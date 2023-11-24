Advanced Multi Scalping EA m

ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum.





Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf.





Funktionen des EA:

- Zusätzliche Spread-Einstellungen.

- Einstellbare Volatilität – Adaptiver Stop-Loss.

- SWAP-Anzeige für Long/Short.

- Option Fixed_SL.

- Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

- Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und kann sowohl von Forex-Profis als auch von Neueinsteigern verwendet werden.

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn nur mit dem entsprechenden Risiko (2,5 % Standard) auf MT4 installieren, entsprechende Set_files anwenden und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.

- Integrierte SPREAD-Anzeige.

- Implementierte Zinseszinsmethode.

- Der erforderliche Mindestkontostand zum Ausführen des Roboters beträgt nur 100 $.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Handelspaare: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Betriebszeit: EA beginnt in der zweiten Hälfte der US-Sitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung mit der Suche nach Einstiegssignalen.

- Hebelwirkung des Kontos: jede Hebelwirkung im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Risikomanagement: 1-3 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER festes Lot.





So installieren Sie es:

- Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

- Öffnen Sie die Diagramme AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.

- Wählen Sie in jedem Diagramm den Zeitrahmen M15.

- Fügen Sie jedem Diagramm den EA hinzu.

- Wenden Sie auf jedem Diagramm die entsprechende „Set_file“ auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 nur auf dem PC (oder VPS) laufen lassen.





WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems befolgen Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) ist. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen geändert werden – senden Sie mir einfach eine Nachricht darüber (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen) – ich werde Ihnen dabei helfen und bei Bedarf die entsprechenden Set_files bereitstellen.

- SPREAD und BROKER: Es ist sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) für eine optimale Leistung auszuwählen.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.