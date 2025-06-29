M1 Golding
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 1 Juli 2025
- Aktivierungen: 20
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde.
Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.
Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super
Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter
Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen helfen, Ihren Handel einfacher und genauer zu gestalten.
Parameter des Indikators:
- Trend Periode - 100 (Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern)
- Multiplikator - 6.0 (Der Hauptparameter, der für die Genauigkeit der Signale verantwortlich ist)
M1 Golding Entwicklungs-Roadmap
- Schreiben eines Advisors mit Signalfilterung.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading!
Great product that works and that's positive.