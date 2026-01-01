XGen AI Scalper MT4

XGen AI Scalper MT4 | KI-gestütztes automatisiertes Handelssystem


XGen AI Scalper ist ein hochentwickelter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerk-basierten Algorithmen, die direkt in seine Kernarchitektur integriert sind. Das System nutzt maschinelle Lernmuster, um Markteinstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit für alle Handelsinstrumente zu identifizieren.


Wichtigste Merkmale

Universelle Kompatibilität

Kompatibel mit allen Währungspaaren, Edelmetallen, Kryptowährungen und Indizes.

Empfohlene Zeitrahmen für Scalping: M5 und M15.

Optimiert für Trend- und Seitwärtsmärkte.


Fortschrittliche KI-Technologie

Proprietärer Wellen-Scan-Algorithmus mit Integration neuronaler Netze.

Adaptives Lernen in Echtzeit basierend auf den Marktbedingungen.

KI-gesteuerte Entscheidungsprozesse, die in die Codestruktur eingebettet sind.

Automatische Mustererkennung und Trendanalyse


Professionelles Handelsmanagement

Adaptive Positionsgröße basierend auf dem Kontostand

Dynamische Trailing Stops, angepasst an die Volatilität

Bestätigung über mehrere Zeitrahmen für verbesserte Genauigkeit

Integrierte Spread-Filterung für optimale Ausführung



Kontrollfeld

Echtzeit-Kontokennzahlen und Leistungsstatistiken

Wellenvisualisierung, die die Marktinterpretation der KI zeigt

Vollständige Handelshistorie und Überwachung des Systemstatus



Risikomanagement

Intelligente Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit

Volatilitätsbasierte Positionsgröße

Maximaler Drawdown-Schutz




Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 4

Kompatible Vermögenswerte: Alle Devisenpaare, Metalle, Kryptowährungen, Indizes

Empfohlene Zeitrahmen: M5, M15 (Scalping)

Architektur: KI-integrierte Algorithmusstruktur




XGen AI Scalper kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit bewährten Risikomanagementprinzipien, um unter allen Marktbedingungen eine konsistente automatisierte Handelsperformance zu erzielen.



Die ersten 20 Exemplare werden zu Werbezwecken zum Preis von 199 US-Dollar verkauft. Der spätere Preis beträgt 1.999 US-Dollar.




