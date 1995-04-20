Reversal Super Pro - Der beste trendfolgende Handelsindikator!!!





Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!!

Sobald ein Signal erscheint, verschwindet es nie wieder! Im Gegensatz zu Indikatoren, die sich wiederholen, was zum Verlust von Einlagen führen kann, da sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können.

Es wird nicht empfohlen, den Indikator allein zu verwenden, sondern nur mit einem zusätzlichen Trendindikator.





Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie den Trend Arrow Super Trend Indikator als Geschenk. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht.

Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.





Parameter des Indikators:





Periode - 120 (Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern; je höher der Parameter, desto genauer das Signal)

(Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern; je höher der Parameter, desto genauer das Signal) Alert - wahr (Alarmsignal)





Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht.

Viel Spaß beim Handeln!