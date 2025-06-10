Experts Advisors Yudistira

Yudistira - Intelligenter trendfolgender Handelsroboter

Yudistira ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um mit einem disziplinierten und strategischen Ansatz von starken Markttrends zu profitieren. Benannt nach dem weisen und edlen Krieger aus dem Mahabharata, verkörpert Yudistira Geduld, Präzision und Stärke bei Handelsentscheidungen.

Dieser EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und nutzt eine leistungsstarke Kombination technischer Indikatoren wie 50 EMA, 200 EMA, MACD und ATR, um hochwahrscheinliche Trendfolgechancen zu identifizieren. Das System eröffnet automatisch Kauf- oder Verkaufspositionen auf der Grundlage von Crossover-Bestätigungen und Momentum-Signalen und stellt so sicher, dass die Trades mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

Hauptmerkmale:

  • Trend-Bestätigung: Verwendet den 50 EMA und 200 EMA Crossover als zentralen Trendfilter.

  • Momentum-Validierung: Bestätigt Einstiegssignale anhand des MACD-Histogramms und des Verhaltens der Signallinie.

  • Dynamisches Risikomanagement: Berechnet Stop-Loss- und Take-Profit-Levels unter Verwendung der ATR für einen adaptiven Volatilitätsschutz.

  • Ein Handel pro Richtung: Stellt sicher, dass nur ein offener Handel in der gleichen Richtung stattfindet, um ein Übermaß an Risiko zu vermeiden.

  • Trailing Stop: Sichert den Gewinn, wenn sich der Trend entwickelt, durch einen intelligenten Trailing-Mechanismus.

  • Vollständig automatisiert: Arbeitet selbstständig und ermöglicht es Händlern, einen "hands-off"-Ansatz beizubehalten, während sie dennoch an Trendmärkten teilnehmen.

Yudistira ist ideal für Händler, die Wert auf Konsistenz, Struktur und intelligente Automatisierung in ihrer Handelsstrategie legen. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System verbessern oder einen zuverlässigen Trendfolger einsetzen möchten, Yudistira ist Ihr strategischer Verbündeter an den Märkten.


