XAU Flux MT4

XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor

XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten.


Wichtigste Merkmale:

XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um geeignete Einstiegspunkte zu identifizieren, und eröffnet automatisch Trades.


Risikomanagement und Kapitalschutz:

Der EA schützt jede offene Position mit einem dynamischen Trailing-Stop-Mechanismus. Dadurch werden Gewinne gesichert und Verluste bei ungünstigen Bewegungen minimiert. Dank Spread-Kontrolle und Volatilitätsfiltern werden Trades nur unter geeigneten Marktbedingungen ausgeführt.


Potenzial für Kontowachstum:

XAU FLUX ist ideal, um Ihr Konto stetig zu vergrößern, beginnend mit kleinen Lotgrößen. Es zielt auf nachhaltige langfristige Renditen ab, indem es täglich kleine Gewinne ansammelt. Es verwendet keine aggressiven Martingale- oder Grid-Systeme und legt den Schwerpunkt auf die Sicherheit des Kontos.


Benutzerfreundlichkeit:

XAU FLUX erfordert nur minimale Parametereinstellungen und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Es beginnt nach der Installation automatisch zu arbeiten und erfordert keine ständige Überwachung.


Visuelles Kontrollpanel:

Das interaktive Dashboard, das mit dem EA geliefert wird, zeigt alle wichtigen Informationen auf einem einzigen Bildschirm an. Sie können wichtige Daten wie Kontostand, Margin, offene Gewinne/Verluste, Gesamtgewinn und Anzahl der aktiven Orders sofort verfolgen.


Technische Anforderungen:



Plattform: MetaTrader 4


Symbol: XAUUSD (Gold)


Zeitrahmen: M1


Mindestguthaben: 100 USD (für 0,01 Lot)


VPS empfohlen: Für einen unterbrechungsfreien Betrieb rund um die Uhr




Warnhinweise:

XAU FLUX garantiert keine Wertentwicklung in der Vergangenheit. Der Handel mit Devisen und Gold ist mit einem hohen Risiko verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Es wird empfohlen, das System zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.

Support:

Nach dem Kauf erhalten Sie technischen Support und Hilfe bei der Einrichtung. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.




