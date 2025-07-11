GEN Target Trend Signal

1

INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale.

Dieses System verbessert die Handelserfahrung mit leistungsstarken Visualisierungsfunktionen, einschließlich eines Echtzeit-Informationspanels, farbigen Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Bereichen und einem Statistikpanel, um die historische Performance der Signale zu verfolgen. Es ist ein ideales Werkzeug für Händler, die ein Trendfolgesystem mit integriertem Risikomanagement suchen.

Hauptmerkmale

  • Automatische Trend-Erkennung: Identifiziert Aufwärts- oder Abwärtstrends anhand eines dynamischen Kanals, der auf SMA und ATR basiert.
  • Klare Handelssignale: Generiert KAUF- oder VERKAUFssignale, wenn ein signifikanter Trendwechsel eintritt.
  • Umfassende Target-Visualisierung: Zeigt das Risiko (SL) und drei Belohnungsbereiche (TP1, TP2, TP3) als farbige Boxen mit Farbverläufen an und bietet so eine intuitive Ansicht des Risikomanagements.
  • Echtzeit-Informationstafeln: Drei Panels auf dem Chart liefern sofort wichtige Daten:
    • Info-Panel: Zeigt eine Signalzusammenfassung, den Einstiegskurs, den aktuellen P/L und die SL/TP-Levels mit R:R-Verhältnissen.
    • Statistik-Panel: Zeichnet die Gesamtzahl der Signale auf, die TP oder SL erreicht haben, und zeigt sie an, um einen historischen Einblick zu geben.
    • Trend-Panel: Bietet einen langfristigen Trendkontext unter Verwendung eines 100-Perioden-EMA.
  • Candlestick-Färbung: Ändert die Candlestick-Farben entsprechend der erkannten Trendrichtung und macht es Händlern leicht, die Marktrichtung auf einen Blick zu erkennen.
  • Push-Benachrichtigungen: Sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobilgerät, wenn ein neues Handelssignal erscheint.

Eingabe-Parameter

Kern-Logik

  • InpTrendLänge: Der Zeitraum für die Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA).
  • InpTargetOffset: Legt den Offset für die Take Profit Levels fest.
  • InpAtrPeriode: Die Periode für die Berechnung der Average True Range (ATR).
  • InpAtrMultiplikator: Der Multiplikator zur Bestimmung der Breite des Trendkanals.

Visuelle Einstellungen

  • InpShowCandleColors: Option zur Aktivierung der Candlestick-Färbung.
  • ZeigeVisuelleBereiche: Option zur Anzeige der visuellen Boxen für SL- und TP-Bereiche.
  • GradientFills verwenden: Aktiviert Gradientenfüllungen für die visuellen Bereiche.
  • ProfitColor1/2/3: Farben für die Bereiche TP1, TP2 und TP3.
  • LossColor: Farbe für den Stop-Loss-Bereich.

Einstellungen für Benachrichtigungen

  • InpSendPushNotification: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen, wenn ein neues Signal erscheint.

--- Signalleistung ---

  • InpResetStats: Auf `true` setzen, um alle Signalleistungsstatistiken zurückzusetzen.

Signal-Logik

  1. Der Indikator berechnet zwei dynamische Trendlinien unter Verwendung der SMA des Hochs und Tiefs und fügt dann einen ATR-Puffer als Trendkanal hinzu.
  2. Ein KAUFEN-Signal wird generiert, wenn der Preis über den Abwärtstrendkanal bricht.
  3. Ein VERKAUFSSIGNAL wird generiert, wenn der Preis unter den Aufwärtstrendkanal bricht.
  4. Das Stop-Loss-Niveau (SL) wird auf die entgegengesetzte Kanalbarriere gesetzt.
  5. Drei Take Profit-Levels (TP1, TP2, TP3) werden aus dem Einstiegskurs des Signals berechnet und sind Vielfache des ATR-Wertes, der über den Parameter InpTargetOffset angepasst werden kann.

