GEN rsi swing signal

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller



Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt.

Gestaltungselemente:

"RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß:

Der Haupttext "RSI+" steht im Mittelpunkt und ist in einer fetten und klaren Schriftart gehalten. Die Verwendung von weißer Farbe für den Text hebt sich von anderen visuellen Elementen ab und unterstreicht die Klarheit und leichte Erkennbarkeit des Indikatornamens. RSI+" bezieht sich auf den Relative Strength Index, ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, und der Zusatz "123 Fractals" weist auf das System zur Erkennung fraktaler Muster hin. Fraktale Pfeile (grün und rot):

Oberhalb und unterhalb des Haupttextes befinden sich zwei fraktale Pfeile in grün und rot. Der grüne Pfeil steht für ein Kaufsignal, während der rote Pfeil ein Verkaufssignal darstellt. Diese Farben sind im Handel allgemein bekannt und stehen für potenziell gewinnbringende und verlustbringende Kursbewegungen. Diese Pfeile stellen die Schlussfolgerungen dar, die aus dem 123-Fraktal-Muster gezogen werden, und helfen Händlern, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Gepunktete Linie, die die Pfeile verbindet:

Die gepunktete Linie, die diese Pfeile verbindet, symbolisiert die dynamische Beziehung zwischen den Kursniveaus, die im 123-Fraktale-Muster gebildet werden. Diese Linie steht für ein wichtiges Konzept im Handel: Änderungen der Marktrichtung, die häufig in wiederkehrenden Mustern auftreten. Im Zusammenhang mit diesem Indikator veranschaulicht die gepunktete Linie visuell, wie Kauf- und Verkaufssignale miteinander verbunden sind, und bietet Händlern eine Orientierungshilfe bei ihren Handelsentscheidungen. Symmetrie und Ausgewogenheit:

Das Logodesign hält ein Gleichgewicht zwischen den visuellen Elementen aufrecht, wodurch ein Gefühl der Symmetrie entsteht. Diese Symmetrie spiegelt die Stabilität und Präzision wider, die bei der Marktanalyse erwünscht sind, und zeigt, dass dieser Indikator in der Lage ist, konsistente und maßvolle Entscheidungen zu treffen.

Design-Philosophie:

Dieses Logo ist nicht nur eine grafische Darstellung, sondern verkörpert auch die Essenz des RSI+ mit 123 Fraktalen Indikators selbst. Die nach oben und unten zeigenden fraktalen Pfeile zeigen an, dass sich der Indikator auf signifikante Kursveränderungen konzentriert, während die gestrichelte Linie eine klare Beziehung zwischen verschiedenen Handelssignalen herstellt. Mit seinem kühnen und modernen Design hinterlässt dieses Logo einen starken und professionellen Eindruck und spiegelt die Hauptmerkmale dieses Indikators wider, auf den man sich bei der Generierung von Handelssignalen auf der Grundlage einer sorgfältigen technischen Analyse verlassen kann.



