Lironmaster Ultimate Gold

Warnung!

1. Haftungsausschluss! Der Gewinn ist nicht garantiert

2. Wählen Sie nur Konten und Broker mit dem kleinsten Spread.

Beispiel: - RAW SPREAD ACCOUNT von ICMARKETS

3. Sie KAUFEN diesen EA, d.h. Sie VERSTEHEN das Risiko





Dieser EA berechnet den Höchst- und Tiefstpreis im Zeitrahmen von 1 Stunde und setzt 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder. einfach so

Wenn es getroffen wird, wird die offene Position ausgelöst und danach, wenn der Preis auf dem Weg zum Gewinn ist, wird der Trail Stop aktiviert.

einfach, kein Drama, keine Nachrichten lesen, keine Indikatoren lesen, keine Candlestick-Muster oder Formationen lesen, einfach hinsetzen und entspannen





Paar : Nur XAUUSD

Zeitrahmen : 1 Stunde

Guthaben : mindestens $100

Lose : Auto/Manuell

Risiko : 18 (Empfohlen) - ! Risiko-Wert ist auf Ihrer Hand, fühlen Sie sich frei, für das beste Ergebnis zu ändern und immer das Money Management