Verwendung

  • Ideal für Handelsstrategien, die dem Trendmomentum folgen.
  • Visualisiert potenzielle Risiken und Gewinne klar und strukturiert.
  • Hilft Händlern bei der Auswertung der historischen Performance von Signalen mit der integrierten Statistikfunktion.
Empfohlene Produkte
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Der MT5-Indikator Key Level Wedge zeichnet automatisch steigende Keilmuster und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster ist wirklich gut, wenn es als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen verwendet wird. Vorteile Der Key Level Wedge MT5-Block wird NICHT WIEDERGEBEN, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal erscheint, und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge MT5 verfügt über eine
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Gewichteter Durchschnittspreisindikator oder VWAP. Der bekannte Standard-VWAP mit dem Tagesbeginn wird mit der Funktion der Auswahl der Periodisierung hinzugefügt. Er kann sowohl für jeden Tag als auch für andere Zeiträume berechnet werden. Der Indikator erlaubt es auch, das Volumen von der Berechnung auszuschließen, was seine Verwendung für Kryptowährungen und Forex ermöglicht. Es gibt eine Warnung bei Überschreitung des VWAP-Preises. Es gibt 1 und 2 Standardabweichungen. Einstellungen: Volumen
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
Utilitys
DCA Buddy Fortgeschrittener Break-Even Preis Visualisierer für MetaTrader 5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Multipositionshandel mit DCA Buddy , einem fortschrittlichen Indikator für MetaTrader 5. Er bietet eine klare und genaue Visualisierung des durchschnittlichen Break-Even-Preises für alle Ihre offenen Trades im aktuellen Chart-Symbol. Dieses leistungsstarke Tool geht über einfache Durchschnitte hinaus, indem es sowohl einseitige als auch komplexe abgesicherte Szenarien korrekt handh
Support Resistance Risk Management MT5
Young Ho Seo
Indikatoren
Einführung in das Risikomanagement von Support Resistance Support Resistance ist die vertrauenswürdigste technische Analyse. Allerdings wird das Risikomanagement für die Unterstützung und den Widerstand nicht oft praktiziert. Daher stellen wir eine effektive Risikomanagement-Methode für den Unterstützungs- und Widerstandshändler vor. In dem Buch: Scientific Guide To Price Action and Pattern Trading (Wisdom of Trend, Cycle, and Fractal Wave) wird beschrieben, wie man Support Resistance, Fibonacci
Multi Pivot Indicator MT5
Ata Dandul
Indikatoren
Multi-Pivot-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug MULTI PIVOT PRO-INDIKATOR Professioneller Multi-Pivot-Indikator für MT4 5-in-1 Pivot-Indikator Professionelles Handelswerkzeug für MetaTrader 4 ENGLISCH TÜRKÇE Multi-Pivot-Indikator PRO Klassisch Fibonacci Camarilla Woodie DM Was ist der Multi Pivot Indikator? Multi Pivot Indicator ist ein professionelles Handelsinstrument, das 5 verschiedene Pivot-Berechnungsmethoden auf Ihren MetaTrader 4-Charts anzeigt. Pivot-Punkte
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
Indikatoren
MultiFrame Trend Detector: Fortschrittlicher Forex-Trendanalyse-Indikator MultiFrame Trend Detector ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Indikator, der Händlern eine umfassende Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Durch die dynamische Anpassung der Trendschwellen basierend auf Zeitrahmenbeziehungen bietet MultiFrame Trend Detector eine zuverlässige und konsistente Trenderkennung für alle Forex-Paare und Edelmetalle. Hauptmerkmale Analyse benutzerdefinierter Zeitrahmen : Analysier
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
ForceCode Risk Assist Panel
Lubos Bartos
Utilitys
ForceCode Risk Assist Panel ForceCode Risk Assist Panel ist ein professionelles Trading-Tool, das speziell für striktes Risikomanagement und Prop-Firm-Compliance entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine einzigartige Live-Equity-Vorschau aus, die Ihren zukünftigen Kontostand visuell projiziert, sowie durch ein innovatives System rechteckiger Einstiegszonen für gewichtetes Positionsmanagement. Dieses Tool verwandelt das Risikomanagement von komplexen manuellen Berechnungen in einen sofortigen
Heiken Ashi Supertrend Combine
Tri Yasin Satrio Adji Pranoto
Indikatoren
Überschrift: Stop Guessing, Start Winning. Entfesseln Sie die Kraft des Heiken Ashi Supertrend-Indikators. Text: Haben Sie genug von Marktgeräuschen, verwirrenden Charts und verpassten Chancen? Der Heiken Ashi Supertrend-Indikator ist das ultimative Werkzeug, das Ihnen ein für alle Mal Klarheit und Vertrauen in Ihren Handel bringt. Wir haben zwei der leistungsstärksten Konzepte der technischen Analyse in einem nahtlosen, einfach zu bedienenden Indikator kombiniert: Kristallklare Trends mit Heike
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Experten
Eine Sammlung von mehr als zehn Jahren Handelserfahrung aus der Essenz der Arbeit! Erstens ist es sehr schwierig, Trendtrading im automatisierten Handel zu erreichen, genau wie die Frage, ob es einen Indikator oder einen Kurs zuerst gibt. Natürlich gibt es einen Preis vor einem Indikator, so dass jeder Indikator, auf den wir uns beziehen, Lag hat. Martingale-Handel ist eine sehr berühmte Handelsmethode, aber diese Methode wird zur endgültigen Kontoposition Explosion und Rückkehr zu Null führen,
