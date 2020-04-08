Bomb Signal

Bomb Signal ist ein leistungsfähiger Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Bomb Signal Ihr Verbündeter.

Wie funktioniert es?

Dieser Indikator kombiniert drei verschiedene Methoden - Volumenanalyse, Kerzenschluss und symmetrischer Trend - um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und zu signalisieren. Bomb Signal ist wie eine "Bombe", wenn es eine Kaufgelegenheit erkennt.

Warum ist Bomb Signal anders?

Völlig zuverlässig: Bomb Signal löscht keine Signale. Ein einmal gegebenes Signal bleibt bestehen, so dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen.

Äußerst genau: Bomb Signal sendet keine falschen Signale. Es aktualisiert Sie in Echtzeit, passt sich den Marktentwicklungen an, behält aber die Transparenz der vorherigen Signale bei.

Echtzeit-Aktualisierung: Die Signale werden in Echtzeit erkannt und bei Bedarf aktualisiert, so dass Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Maximieren Sie Ihre Ergebnisse:

Das Bomb Signal ist ideal für die Identifizierung von Trendfortsetzungen.

Wenn Siebeispielsweise bereits eine Short-Position haben und der Indikator am M15 ein Kaufsignal sendet, ist es jetzt an der Zeit, Ihre Aufträge zu schließen oder Teilaufträge zu platzieren und umgekehrt.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, nach sorgfältiger Analyse den Signalen auf M15, M30, H1 und H4 mit einem Stop Loss von nur 50 Pips zu folgen. Auf diese Weise kann sich der Kurs in die Richtung des Bomb-Signals bewegen, wodurch Ihre Erfolgschancen maximiert werden.

Wenn der Indikator ein gegenteiliges Signal gibt, haben Sie die Möglichkeit, schnell zu schließen und sich im neuen Trend zu positionieren.

Empfohlene Anwendung:

Verwenden Sie Bomb Signal auf den Zeitrahmen M5, M15, M30, H1, H4 und D1 für stabilere Ergebnisse.

Vermeiden Sie die Verwendung von M1, um die höchstmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.

