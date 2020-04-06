Professional Scalper
- Experten
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.50
- Aktivierungen: 15
Professional Scalper EA - Sicher und stabil.
Parameter:
*Lot-Sizing-Verfahren
- Festes Lot - für den ersten Handel wird immer ein festes Lot verwendet;
- Niedriges Risiko 20% jährlich - Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand, um eine annualisierte Rendite von ca. 20% zu erzielen;
- Mittleres Risiko 40% p.a. - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontoguthabens, um eine annualisierte Rendite von ca. 40% zu erzielen;
- Hohes Risiko 80% jährlich - Intelligente Berechnung der Losgröße auf der Grundlage des Kontostands, um eine annualisierte Rendite von ca. 80% zu erzielen;
- Hohes Risiko 120% jährlich - Intelligente Berechnung der Losgröße auf der Grundlage des Kontostands, um eine annualisierte Rendite von ca. 120% zu erzielen;
- Maximales Risiko - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontostands zur Maximierung der jährlichen Erträge;
- Lots based on Deposit load % - Losgröße basierend auf Kontostand und Margin-Anforderungen.
* Es wird nicht empfohlen, die anderen Einstellungen zu ändern.
Nach dem Kauf, sicher sein, mich per E-Mail und ich werde Ihnen Handelsempfehlungen senden.
Viel Glück!