen: Eine Benachrichtigung wird gesendet, wenn der aktuelle Kurs die obere (Widerstand) oder untere (Unterstützung) Grenze einer S/R-Zone durchbricht.

Verwendung

  • Trend-Filter: Verwenden Sie die S/R-Zonen als Filter für den Trend. Wenn der Kurs beispielsweise über einer starken S/R-Zone liegt, können Sie vorrangig Long-Trade-Setups einrichten.
  • Stop Loss & Take Profit Platzierung: S/R-Zonen können als Referenzbereiche für die Platzierung von Stop Losses (außerhalb der Zone) oder Take Profit-Zielen (in der Nähe der nächsten S/R-Zone) verwendet werden.
  • Einstiegs-Bestätigung: Achten Sie auf eine zusätzliche Bestätigung, wenn sich der Kurs einer S/R-Zone nähert oder sie durchbricht. Wenn der Kurs zum Beispiel von einer starken Unterstützungszone abprallt, könnte dies ein gültiges Einstiegssignal für einen Long-Kurs sein.
  • Analyse mehrerer Zeitrahmen: Durch die Wahl eines geeigneten **höheren Zeitrahmens** können Sie sich ein klareres Bild von den Schlüsselebenen machen, unabhängig vom Marktrauschen auf den niedrigeren Zeitrahmen.
