Gold ELF M1
- Experten
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 21 August 2024
- Aktivierungen: 15
Gold ELF M1 - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Forex-Handel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Händler entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten.
Der Gold ELF M1 Expert Advisor vereinfacht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien.
Dateien setzen:
GoldELF_Hedging_Impuls - Einzahlung 500$
GoldELF_Aggressiv - Einzahlung 1000$
Empfehlungen:
- Währungspaar: Xauusd (Gold)
- Zeitrahmen: M1
- Einzahlung: 1000$
- Hebelwirkung: 1:500 und mehr mit minimalem Spread.
Einzahlung und Abhebung von Geldern so schnell wie möglich.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich in einer privaten Nachricht.