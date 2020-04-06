Überblick

ETH Reaper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs ETHUSD entwickelt wurde.

Er wertet Signale bei neuen Balken aus und kombiniert einen Stochastik-Crossover mit einem Bulls-Power-Filter für Einstiege.

Das Positionsmanagement umfasst Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Trailing Stop, wenn Stop Loss aktiviert ist.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind für Spread, Exposure-Limits, tägliche Limits und Sicherheitsvorkehrungen auf Kontoebene verfügbar.

Ein integrierter News-Filter kann neue Einstiege bei ausgewählten Ereignissen unterbrechen, wenn er aktiviert ist.

Was der EA tut

Bei jeder neuen Kerze prüft der EA die Verfügbarkeit der Sitzung und die aktiven Schutzregeln.

Wenn es keine offene Position für das aktuelle Symbol und die Magic Number gibt, wertet er die Einstiegsbedingungen aus.

Long/Short-Einträge basieren auf einem Stochastik-Haupt-/Signal-Crossover, der durch einen Bulls-Power-Schwellenwert bestätigt wird.

Bei der Eröffnung eines Trades wird die konfigurierte Lot-Größe verwendet und Stop Loss / Take Profit platziert, falls aktiviert.

Während eine Position offen ist, überwacht der EA eine Kerzen-Sequenz-Exit-Regel und kann schließen, wenn die Bedingung eintritt.

Wenn Trailing Stop aktiviert ist, kann der EA das Stop-Loss-Niveau an die Preisentwicklung anpassen.

Hauptmerkmale

Stochastic Crossover Einstiegslogik (Haupt- vs. Signallinie)

Bulls-Power-Filter zur Bestätigung des Einstiegs

Candle-Sequence-Exit basierend auf aufeinanderfolgenden bullish/bearish-Kerzen

Stop Loss / Take Profit (zum Deaktivieren auf 0 setzen)

Optionaler Trailing Stop (erfordert Stop Loss > 0)

Einstiegsschutz: Spread-Limit, maximale offene Positionen, maximale Gesamtlots

Tages- und Kontoschutzlimits (unterbricht neue Eingaben und kann einen offenen Handel schließen)

Optionaler Nachrichtenfilter mit Auswahl von Währung und Auswirkung

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Marktvolatilität kann zu Verlusten führen.

Crypto CFD-Bedingungen (Spread, Slippage, Ausführung) unterscheiden sich je nach Broker und können sich während aktiver Sitzungen ändern.

Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Schutzlimits sind benutzerdefiniert; überprüfen Sie die Werte für Ihre Symbolspezifikation.

Wenn Stop Loss deaktiviert ist, ist Trailing Stop nicht aktiv.

Der Nachrichtenfilter erfordert die Aktivierung der WebRequest-Berechtigung im Terminal für den vom EA verwendeten Nachrichten-Host (wird bei Bedarf in Terminalmeldungen angezeigt).

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und bewerten Sie das Verhalten mit den Daten und Ausführungsbedingungen Ihres Brokers.

Eingaben

Kern-Einstellungen

Magic_Number: eindeutige Kennung für die Orders des EA

Entry_Amount: Handelsvolumen (Lots)

Stop_Loss: SL in Pips (0 = deaktiviert)

Gewinnmitnahme: TP in Pips (0 = deaktiviert)

Indikatoren

Stochastik: K-Periode, D-Periode, Glättungsperiode

Bulls Power: Periode, Trigger Level

Ausstiegsbedingung

Min. Kerzenkörper (Pips): Mindestkörpergröße, um eine Kerze zu zählen

Consecutive candles: Anzahl der aufeinanderfolgenden Kerzen, die für das Ausstiegssignal erforderlich sind

Schutzmaßnahmen & Filter

Max_Spread: maximal erlaubter Spread (0 = keine Begrenzung)

Max_OpenPos: maximal offene Positionen über alle EAs hinweg (0 = keine Begrenzung)

Max_OpenLots: maximale Gesamtzahl an Lots über alle EAs hinweg (0 = kein Limit)

MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset: tägliche Limits und Reset-Stunde

Min_Equity / MaxEquity_DD / Max_Equity: Schwellenwerte für den Kontoschutz

Nachrichten & Anzeige

News_Priorität und News_Währungen: Auswirkungsebene und zu überwachende Währungen

News vor/nach Minuten: Pausenfenster um Ereignisse herum

Pos_Stat / Robot_Stats: Optionen für das Informationspanel im Diagramm

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MT4 und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie einen ETHUSD-Chart (oder einen entsprechenden Broker) und stellen Sie den Zeitrahmen auf H1. Verbinden Sie ETH Reaper mit dem Chart und aktivieren Sie den Algo-Handel. Legen Sie Entry_Amount fest und überprüfen Sie Stop_Loss / Take_Profit entsprechend den Symbolziffern und den Stop-Level-Regeln des Brokers. (Optional) Aktivieren Sie den Trailing-Stop, indem Sie Stop_Loss > 0 halten und sicherstellen, dass Trailing im EA aktiviert ist. (Optional) Konfigurieren Sie die Schutzmaßnahmen (Spread/Exposure/Tag/Konto) vor der Ausführung. Wenn Sie den News-Filter verwenden, lassen Sie WebRequest für den gewünschten News-Host zu, wie in den Terminalmeldungen angegeben.

Empfohlene Bewertung

Führen Sie den EA im Strategy Tester aus, um die Orderplatzierung, die SL/TP-Behandlung, das Verhalten des Trailing-Stops und das Exit-Timing zu beobachten.

Verwenden Sie die historischen Daten Ihres Brokers und realistische Spread-Einstellungen, sofern verfügbar.

Überprüfen Sie die Details der Symbolspezifikation (Ziffern, minimaler Stop-Abstand, Handelszeiten), um abgelehnte Orders zu vermeiden.

Führen Sie anschließend einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Ausführung, die Slippage-Empfindlichkeit und alle News-Filter-Berechtigungen zu überprüfen.

Überprüfen Sie die Registerkarten Experten und Journal auf Meldungen, die sich auf Schutzmaßnahmen, Handelsberechtigungen oder den WebRequest-Zugriff beziehen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: für ETHUSD-ähnliche Instrumente; die Namen der Brokersymbole können variieren.

Zeitrahmen: für H1 konzipiert; andere Zeitrahmen sollten separat bewertet werden.

Betrieb: eine Position pro Symbol pro Magic Number; mehrere Charts sind mit verschiedenen Magic Numbers möglich.

FAQ

F: Verwendet es Grid, Martingale oder Averaging?

A: Nein. Es wird eine einzelne Position pro Signal mit der von Ihnen eingestellten Lotgröße eröffnet.

F: Kann ich Stop Loss oder Take Profit deaktivieren?

A: Ja. Setzen Sie Stop_Loss und/oder Take_Profit auf 0, um sie zu deaktivieren.

F: Warum funktioniert der Trailing-Stop nicht?

A: Trailing erfordert Stop_Loss > 0 und Trailing aktiviert. Bestätigen Sie auch die Stop-Level-Beschränkungen des Brokers.

F: Was löst den Ausstieg aus?

A: Der EA prüft auf eine Sequenz von aufeinanderfolgenden bullischen/barischen Kerzen, die die Mindestkörpergröße erfüllen.

F: Warum werden Eingaben manchmal blockiert?

A: Schutzmechanismen können Eingaben aufgrund von Spread-/Exposure-Limits, täglichen Limits, Kontoschutzschwellen oder einem aktiven Nachrichtenfilterfenster blockieren.

F: Wie erhalte ich Unterstützung?

A: Unterstützung wird über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten bereitgestellt.