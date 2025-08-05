INDICATOR: GEN RSI Jäger

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen.

Die Signale werden durch Ausbruchskerzen und die Validierung früherer Höchst- und Tiefststände bestätigt. Der Indikator beinhaltet auch ein automatisches Benachrichtigungssystem (Alerts, Push und E-Mail) sowie visuelle Markierungen auf dem Chart.

Wichtigste Merkmale

Flexible RSI-Messung mit einstellbarer Periodenlänge und Preisquelle.

KAUFEN-Signale werden identifiziert, wenn der Kurs eine Umkehr von einem überverkauften Zustand zeigt.

VERKAUFSSIGNALE erscheinen, wenn der Kurs aus einem überkauften Zustand heraus reagiert.

Automatische Erkennung von Double Bottom und Double Top Mustern.

Signalvisualisierung in Form von Pfeilen und Musterlinien auf dem Chart.

Option zum manuellen Ein- und Ausblenden von Chart-Objekten.

Benachrichtigungssystem in Echtzeit: Pop-up-Benachrichtigungen Push-Benachrichtigungen an ein Gerät Automatische E-Mails



Eingabe-Parameter

RSI-Einstellungen

Rückblick: Die Anzahl der Balken zur Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs.

Die Anzahl der Balken zur Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs. RSI Überkauft: Das obere RSI-Niveau für Verkaufssignale.

Das obere RSI-Niveau für Verkaufssignale. RSI Überverkauft: Das untere RSI-Niveau für Kaufsignale.

Das untere RSI-Niveau für Kaufsignale. RSI-Länge: Die RSI-Periode.

Die RSI-Periode. RSI-Quelle: Der verwendete Preistyp (Close, Open, etc.).

Visuelle Einstellungen

Chart-Signale anzeigen: Zeigt visuelle Signale auf dem Chart an.

Zeigt visuelle Signale auf dem Chart an. Signal-Präfix: Das Präfix für Signalobjektnamen (für Objektverwaltungszwecke).

Einstellungen für Musterlinien

Double Top Line Color: Die Linienfarbe für das Double-Top-Muster.

Die Linienfarbe für das Double-Top-Muster. Farbe der doppelten unteren Linie: Die Farbe der Linie für das doppelte untere Muster.

Einstellungen für Benachrichtigungen

Alarme aktivieren: Aktivieren Sie akustische Benachrichtigungen, wenn ein Signal erscheint.

Aktivieren Sie akustische Benachrichtigungen, wenn ein Signal erscheint. Push aktivieren: Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App senden.

Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App senden. E-Mail aktivieren: Senden Sie Benachrichtigungen per E-Mail.

Signal-Logik

Der RSI liegt unter dem überverkauften Niveau oder über dem überkauften Niveau. Kerzenbestätigung basierend auf Eröffnungs-/Schlusskursen und vorherigen Hoch-/Tiefbewegungen. Ein Kaufsignal erfordert ein Umkehrmuster von einem Swing-Tief + eine bullische Bestätigungskerze. Ein Verkaufssignal erfordert ein Umkehrmuster von einem Swing-Hoch + eine bärische Bestätigungskerze. Wenn ein Doppelsignal auftritt (Double Top oder Bottom), wird der Indikator automatisch die Musterlinie zeichnen.

Verwendung