Empfohlene Produkte
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experten
Es sind noch 5 Exemplare für $149 übrig. Der nächste Preis ist $189. Griddy Calm EA verwendet die klassische Strategie der offenen Aufträge in Trendrichtung zum besten Preis. Bei Trendumkehr implementiert er das Soft Averaging Grid. Ein großer dynamischer Schritt, ein kleiner Lot-Multiplikator und ein Equity Stop Loss machen die Grid-Strategie sicher genug für den langfristigen Handel. Das Hauptmerkmal des EA ist ein Algorithmus der partiellen Schließung, der kleine Rollbacks des Preises nutzt,
Moving Average EA Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experten
Moving Average Trader ist ein professioneller Handelsroboter, der keine Parameter konfigurieren muss. Sie müssen nur die Größe des Grundstücks bestimmen, das Sie verwenden werden. Der Roboter ist vollautomatisch und erfordert kein menschliches Eingreifen. Es handelt auf Basis von gleitenden Durchschnitten und kann mit allen Währungspaaren handeln. Es hat einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt. Der Experte erstellt Orders in Trendrichtung. Input- und Output-Orders werden durch
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1
Ichimoku Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Ichimoku Trade X ist ein EA, der auf Ichimoku Kinko Hyo basiert. Ichimoku Kinko Hyo Parameter wie Tenkansen1, Kijunsen1, SenkouSpanB1, BuyShift1, Tenkansen2, Kijunsen2, SenkouSpanB2, BuyShift2, Tenkansen3, Kijunsen3, SenkouSpanB3, SellShift1, Tenkansen4, Kijunsen4, SenkouSpanB4 und SellShift2 können angepasst werden. Ichimoku Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Ich
AlgoRai Yen
Charbel Abboud
1 (1)
Experten
Liebe Nutzer, wir sind stolz darauf, Ihnen unseren algorithmischen Samurai Expert Advisor vorstellen zu können, der mit der neuesten Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen entwickelt wurde. Der AlgoRai Yen Roboter verwendet keine Martingale, Grids oder andere toxische Handelsmethoden. Jeder Handel wird mit einem festen Stop Loss und einem festen Take Profit begleitet. AlgoRai Yen ist ein professioneller Portfolio-EA, der 5 Strategien kombiniert, die erfolgreich auf all
SilverBulletEA
Blessing Takura Chirewa
Experten
Dieser EA verwendet die berühmte Silberkugel-Strategie. Ich habe die Strategie bearbeitet, so ist es nicht genau das gleiche. Wenn Sie benutzerdefinierte Änderungen, die Sie wollen, um das System zu machen, erreichen Sie mich, ich werde glücklich sein, um die Änderungen zu machen. Dieses System kann auch Telegrammsignale an Ihren Kanal oder Ihre Gruppe senden, das ist ein Bonus Die Erklärung der Strategie finden Sie unter: https: //youtu.be/Ssz5qbEiCtI Die Erklärung der EA-Einstellungen finden S
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
Experten
Turtle Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist eine Mischung aus Trend Following und Counter Trend System. Backtest Now! Dieser Expert Advisor verwendet keine Arbitrage , Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien . Alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Spider Crazy Pro erhalten ! (Alle zukünftigen Updates enthalten) -> Um e
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Experten
<Grundlegende Logik> Der Goldene Angreifer Super ist darauf ausgelegt, dem Trend zu folgen. Der Einstieg erfolgt nach dem großen Markttrend und wenn der Auftrag in die falsche Richtung geht, wird der Gitterauftrag erteilt. Allerdings folgt die Grid-Order auch dem Trend, um den Drawdown zu reduzieren. Die Grid-Order wird in der gleichen Richtung wie der Trend platziert. Es gibt kein tp/sl, stattdessen, wenn der Markttrend sich ändert, wird die Order mit einem entgegengesetzten Signal geschlossen
MuskBTCUSD1
Yong Biao Zou
Experten
MuskBTCUSD Arbeit hauptsächlich auf BTCUSD , in Timeframe M5 . Der EA verwendet Moving Averages Indikatoren. Gleitender Durchschnitt mit Eingabeparametern: : MaximumRisk = 0.02; // Maximales Risiko in Prozent DecreaseFactor = 3; // Verkleinerungsfaktor MovingPeriod = 12; // Zeitraum des gleitenden Durchschnitts MovingShift = 6; // Verschiebung des gleitenden Durchschnitts Wenn Sie keinen Backtest durchführen können, sehen Sie sich bitte den Screenshot des historischen Backtests an.
Great Ox EA
Hatem Koshok
Experten
