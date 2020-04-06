XAU Flux MT4

XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor



XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten.





Wichtigste Merkmale:



XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um geeignete Einstiegspunkte zu identifizieren, und eröffnet automatisch Trades.





Risikomanagement und Kapitalschutz:



Der EA schützt jede offene Position mit einem dynamischen Trailing-Stop-Mechanismus. Dadurch werden Gewinne gesichert und Verluste bei ungünstigen Bewegungen minimiert. Dank Spread-Kontrolle und Volatilitätsfiltern werden Trades nur unter geeigneten Marktbedingungen ausgeführt.





Potenzial für Kontowachstum:



XAU FLUX ist ideal, um Ihr Konto stetig zu vergrößern, beginnend mit kleinen Lotgrößen. Es zielt auf nachhaltige langfristige Renditen ab, indem es täglich kleine Gewinne ansammelt. Es verwendet keine aggressiven Martingale- oder Grid-Systeme und legt den Schwerpunkt auf die Sicherheit des Kontos.





Benutzerfreundlichkeit:



XAU FLUX erfordert nur minimale Parametereinstellungen und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Es beginnt nach der Installation automatisch zu arbeiten und erfordert keine ständige Überwachung.





Visuelles Kontrollpanel:



Das interaktive Dashboard, das mit dem EA geliefert wird, zeigt alle wichtigen Informationen auf einem einzigen Bildschirm an. Sie können wichtige Daten wie Kontostand, Margin, offene Gewinne/Verluste, Gesamtgewinn und Anzahl der aktiven Orders sofort verfolgen.





Technische Anforderungen:











Plattform: MetaTrader 4





Symbol: XAUUSD (Gold)





Zeitrahmen: M1





Mindestguthaben: 100 USD (für 0,01 Lot)





VPS empfohlen: Für einen unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr













Warnhinweise:

XAU FLUX garantiert keine Wertentwicklung in der Vergangenheit. Der Handel mit Devisen und Gold ist mit einem hohen Risiko verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Es wird empfohlen, das System zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.

Support:



Nach dem Kauf erhalten Sie technischen Support und Hilfe bei der Einrichtung. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.







