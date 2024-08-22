Scalper Box MT4
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 22 August 2024
- Aktivierungen: 5
Sonderangebot!
Scalper Box MT4
Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies).
Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!!
Wie wird gehandelt?
Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen).
Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt.
Mit Trendfilter-Indikator und Vorlage
Empfohlener Zeitrahmen:
M5 - Ideal für Scalping.
M15 - Geeignet für Daytrading.
H1 - Geeignet für Swing Trading.
H4 - Geeignet für den mittelfristigen Handel.
P.S. Während der Veröffentlichung des Indikators, habe ich ein Signal auf H4 GOLD down genommen.
Ich werde später einen Screenshot des Ergebnisses veröffentlichen (mal sehen, wie das Signal funktioniert).
Nach dem Kauf, mailen Sie mir und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie handeln können.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handel!!!