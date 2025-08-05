GEN RSI hunter
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 5 August 2025
INDICATOR: GEN RSI Jäger
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen.
Die Signale werden durch Ausbruchskerzen und die Validierung früherer Höchst- und Tiefststände bestätigt. Der Indikator beinhaltet auch ein automatisches Benachrichtigungssystem (Alerts, Push und E-Mail) sowie visuelle Markierungen auf dem Chart.
Wichtigste Merkmale
- Flexible RSI-Messung mit einstellbarer Periodenlänge und Preisquelle.
- KAUFEN-Signale werden identifiziert, wenn der Kurs eine Umkehr von einem überverkauften Zustand zeigt.
- VERKAUFSSIGNALE erscheinen, wenn der Kurs aus einem überkauften Zustand heraus reagiert.
- Automatische Erkennung von Double Bottom und Double Top Mustern.
- Signalvisualisierung in Form von Pfeilen und Musterlinien auf dem Chart.
- Option zum manuellen Ein- und Ausblenden von Chart-Objekten.
- Benachrichtigungssystem in Echtzeit:
- Pop-up-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen an ein Gerät
- Automatische E-Mails
Eingabe-Parameter
RSI-Einstellungen
- Rückblick: Die Anzahl der Balken zur Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs.
- RSI Überkauft: Das obere RSI-Niveau für Verkaufssignale.
- RSI Überverkauft: Das untere RSI-Niveau für Kaufsignale.
- RSI-Länge: Die RSI-Periode.
- RSI-Quelle: Der verwendete Preistyp (Close, Open, etc.).
Visuelle Einstellungen
- Chart-Signale anzeigen: Zeigt visuelle Signale auf dem Chart an.
- Signal-Präfix: Das Präfix für Signalobjektnamen (für Objektverwaltungszwecke).
Einstellungen für Musterlinien
- Double Top Line Color: Die Linienfarbe für das Double-Top-Muster.
- Farbe der doppelten unteren Linie: Die Farbe der Linie für das doppelte untere Muster.
Einstellungen für Benachrichtigungen
- Alarme aktivieren: Aktivieren Sie akustische Benachrichtigungen, wenn ein Signal erscheint.
- Push aktivieren: Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App senden.
- E-Mail aktivieren: Senden Sie Benachrichtigungen per E-Mail.
Signal-Logik
- Der RSI liegt unter dem überverkauften Niveau oder über dem überkauften Niveau.
- Kerzenbestätigung basierend auf Eröffnungs-/Schlusskursen und vorherigen Hoch-/Tiefbewegungen.
- Ein Kaufsignal erfordert ein Umkehrmuster von einem Swing-Tief + eine bullische Bestätigungskerze.
- Ein Verkaufssignal erfordert ein Umkehrmuster von einem Swing-Hoch + eine bärische Bestätigungskerze.
- Wenn ein Doppelsignal auftritt (Double Top oder Bottom), wird der Indikator automatisch die Musterlinie zeichnen.
Verwendung
- RSI-basiertes Scalping und Swing-Trading.
- Frühzeitige Erkennung von Preisumkehrungen mit Preisaktionsvalidierung.
- Eine Ergänzung zu oszillatorbasierten Handelssystemen.