Great Ox EA ist ein vollautomatischer EA, der sowohl auf klassischen als auch auf ECN-Konten funktioniert. Er ist so programmiert, dass er verschiedene Handelssysteme verwendet, wie z.B. Trending, Hedging, neuronales Netzwerk, etc. SL und TP sind immer vorhanden. Die Expertenstrategie besteht darin, die vorherigen Trenddaten des Paares zu sammeln und dann zu versuchen, den vorherigen Trend mit verschiedenen Strategien wie Hedging und neuronalem Netzwerk abzugleichen, um den optimalen Platz für d
Big Gient MT4
Pran Gobinda Basak
Experten
Big Giant Trend Following Robot ist ein MT4 Expert Advisor, der für den Einsatz im Devisenhandel mit 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Handelsroboter basiert auf einer Trendfolgestrategie, die darauf abzielt, langfristige Trends auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und daraus Kapital zu schlagen. Der Big Giant Trend Following Robot verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren und Marktanalysen, um die Richtung des Trends und die besten Ein- und Ausstiegs
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experten
BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Still
Sergey Kruglov
Experten
"Still" ist ein trendbasierter Expert Advisor, der auf Trendwechsel achtet und Orders in Richtung des neuen Trends eröffnet. Als Hauptsignal wird der Indikator Gleitender Durchschnitt verwendet, der durch zusätzliche integrierte Bestätigungsfunktionen ergänzt wird. Sobald sich das Signal ändert, werden die geöffneten Orders geschlossen und eine neue Order geöffnet. Zur Sicherheit werden Stop-Levels verwendet. Der EA ist an den aktuellen Zeitrahmen gebunden. Empfohlene Zeitrahmen sind H1 und M30.
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experten
Inversus Trend Scalper ist ein großartiges Werkzeug, das mit einer Strategie programmiert wurde, die von einem Trendindikator unterstützt wird, um zum besten Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Es verfügt über ein dynamisches Trailing-System, um Gewinnaufträge zu schützen, und ein Hedging-System, um Verluste mit neuen Aufträgen zu decken und im Plus zu schließen, sobald das Ziel erreicht ist. Sie können von 100 dlls in Cent-Konto und 1.000 usd in Standard-Konto für jedes Paar von Gleichgewicht
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Smoothing Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
Experten
Smoothing Oscillator ist ein Ea, das auf dem Smoothing Oscillator Indikator basiert. https://www. mql5.com/es/market/product/59187 Dieses ea nutzt das Trend-Erschöpfungssignal des Indikators, um eine Gegentrend-Strategie zu initiieren. Das System hat eine kostspielige Lotterie, obwohl es mehr als eine Operation zur gleichen Zeit offen haben kann Es erfordert keine großen Kapital- oder Margin-Anforderungen, um betrieben zu werden. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr sta
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experten
Der Atena-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE Atena Gold EA KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. Atena wurde entwickelt, um mit größerer Sicherheit auf amerikanischem Metall (GOLD, XAUUSD) zu operieren. Atena GOLD ist ein langfristiger Roboter mit WÖCHENTLICHEN UND MONATLICHEN Gewinnen. Seien Sie nicht zu beunruhigt, wenn der Abschluss manch
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experten
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Steady Flow
Paranchai Tensit
Experten
Steady Flow ist ein vollautomatisches System, das entwickelt wurde, um Strategien mit Preisaktionsmustern kompatibel zu machen. Geschützt durch Stop Loss und Take Profit Der Expert Advisor verwendet keine Martingale, Grids, Hedging, Averaging und andere riskante Strategien Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilterung je nach Bedarf des Benutzers Kontinuierlich Gewinne generieren Kann unter allen Bedingungen Vollzeit handeln Funktioniert gut unter allen Marktbedingungen, ob Trend oder S
Donchian Trader
Paul Geirnaerdt
Experten
Donchian Trader ist ein Multi Index , Auto Timeframe , Expert Advisor . Er bietet eine Donchian Channel Strategie für verschiedene Indizes auf dem täglichen Zeitrahmen. Donchian Trader überwacht Trades und passt sich den Marktbedingungen an. Donchian Trader ist ein Multi-Index EA, Zur Zeit handelt er den Dow Jones (US30), S&P 500 (US500) und DAX (GER30). Außerdem ist Donchian Trader ein automatischer Zeitrahmen. Legen Sie den EA einfach auf einen beliebigen Chart und starten Sie den Handel. Es w
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
