INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale.

Dieses System verbessert die Handelserfahrung mit leistungsstarken Visualisierungsfunktionen, einschließlich eines Echtzeit-Informationspanels, farbigen Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Bereichen und einem Statistikpanel, um die historische Performance der Signale zu verfolgen. Es ist ein ideales Werkzeug für Händler, die ein Trendfolgesystem mit integriertem Risikomanagement suchen.

Hauptmerkmale

Automatische Trend-Erkennung: Identifiziert Aufwärts- oder Abwärtstrends anhand eines dynamischen Kanals, der auf SMA und ATR basiert.

Identifiziert Aufwärts- oder Abwärtstrends anhand eines dynamischen Kanals, der auf SMA und ATR basiert. Klare Handelssignale: Generiert KAUF- oder VERKAUFssignale, wenn ein signifikanter Trendwechsel eintritt.

Generiert KAUF- oder VERKAUFssignale, wenn ein signifikanter Trendwechsel eintritt. Umfassende Target-Visualisierung: Zeigt das Risiko (SL) und drei Belohnungsbereiche (TP1, TP2, TP3) als farbige Boxen mit Farbverläufen an und bietet so eine intuitive Ansicht des Risikomanagements.

Zeigt das Risiko (SL) und drei Belohnungsbereiche (TP1, TP2, TP3) als farbige Boxen mit Farbverläufen an und bietet so eine intuitive Ansicht des Risikomanagements. Echtzeit-Informationstafeln: Drei Panels auf dem Chart liefern sofort wichtige Daten: Info-Panel: Zeigt eine Signalzusammenfassung, den Einstiegskurs, den aktuellen P/L und die SL/TP-Levels mit R:R-Verhältnissen. Statistik-Panel: Zeichnet die Gesamtzahl der Signale auf, die TP oder SL erreicht haben, und zeigt sie an, um einen historischen Einblick zu geben. Trend-Panel: Bietet einen langfristigen Trendkontext unter Verwendung eines 100-Perioden-EMA.

Drei Panels auf dem Chart liefern sofort wichtige Daten: Candlestick-Färbung: Ändert die Candlestick-Farben entsprechend der erkannten Trendrichtung und macht es Händlern leicht, die Marktrichtung auf einen Blick zu erkennen.

Ändert die Candlestick-Farben entsprechend der erkannten Trendrichtung und macht es Händlern leicht, die Marktrichtung auf einen Blick zu erkennen. Push-Benachrichtigungen: Sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobilgerät, wenn ein neues Handelssignal erscheint.

Eingabe-Parameter

Kern-Logik

InpTrendLänge: Der Zeitraum für die Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA).

Der Zeitraum für die Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). InpTargetOffset: Legt den Offset für die Take Profit Levels fest.

Legt den Offset für die Take Profit Levels fest. InpAtrPeriode: Die Periode für die Berechnung der Average True Range (ATR).

Die Periode für die Berechnung der Average True Range (ATR). InpAtrMultiplikator: Der Multiplikator zur Bestimmung der Breite des Trendkanals.

Visuelle Einstellungen

InpShowCandleColors: Option zur Aktivierung der Candlestick-Färbung.

Option zur Aktivierung der Candlestick-Färbung. ZeigeVisuelleBereiche: Option zur Anzeige der visuellen Boxen für SL- und TP-Bereiche.

Option zur Anzeige der visuellen Boxen für SL- und TP-Bereiche. GradientFills verwenden: Aktiviert Gradientenfüllungen für die visuellen Bereiche.

Aktiviert Gradientenfüllungen für die visuellen Bereiche. ProfitColor1/2/3: Farben für die Bereiche TP1, TP2 und TP3.

Farben für die Bereiche TP1, TP2 und TP3. LossColor: Farbe für den Stop-Loss-Bereich.

Einstellungen für Benachrichtigungen

InpSendPushNotification: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen, wenn ein neues Signal erscheint.

--- Signalleistung ---

InpResetStats: Auf `true` setzen, um alle Signalleistungsstatistiken zurückzusetzen.

Signal-Logik

Der Indikator berechnet zwei dynamische Trendlinien unter Verwendung der SMA des Hochs und Tiefs und fügt dann einen ATR-Puffer als Trendkanal hinzu. Ein KAUFEN-Signal wird generiert, wenn der Preis über den Abwärtstrendkanal bricht. Ein VERKAUFSSIGNAL wird generiert, wenn der Preis unter den Aufwärtstrendkanal bricht. Das Stop-Loss-Niveau (SL) wird auf die entgegengesetzte Kanalbarriere gesetzt. Drei Take Profit-Levels (TP1, TP2, TP3) werden aus dem Einstiegskurs des Signals berechnet und sind Vielfache des ATR-Wertes, der über den Parameter InpTargetOffset angepasst werden kann.

Verwendung