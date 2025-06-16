

Grüße an alle Investoren und Trader!

Ich bin stolz darauf, Ihnen mein neu entwickeltes System GoldCrazy



Dies ist der beste Indikator für den Gold- und Krypto-Handel Der Indikator wird zu 100% nicht nachgemalt und ändert seine Signale nicht.

Der Indikator ist für absolut jeden geeignet, sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger.

Wie kann man handeln?

Es ist sehr einfach, Sie können durch den Pfeil handeln

Blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen (warten, bis die Kerze geschlossen ist).

Aber ich empfehle die Verwendung des Trendfilters, um Signale nur nach dem Trend zu nehmen (der Filter-Indikator wird kostenlos zur Verfügung gestellt).

Ein Advisor für diesen Indikator mit einem Input-Filter wird bald fertig sein (der Advisor wird jedem, der die Strategie gekauft hat, kostenlos zur Verfügung gestellt)





Das Angebot ist auf wenige Exemplare begrenzt, danach wird der Indikator aus dem Schaufenster verschwinden und nur noch für Updates erscheinen. Ein 20% Rabatt ist verfügbar, schreiben Sie in einer privaten Nachricht oder im Telegramm in der Profilkopfzeile.

Viel Glück beim Handeln!!!!!!!!!!!!!



