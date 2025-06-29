



M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde.

Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.

Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super

Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter

Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen helfen, Ihren Handel einfacher und genauer zu gestalten.





Parameter des Indikators:

Trend Periode - 100 (Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern)

(Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern) Multiplikator - 6.0 (Der Hauptparameter, der für die Genauigkeit der Signale verantwortlich ist)