EA Top and Bottom Reverse Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der umgekehrte Martingal, auch als "Paroli"-Wettsystem bekannt, ist eine Glücksspielstrategie, die vor allem bei Glücksspielen wie Roulette, Blackjack oder sogar Sportwetten eingesetzt wird. Im Gegensatz zum traditionellen Martingale-System, bei dem ein Spieler seinen Einsatz nach einem Verlust verdoppelt, wird beim umgekehrten Martingale der Einsatz nach einem Gewinn erhöht und nach einem Verlust verringert. Diese Strategie wird häufig von Einzelpersonen angewandt, die hoffen, von Gewinnsträhne
Sideways
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/115362 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/115360 „Sideways“ Expert Advisor ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für die Navigation und Nutzung seitwärts gerichteter Märkte entwickelt wurde, bei denen Preisbewegungen dazu neigen, über längere Zeiträume innerhalb eines definierten Bereichs zu bleiben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handelsstrategien, die auf Trends basieren, nutzt Sideways EA eine
Owl Eye 01 MT4
Angel Perez Sanchez
Experten
Unser Owl Eye 01 Handelsroboter zeichnet sich durch seinen vorsichtigen Ansatz und seine Fähigkeiten im Risikomanagement aus. Dieser Roboter handelt vorsichtig und ermöglicht nur das Öffnen einer Position zur gleichen Zeit. Seine Strategie basiert auf der Analyse von Preisaktionsmustern und dem WPR-Indikator, wobei einige Teile seines Algorithmus geheim gehalten werden. Entwickelt für den Einsatz in einer realistischen Umgebung und speziell auf Währungspaare zugeschnitten, eignet sich dieser Rob
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experten
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert. Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen. KONTAKTIEREN SIE MICH   nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf) MT5-Version:   WH Fair Value Gap EA MT5 Hauptmerkmale: Automatisierter  
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Silver Plus EA
Sergey Belov
5 (1)
Experten
Vollautomatischer Expert Adviser, entwickelt für den Devisenmarkt. - Die Anzahl der Zeichen in Anführungszeichen wird automatisch ermittelt. - Funktioniert mit Standardkonten und ECN-Konten. - Der Zeitrahmen des Charts spielt keine Rolle. Dieser Parameter wird in den Einstellungen festgelegt. - Sie können ein dynamisches Lot oder ein festes Lot verwenden. - Der Spread-Filter erlaubt es dem Expert Advisor nicht, Orders mit einem großen Wert zu eröffnen. - Der Expert Advisor setzt immer TakeProfit
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Weitere Produkte dieses Autors
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indikatoren
Hallo zusammen, Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, wie Sie die Funktion „All in One Screen” kostenlos nutzen können, mit der Sie mehrere Datenpunkte gleichzeitig auf einem einzigen Indikator und drei verschiedenen Indikatorbildschirmen anzeigen können. Zunächst einmal: Wofür wird dieser Indikator verwendet? ; Fibonacci-Niveaus FVG- und OrderBlock-Niveaus Ichimoku-Indikator Umhüllungen, Bollinger-Bänder Donchian-Kanäle Retest-Bereiche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche Stochastik un
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indikatoren
Übersicht OrderBlock Zone ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4-Indikator, der automatisch Order Blocks (Order-Blöcke) auf dem Markt erkennt und visualisiert. Er verfolgt die Spuren großer Akteure (Banken, Hedgefonds) und ermittelt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Hauptmerkmale  Automatische OrderBlock-Erkennung Fraktalbasierte Analyse: Bestimmt starke Wendepunkte mit einer 36-Perioden-Fraktalanalyse (anpassbar) Bull & Bear Zones: Grüne Pfeile markieren steigende, rote Pfeil
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indikatoren
SWING-TRADE-KONZEPT WOFÜR IST ES GEDACHT? Ein MT4-Indikator, der für das Swing-Trading entwickelt wurde. Er erfasst Trendwenden mithilfe der SuperTrend-Logik und zeigt TP-Punkte mit automatischen Fibonacci-Levels an. WIE FUNKTIONIERT ES? 1. Trendverfolgung Verwendet einen ATR-basierten SuperTrend-Algorithmus. Er signalisiert, wenn der Preistrend bricht. 2. Signalerzeugung Trend kehrt sich nach oben um → Grünes KAUF-Feld + Pfeil (unterhalb der Kerze) Trend kehrt sich nach unten um →
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 5  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 4  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension