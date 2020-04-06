KT Gold Drift EA MT4

Dieser EA wird zu einem frühen Einführungspreis angeboten. Der Preis steigt mit jeder bestimmten Anzahl von Verkäufen und wird niemals reduziert. Frühkäufer sichern sich den bestmöglichen Preis.

Was benötigen Sie, um mit dem KT Gold Drift EA erfolgreich zu sein?

Geduld. Disziplin. Zeit.

Der KT Gold Drift EA basiert auf einem realen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit.

Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang zu betreiben, um sein tatsächliches Potenzial zu erleben. Wie im professionellen Trading können verlustreiche Wochen oder sogar Monate auftreten. Das ist völlig normal. Entscheidend ist die kumulative Performance über einen längeren Zeitraum.

Viele Grid- oder Martingale-Systeme zeigen anfangs schnelle Gewinne, enden jedoch fast immer mit einem Kontoverlust. Dieser EA wurde entwickelt, um solche Risiken zu vermeiden und sich stattdessen auf ein stabiles und kontrolliertes Wachstum zu konzentrieren.

Einführung

Der KT Gold Drift EA ist ein professionell entwickeltes Plug-and-Play-Tradingsystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) auf dem H4-Zeitrahmen konzipiert wurde. Er wurde mit Dukascopy-Historien­daten in 100% Modellierungsqualität entwickelt und umfangreichen Robustheits- und Stresstests unter verschiedenen Marktbedingungen unterzogen.

Die historischen Kursdaten werden in unterschiedliche Marktregime unterteilt, und jede Trading-Idee wird in diesen Umgebungen mehrfach auf leistungsstarken Servern getestet. Nur Einstiege, die unter allen Bedingungen konsistent bleiben, werden ausgewählt. Dieser Prozess stellt sicher, dass die Strategie auf Stabilität, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance ausgelegt ist und nicht auf Überoptimierung.

Einstiege werden ausgelöst, wenn Momentum und Preisstruktur übereinstimmen. Dabei werden RSI-Beziehungen, die Positionierung der linearen Regression sowie Signale zur Volatilitäts­kontraktion oder -expansion genutzt, um die Richtung zu bestätigen. Die Ausstiege werden anhand von Veränderungen der Volatilität, des Momentumverhaltens sowie zeitbasierten Bedingungen gesteuert, sodass Positionen geschlossen werden, wenn die Marktstärke nachlässt, anstatt auf feste Ziele zu setzen.

Sobald ein robuster Einstieg identifiziert wurde, teilt der EA den Trade in mehrere Positionen auf und verwaltet diese dynamisch, um eine langfristig stabile Exit-Struktur zu gewährleisten.

Konfigurationen

  • Symbol: Gold (XAUUSD)
  • Zeitrahmen: 4 Stunden
  • Mindesteinzahlung: $1200
  • Empfohlene Einzahlung: $2400 (zusätzlicher Sicherheitspuffer in hochvolatilen Marktphasen)
  • Eingabeeinstellungen: Standard (keine speziellen Set-Dateien erforderlich)
  • Broker: Beliebig (keine besonderen Bedingungen notwendig)
  • Prop-Firm geeignet: Ja (Swing-Trading)

Verwenden Sie den Lot Size Finder, um die richtige Lotgröße basierend auf Ihrem Kontostand und der maximal tolerierbaren Drawdown-Grenze zu bestimmen.

Dieser EA wird jährlich aktualisiert, um mit sich ändernden Marktbedingungen und -regimen Schritt zu halten. Bei Veröffentlichung eines Updates erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihren MQL5-Nachrichten. Bitte führen Sie Updates ausschließlich am Wochenende durch und erst, nachdem alle Trades der vorherigen Version vollständig geschlossen wurden.

Backtestergebnisse spiegeln das volle Potenzial dieses EAs nicht vollständig wider. Die Algorithmen sind darauf ausgelegt, sich im Live-Markt über die Zeit anzupassen und zu entwickeln, insbesondere im Jahr nach dem letzten Update. Geduld ist entscheidend. Geben Sie der Strategie mindestens ein Jahr Live-Trading-Zeit, um ihre wahre Stärke zu zeigen.

Funktionen

  • Verwendet keine risikoreichen Techniken wie Grid-, Martingale-, Hedging- oder Averaging-Strategien.
  • Trades sind durch integrierte, versteckte Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen geschützt, um das Risiko von Broker-Interferenzen oder Stop-Hunting zu reduzieren.
  • Keine speziellen Set-Dateien oder benutzerdefinierten Einstellungen erforderlich. Die Standardparameter sind für aktuelle Marktbedingungen optimiert.
  • Alle Trades werden vor dem Ende des Freitagshandels geschlossen, um das Risiko von Wochenend-Gaps oder starken Kursschwankungen zu vermeiden.
  • Einfache und leicht verständliche Einstellungen.

Der EA verzichtet bewusst auf risikoreiche Methoden wie Grid-Trading, Hedging oder Martingale. Stattdessen verfolgt er einen disziplinierten und transparenten Ansatz, der sowohl Gewinn- als auch Verlusttrades als natürlichen Bestandteil des Tradings akzeptiert. Langfristiger Erfolg entsteht dadurch, dass der durchschnittliche Gewinn den durchschnittlichen Verlust übersteigt, wodurch das Konto stetig wachsen kann.


Risikohinweis: Jede Form des Tradings ist mit Risiken verbunden, und Verluste gehören zum realen Handel dazu. Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests, garantieren keine zukünftigen Erträge. Expert Advisors folgen einer vordefinierten Logik und können nicht auf jede Marktsituation reagieren. Marktbedingungen, Volatilität und brokerbezogene Faktoren können die Performance beeinflussen. Handeln Sie stets mit angemessenem Risiko und realistischen Erwartungen.

