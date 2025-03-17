Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199.

Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten.

Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein

Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuronalen Netzen, Trend- und Preisaktion.

Goldex AI ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter, der die Preisaktion mit dem Brechen von Unterstützung und Widerstand in Gold nutzt, um das Beste aus den Bewegungen in der New Yorker Sitzung des Marktes zu machen und so den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen.

Dieser Roboter verfügt über eine Strategie namens „Intelligent Recovery“, die nach Verlusten aktiviert wird und ein größeres Lot eröffnet, um die möglichen Verluste in kurzer Zeit wieder aufzuholen, wobei der Multiplikator auf Wunsch des Benutzers reduziert werden kann.

Goldex AI verfügt über einen eingebauten intelligenten Nachrichtenfilter, der die Tage herausfiltert, an denen es keine Nachrichten mit mittlerem und hohem Einfluss gibt und somit den Handel deaktiviert, da der Markt an diesen Tagen sehr langsam ist und nicht genug Bewegung hat, um eine korrekte Preisaktion mit dem Durchbrechen von Unterstützung und Widerstand zu erreichen. Goldex AI verwendet ForexFactory als Datenquelle, einen der besten Nachrichtenanbieter von heute. Es wird empfohlen, sie zu aktivieren, wenn Sie live handeln, und sie zu deaktivieren, wenn Sie sie zum Backtesting verwenden.

Goldex AI verfügt über eine AutoGMT-Offset-Funktion, die automatisch die GMT des Brokers erkennt, um die Trades genau zur benötigten Zeit zu öffnen. Für das Backtesting müssen Sie die GMT manuell in den Parametern einstellen. Standardmäßig ist sie auf +3 (DST) eingestellt, wie bei IC Markets, etc.

Goldex AI - Der intelligente Trendfilter erkennt den besten Trend für den Goldhandel in genau diesem Moment und filtert so falsche Signale heraus und vermeidet so viele negative Trades wie möglich. Dies reduziert die Anzahl der Trades und kann daher die Gewinne verringern, erhöht aber die Gewinnwahrscheinlichkeit. Es wird immer empfohlen, den Trendfilter zu verwenden.

Die AI, die Goldex hat, ist ein Python-Programm, das ich mit AI-Bibliotheken erstellt habe. Das heißt, ich exportierte die Daten aus MT4, trainiert das Modell in Python mit einer Bibliothek namens Scikit-learn, und dann verwendet eine Brücke (wie ZeroMQ oder Dateien) zu haben, die EA auf die Vorhersagen handeln.

Hinweis: Goldex AI verwendet keine Grid-, Hedging- oder aggressive Strategien, die das Konto verbrennen können.

In den Bildern können Sie den Backtest auf IC Markets (einer der besten aktuellen Broker) für 15 Jahre sehen, von 2010 bis heute, es wird empfohlen, TDS oder 99,90% Qualität Backtesting-Programme für mehr zeitnahe und objektive Ergebnisse zu verwenden.





GMT für Backtesting:

ICMarkets +2 / +3 DST (empfohlen)

Beginn der Trades muss 16:30 Uhr sein!

FTMO (Kontaktieren Sie mich für spezielle FTMO-Sets)

Wenn Ihr Broker anders ist, kontaktieren Sie mich bitte.