Empfohlene Produkte
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experten
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter, der für die am meisten gehandelten Währungspaare entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf der Verwendung mehrerer MT4-Indikatoren . Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Eingangsfilters berechnet, der auf der Analyse der Bewegung des Preisdiagramms basiert. Jeder Auftrag ist durch einen festen Stop-Loss gesichert, während kein Martingal, kein Grid, Scalp oder Hedge. Paramater - Magic Order - is
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Ek Trend Trading
Kaimin Wang
Experten
Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
Wolfe
Ertac Hassan
3.67 (3)
Experten
Wolfe EA verwendet Indikatoren, um Aufträge einzugeben und zu beenden. Wolfe EA lässt Ihnen die Wahl, zu welchen Zeiten Sie Aufträge eröffnen möchten. Der EA arbeitet sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Kursen. Wenn ein gegenteiliges Signal erscheint: Wenn eine offene Order im Gewinn ist, schließt der EA sie; wenn die offene Order im Verlust ist, öffnet der EA gegenteilige Orders. Der EA verfügt über eine Overlap-Order-Option, die ihm die Möglichkeit gibt, den Prozentsatz des Gewinns der letz
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
FU Pulsar
Alla Bosa
Experten
Advisor FU PULSAR - ist ein Scalper mit hoher Genauigkeit der Markteintritte. Der EA ist in der Lage, mit mittleren Spreads zu arbeiten (zum Testen haben wir einen Spread von 20 Punkten auf GBPUSD verwendet), er ist nicht kritisch gegenüber Slippage und stellt auch keine hohen Anforderungen an die Handelsbedingungen. Er verwendet den Stop-Loss als Schutz für Aufträge und den virtuellen Trailing-Stop als Prozentsatz des Saldos als Auftragsunterstützung. Er eröffnet Aufträge nicht oft, aber so ge
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experten
HINWEIS: derzeit nur für diese Paare empfohlen: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD und AUDUSD NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare für 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Live-Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 Der Viper EA verwendet scharfe und effektive "Mean Reversion"-Einträge während der Range-Periode der Handelssitzungen (zwischen 23h und 1h GMT+2, US DST). Diese Trades haben
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Experten
EA arbeitet mit keinem der technischen Indikatoren. Er wartet auf den Trend und handelt entsprechend. Keine Standard-Indikatoren. Kein Rasterhandel. Keine Arbitrage. Keine Kurvenanpassung anhand von Backtest-Ergebnissen Kein Hedge Sehr niedrige Stop Loss Ratio Getestet mit 99,90% Daten Modellierungsqualität. Kann sogar mit $30 USD arbeiten Empfehlungen : Entwickelt für M1, EURUSD ECN Broker mit 5 Punkten Einstellungen Spread: Muss so niedrig wie möglich sein. Trailing-Status: Trailing-Stop-Nutzu
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
Mistress
Natalya Sopina
Experten
Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Die Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durc
Network EURUSD
Alexandr Gladkiy
3 (1)
Experten
Network EURUSD ist ein Grid Expert Advisor, der für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD eingerichtet wurde. Der Expert Advisor verwendet mehrere Indikatoren, um den Zeitpunkt für die Eröffnung von Geschäften zu bestimmen. Die empfohlene Chartperiode für den Handel mit den Standardeinstellungen ist M15. Einstellungen: Gewinnmitnahme Größe der Gewinnmitnahme Volumen Losgröße Saldo Saldo für die Lotberechnung. Wenn Null, wird das Lot festgelegt. Zeitraum für Indikatoren Zeitraum für Indika
FREE
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
Experten
Visualisieren Sie Ihren Handelsvorteil mit TradeHistoryMapper Jeder erfolgreiche Trader weiß: Ihre Historie ist der Schlüssel zu Ihren zukünftigen Gewinnen. TradeHistoryMapper verwandelt Ihre Kontohistorie in eine aussagekräftige visuelle Karte – und zeigt Ihnen genau, wo Sie gewinnen, wo Sie verlieren und wie Sie sich verbessern können. Warum sich durch endlose Kontoverlaufsregisterkarten kämpfen, wenn Sie jeden Trade direkt in Ihrem Chart sehen können? 1. Gewinn- und Verlusttrades sofort m
KingofCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
/ /; Empfehlungen Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY; Die Einstellungen des EA - ℕℝ ℕ; ℂ - ℕ ℙ - ℝ
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experten
Time Scalper ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit vielen Symbolen und dem Zeitrahmen M1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet keine hochriskanten Handelsstrategien wie Martingale. EA arbeitet mit Stoploss, Breakout, Pull back, Takeprofit, Next Trailing Stop mit Neural Network Technology und berechnet durch den letzten Preis jede Minute nicht jeden Tick. Dies hat dazu geführt, dass Sie sich keine Gedanken über Backtest-Ergebnisse machen müssen. Für Kunden Bitte schreiben Sie de
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
Experten
Der Argo Gridosaurus ist ein einfacher, aber zuverlässiger Grid-Handelsexperte, der hauptsächlich für die Arbeit mit den Währungspaaren GBPUSD, EURGBP optimiert ist, aber auch mit: EURUSD, USDCAD . Entwickelt für MT5 und MT4 Terminals. Die wichtigsten Indikatoren - RSI und WPR, die es verwendet, sind ausreichend, um die Art der zukünftigen Bewegung auf kurze Sicht zu bestimmen. Es wird ein intelligentes Erholungssystem verwendet, das es ermöglicht, mehr als einen Auftrag zu eröffnen. Der Experte
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Experten
Lernen Sie Arjuna kennen, den ultimativen Handelsbegleiter, der Ihnen hilft, die komplexe Welt der Finanzmärkte mit Präzision und Zuversicht zu navigieren. Arjuna wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und verkörpert den Geist eines Kriegers - unerbittlich, strategisch und unbeirrbar im Streben nach Erfolg. Mit modernster Technologie als Herzstück nutzt dieser Roboter fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends zu analysieren und Trades zum perfekten Zeitpunkt auszuf
Trend Crusher MT4
Scott Fredeman
Experten
TREND CRUSHER DEFAULT SETTING - ATTACH TO H4 TIMEFRAME Dies sind die besten getesteten SYMBOLE: CADCHF,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,USDJPY,EURNZD AUDNZD,USDCAD,GBPCAD,AUDCAD,GBPNZD,GBPAUD Trend Crusher hat einen dynamischen Einstieg und ein dynamisches Gittersystem. Es ist dynamisch, um das Öffnen von Gittern zu vermeiden, wenn Sie sie nicht brauchen. Warum sollte man unter normalen Marktbedingungen ein Grid öffnen? Der EA erkennt eine hohe Volatilität und öffnet ein Grid nur in einem Abstand, der d
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
Weitere Produkte dieses Autors
Supernova Trading Indikator
David Antonius
Indikatoren
Supernova Handelsindikator - Sehen Sie den Markt wie nie zuvor Supernova ist nicht nur ein Indikator - es ist Ihre Geheimwaffe. Angetrieben von fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeit-Analysen durchbricht Supernova das Rauschen und zeigt Ihnen mit verblüffender Klarheit wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Kein Rätselraten mehr. Kein Zögern mehr. Egal, ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen oder Aktien handeln, Supernova passt sich jeder Strategie und jedem Zeitrahmen an und liefert s
Experts Advisors Gatotkaca
David Antonius
Experten
Lernen Sie den ultimativen Handelsroboter kennen - Ihren intelligenten, unermüdlichen Partner an den Finanzmärkten. Dieser mit präzisen Algorithmen und intelligenten Entscheidungen ausgestattete Expert Advisor wurde entwickelt, um die besten Handelschancen zu erkennen und sie ohne Emotionen oder Zögern auszuführen. Er analysiert Markttrends in Echtzeit, passt sich an veränderte Bedingungen an und eröffnet Trades mit kalkuliertem Vertrauen. Unabhängig davon, ob sich der Markt in einem Trend oder
Experts Advisors Bima
David Antonius
Experten
Lernen Sie BIMA kennen - Ihre Elite-Scalping-Waffe, geschmiedet für Trader, die Präzision, Power und Profit bei jedem Tick des Marktes verlangen. BIMA ist nicht nur ein Handelsroboter - er ist ein unerbittlicher Marktjäger. BIMA wurde entwickelt, um bei den kleinsten Preisschwankungen nach Chancen zu suchen und schlägt mit sekundengenauer Ausführung und unerschütterlicher Disziplin zu. Jede Bewegung ist kalkuliert, jeder Einstieg ist perfekt getimt und jeder Ausstieg wird von einem intelligente
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Experten
Lernen Sie Arjuna kennen, den ultimativen Handelsbegleiter, der Ihnen hilft, die komplexe Welt der Finanzmärkte mit Präzision und Zuversicht zu navigieren. Arjuna wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und verkörpert den Geist eines Kriegers - unerbittlich, strategisch und unbeirrbar im Streben nach Erfolg. Mit modernster Technologie als Herzstück nutzt dieser Roboter fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends zu analysieren und Trades zum perfekten Zeitpunkt auszuf
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension