Experts Advisors Yudistira

Yudistira - Intelligenter trendfolgender Handelsroboter

Yudistira ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um mit einem disziplinierten und strategischen Ansatz von starken Markttrends zu profitieren. Benannt nach dem weisen und edlen Krieger aus dem Mahabharata, verkörpert Yudistira Geduld, Präzision und Stärke bei Handelsentscheidungen.

Dieser EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und nutzt eine leistungsstarke Kombination technischer Indikatoren wie 50 EMA, 200 EMA, MACD und ATR, um hochwahrscheinliche Trendfolgechancen zu identifizieren. Das System eröffnet automatisch Kauf- oder Verkaufspositionen auf der Grundlage von Crossover-Bestätigungen und Momentum-Signalen und stellt so sicher, dass die Trades mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

Hauptmerkmale:

Trend-Bestätigung: Verwendet den 50 EMA und 200 EMA Crossover als zentralen Trendfilter.

Momentum-Validierung: Bestätigt Einstiegssignale anhand des MACD-Histogramms und des Verhaltens der Signallinie.

Dynamisches Risikomanagement: Berechnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels unter Verwendung der ATR für einen adaptiven Volatilitätsschutz.

Ein Handel pro Richtung: Stellt sicher, dass nur ein offener Handel in der gleichen Richtung stattfindet, um ein Übermaß an Risiko zu vermeiden.

Trailing Stop: Sichert den Gewinn, wenn sich der Trend entwickelt, durch einen intelligenten Trailing-Mechanismus.

Vollständig automatisiert: Arbeitet selbstständig und ermöglicht es Händlern, einen "hands-off"-Ansatz beizubehalten, während sie dennoch an Trendmärkten teilnehmen.

Yudistira ist ideal für Händler, die Wert auf Konsistenz, Struktur und intelligente Automatisierung in ihrer Handelsstrategie legen. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System verbessern oder einen zuverlässigen Trendfolger einsetzen möchten, Yudistira ist Ihr strategischer Verbündeter an den Märkten.



