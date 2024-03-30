Trend Filter Pro
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.1
Trend-Filter Pro
Trend Filter Indikator.
Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden
Der Indikator malt nicht nach!!!
Einstellungen:
Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90)
Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
Im Telegramm: https: //t.me/Trader35_Admin
It really works on my strategies, but the settings of the colors and thickness of the lines return to default very soon even once changed, much better if it can keeps them stable as trader's like.