Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies).

Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!!

Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen).

Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt.

Empfohlener Zeitrahmen:

M5 - Ideal für Scalping.

M15 - Geeignet für Daytrading.

H1 - Geeignet für Swing Trading.

H4 - Geeignet für den mittelfristigen Handel.

P.S. Während der Veröffentlichung des Indikators, habe ich ein Signal auf H4 GOLD down genommen.





Ich werde später einen Screenshot des Ergebnisses veröffentlichen (mal sehen, wie das Signal funktioniert).