Visual River Flow Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den River Flow Divergence Indicator Sind Sie bereit, Ihr Handelspotenzial freizusetzen? Lernen Sie den River Flow Divergence Indicator kennen, ein leistungsfähiges Instrument, das Ihnen hilft, Markttrends und -umkehrungen mit Präzision zu steuern. Dieser Indikator ist auf Händler zugeschnitten, die ihre Strategien feinabstimmen und die Kontrolle über ihren Erfolg übernehmen möchten. Hinweis: Dieser Indikator ist nicht von Haus aus optimiert. Er wurde für Sie entwickelt, damit Sie
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Pivot ist ein Indikator für wichtige Drehpunkte (pivot). Umkehrpunkte sind eine spezielle Art von Unterstützung (support) und Widerstandsstufen (resistance), die verwendet werden, um die stärksten Preiszonen zu identifizieren. Professionelle Händler verwenden Umkehrpunkte, um die Preise zu bestimmen, zu denen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr besteht. Die Niveaus werden nach speziellen mathematischen Formeln berechnet, die Preise des Schließens, Öffnens, Maximums, Minimums des vo
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
PP Super Trend MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Pivot Point Super Trend ist ein weiterer Typ des berühmten Super-Trend-Indikators, der auf unterschiedliche Weise mit Pivot-Punkten ausgestattet ist. Dieser Indikator war früher in der Trading-Ansicht verfügbar und wurde von dort in die MT5-Sprache konvertiert. Die MT4-Version des Indikators ist ebenfalls verfügbar und Sie können ihn in meinen Produkten finden. Es werden auch Kauf/Verkaufssignale auf dem Bildschirm angezeigt.
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indikatoren
Auf der Grundlage des von Goodtrade Brokers eingeführten Handelsmodells/der Strategie/des Systems zur Absicherung und Arbitrage von Gold-Doppelpositionen sind im Tagesgeschäft Probleme aufgetreten: 1. Konto B platziert eine Order unmittelbar nach Konto A. 2: Nachdem Konto A eine Order platziert hat, kopiert Konto B automatisch den Stop Loss und Take Profit. 3: Konto A schließt die Position von Konto B und schließt die Position zur gleichen Zeit. 4: Wenn Konto B die Position schließt, schließt au
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
Market Structure Flow Pro
Muhsin Mukhtar
Indikatoren
Smart Money Flow Indicator - Professionelles SMC-Analyse-Tool Der Smart Money Flow Indicator wurde für Händler entwickelt, die eine Marktanalyse auf institutionellem Niveau direkt im MetaTrader anwenden möchten. Er erkennt automatisch die wichtigsten Muster und Niveaus des Smart Money Concepts (SMC) und hilft Ihnen, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit klar und präzise zu identifizieren. Merkmale: Automatische Fair Value Gap-Erkennung Identifizierung von Orderblöcken (bullish und be
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Erschließen Sie profitable Kauf-Setups mit dem DC Dynamic Scalping Indicator für Crash , der speziell für konsistentes Scalping und kleines Kontowachstum entwickelt wurde. Dieser von Experten entwickelte, nicht nachmalende Indikator erkennt optimale Kaufsignale für Crash-Indizes und stellt dank des eingebauten dynamischen Trendfilters sicher, dass Sie mit dem Trend synchronisiert sind. Eine saubere blaue Hintergrundvorlage ist ebenfalls enthalten und sorgt für ein nahtloses Charting und visuelle
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Trade Manager 5L
MPP Labs
Utilitys
Trade Manager 5 Lite ist ein Trading-Panel, das mit dem Ziel entwickelt wurde, den manuellen Handel bei einigen (Routine-)Aufgaben zu erleichtern. Die Version für Meta Trader 4 finden Sie hier: Trade Manager 4 Lite . (Die MT4-Version funktioniert auch im Strategy Tester) Hauptmerkmale von Trade Manager 5 Lite Handel für Forex und CFDs Unterstützung von 4- und 5-stelligen Brokern 65 Kombinationen zum Setzen von Aufträgen Setzen von Take Profit, Stop Loss und Einstiegslevel für Pending Order mit
MT5 to Binance
Roman Zhitnik
4 (4)
Utilitys
Das MT5 to Binance Handels-Panel ist das perfekte Werkzeug für Kryptowährungshändler, die ihre Käufe an den Binance- und Binance US-Börsen maximieren möchten. Um loszulegen, geben Sie einfach Ihren API-Schlüssel und Ihren geheimen Schlüssel ein, die Sie im Kundenbereich von Binance erstellt haben, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen "Enable Spot & Margin Trading" und "Enable Futures" und beginnen Sie mit dem Handel. Nach dem Start lädt das Handels-Panel automatisch alle Spot- und Futures-Sy
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Weitere Produkte dieses Autors
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experten
GEN Hydra EA Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind. Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen
FREE
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst. Wie funktioniert er? Einstiegssignal:
