Advanced Multi Scalping EA m
- Experten
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 24.1
- Aktualisiert: 23 April 2024
- Aktivierungen: 10
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum.
Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf.
Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:
Funktionen des EA:
- Zusätzliche Spread-Einstellungen.
- Einstellbare Volatilität – Adaptiver Stop-Loss.
- SWAP-Anzeige für Long/Short.
- Option Fixed_SL.
- Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.
- Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und kann sowohl von Forex-Profis als auch von Neueinsteigern verwendet werden.
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn nur mit dem entsprechenden Risiko (2,5 % Standard) auf MT4 installieren, entsprechende Set_files anwenden und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).
- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.
- Integrierte SPREAD-Anzeige.
- Implementierte Zinseszinsmethode.
- Der erforderliche Mindestkontostand zum Ausführen des Roboters beträgt nur 100 $.
- Zeitrahmen: nur M15.
- Handelspaare: AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Betriebszeit: EA beginnt in der zweiten Hälfte der US-Sitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung mit der Suche nach Einstiegssignalen.
- Hebelwirkung des Kontos: jede Hebelwirkung im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Risikomanagement: 1-3 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER festes Lot.
So installieren Sie es:
- Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
- Öffnen Sie die Diagramme AUDCAD, GBPCAD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, EURAUD, GBPAUD.
- Wählen Sie in jedem Diagramm den Zeitrahmen M15.
- Fügen Sie jedem Diagramm den EA hinzu.
- Wenden Sie auf jedem Diagramm die entsprechende „Set_file“ auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 nur auf dem PC (oder VPS) laufen lassen.
WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems befolgen Sie die folgenden Empfehlungen:
- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) ist. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen geändert werden – senden Sie mir einfach eine Nachricht darüber (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen) – ich werde Ihnen dabei helfen und bei Bedarf die entsprechenden Set_files bereitstellen.
- SPREAD und BROKER: Es ist sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) für eine optimale Leistung auszuwählen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
great ea