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Pvp Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern. Merkmale Duale Konfluenz-Strat
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experten
EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie stä
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) erkennt automatisch Schwunghochs und -tiefs, zeichnet dynamische obere und untere Trendlinien mit adaptiver Neigung (ATR, Standardabweichung oder lineare Regressionsannäherung) und markiert Ausbruchspunkte visuell, wenn der Preis die Trendgrenzen überschreitet. Perfekt für Preisaktions-, Ausbruchs- und Trendbestätigungsstrategien über mehrere Zeitrahmen hinweg.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha ) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind. Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indikatoren
VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals ist ein adaptiver volatilitätsbasierter Trendindikator, der Händlern helfen soll, dominante Trendrichtungen, wichtige Momentum-Übergangspunkte und voraussichtliche Gewinnmitnahmezonen auf visuelle und intuitive Weise zu identifizieren. Der Indikator nutzt einen zeitlich gewichteten gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einer statistischen Streuung über
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Band-XP Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berühr
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN Zenith Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbru
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experten
JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber Entwickler: Gede Egi Überblick JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal. Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spi
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Design zeigt ein auffälliges orangefarbenes Countdown-Timer-Symbol vor einem dunkelgrauen Hintergrund, wobei die Uhrzeiger nach rechts oben zeigen. Unterhalb des Timers zeigt ein Candlestick-Chart grüne und rote Balken, die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg darstellen, mit scharfen Details und ausgewogener Komposition. Die Countdown-Zeit von "05:17" wird prominent neben der Uhr angezeigt und verleiht dem Bild ein dynamisches und i
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt. Gestaltungselemente: "RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß: Der Haupttext "RSI+" steht im Mitte
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Smart Zone Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die E
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um mit Hilfe von Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels wichtige Preiszonen zu identifizieren und gleichzeitig Marktstrukturveränderungen wie Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) zu erkennen. Der Indikator hilft Händlern, kritische Swing-Bereiche und potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrzonen zu erkennen. Er umfasst ein
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indikatoren
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisa
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen. Wichtigste Merkmale Automatisch
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) , Einstiegssignale , Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen. Kurzanleitung für die Verwendung Trend erkennen Nur untere Bänder aktiv
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul (TurboTrend ) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse (Market Structure ). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN TradeZones Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen. Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien so
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDIKATOR: GEN TriFactaX Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Pun
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN SignalBunker Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode . Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experten
GEN UT Bot Entwickler: Gede Egi Überblick GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systemat
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP)
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN Ichimoku Signal Entwickler: gedeegi Übersicht GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen. Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von dre
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN TrendPivot Hunter Entwickler: Gede Egi Überblick GEN TrendPivot Hunter ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5. Er kombiniert Pivot-basierte Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien in einem Analysetool. Der Indikator hilft dabei, mögliche Preisreaktionsbereiche und Marktstrukturen direkt auf dem Chart zu visualisieren. Alle Zeichenstile, Alarme und Benachrichtigungen können über die Eingabeparameter angepasst werden. Das Tool generiert nicht automatisch Hand
Auswahl:
momobullet777
41
momobullet777 2025.11.16 15:37 
 

no good

Antwort auf eine Rezension