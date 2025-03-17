Goldex AI

4.29

Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein

SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT!

LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT.

Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz

Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten.

Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199.

Verfügbare Kopien: 2

Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuronalen Netzen, Trend- und Preisaktion.

Goldex AI ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter, der die Preisaktion mit dem Brechen von Unterstützung und Widerstand in Gold nutzt, um das Beste aus den Bewegungen in der New Yorker Sitzung des Marktes zu machen und so den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen.

Dieser Roboter verfügt über eine Strategie namens „Intelligent Recovery“, die nach Verlusten aktiviert wird und ein größeres Lot eröffnet, um die möglichen Verluste in kurzer Zeit wieder aufzuholen, wobei der Multiplikator auf Wunsch des Benutzers reduziert werden kann.

Goldex AI verfügt über einen eingebauten intelligenten Nachrichtenfilter, der die Tage herausfiltert, an denen es keine Nachrichten mit mittlerem und hohem Einfluss gibt und somit den Handel deaktiviert, da der Markt an diesen Tagen sehr langsam ist und nicht genug Bewegung hat, um eine korrekte Preisaktion mit dem Durchbrechen von Unterstützung und Widerstand zu erreichen. Goldex AI verwendet ForexFactory als Datenquelle, einen der besten Nachrichtenanbieter von heute. Es wird empfohlen, sie zu aktivieren, wenn Sie live handeln, und sie zu deaktivieren, wenn Sie sie zum Backtesting verwenden.

Goldex AI verfügt über eine AutoGMT-Offset-Funktion, die automatisch die GMT des Brokers erkennt, um die Trades genau zur benötigten Zeit zu öffnen. Für das Backtesting müssen Sie die GMT manuell in den Parametern einstellen. Standardmäßig ist sie auf +3 (DST) eingestellt, wie bei IC Markets, etc.

Goldex AI - Der intelligente Trendfilter erkennt den besten Trend für den Goldhandel in genau diesem Moment und filtert so falsche Signale heraus und vermeidet so viele negative Trades wie möglich. Dies reduziert die Anzahl der Trades und kann daher die Gewinne verringern, erhöht aber die Gewinnwahrscheinlichkeit. Es wird immer empfohlen, den Trendfilter zu verwenden.

Die AI, die Goldex hat, ist ein Python-Programm, das ich mit AI-Bibliotheken erstellt habe. Das heißt, ich exportierte die Daten aus MT4, trainiert das Modell in Python mit einer Bibliothek namens Scikit-learn, und dann verwendet eine Brücke (wie ZeroMQ oder Dateien) zu haben, die EA auf die Vorhersagen handeln.

Hinweis: Goldex AI verwendet keine Grid-, Hedging- oder aggressive Strategien, die das Konto verbrennen können.

In den Bildern können Sie den Backtest auf IC Markets (einer der besten aktuellen Broker) für 15 Jahre sehen, von 2010 bis heute, es wird empfohlen, TDS oder 99,90% Qualität Backtesting-Programme für mehr zeitnahe und objektive Ergebnisse zu verwenden.


GMT für Backtesting:

ICMarkets +2 / +3 DST (empfohlen)

Beginn der Trades muss 16:30 Uhr sein!

FTMO (Kontaktieren Sie mich für spezielle FTMO-Sets)

Wenn Ihr Broker anders ist, kontaktieren Sie mich bitte.


Spezifikationen:

Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen M5
Kapital Min. $200
Broker Beliebiger Broker, vorzugsweise IC Markets
Kontotyp Beliebig, vorzugsweise Raw/ECN
Leverage Nur 1:500 Hebelwirkung oder höher, wenn Sie nur niedrigere Hebelwirkung verwenden können, kontaktieren Sie mich bitte für spezielle Dateien als FTMO
VPS Beliebiger VPS


Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte unter: https://www.mql5.com/de/users/mateopp
Fügen Sie mein Profil hinzu, um über meine neuesten Nachrichten und Updates auf dem Laufenden zu bleiben!


Bewertungen 30
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Bot Speed
Nadiya Mirosh
Experten
Bot Speed Forex Trading Advisor ist ein automatisches Scalping-System, das mithilfe eines speziellen, im Code programmierten Tick-Analyse-Algorithmus ohne menschliches Eingreifen Geschäfte eröffnet und schließt. Die Hauptaufgabe des Egos besteht darin, sofort ein Geschäft abzuschließen, bei dem der Mensch Zeit für die Analyse und Entscheidungsfindung verliert. Sie automatisieren auch den Handel, nehmen dem Menschen die emotionale Last ab und ermöglichen es, Zeit zu sparen. Scalping ist eine der
Team Trading Eurusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Die Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durc
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Trend rollback ea
Ivan Lysenkov
Experten
Trend rollback ea ist ein vollautomatischer Expert Advisor für das Währungspaar GBPUSD Zeitrahmen M15 . Der Expert Advisor verwendet zwei Indikatoren des Autors, 1 Indikator bestimmt die Trendrichtung, 2 zeichnet den Kanal. Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der Preis über die Kanalniveaus hinausgeht (Trendhandel), nach einem Verlust verdoppelt der Roboter das Lot, um ins Plus zu kommen. Der Expert Advisor verdoppelt das Lot nicht nach jedem Verlust, um keinen großen Drawdown des Guthabens
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
EagleEye
Mhd Amran Bin Lop
Experten
EagleEye ist ein automatisiertes Handelssystem, das einen Indikator und Preisaktionen zum Eröffnen und Schließen von Geschäften verwendet. Trades jeden Tag zu einer vollen Zeit. Jeder Handel hat Stop Loss von Anfang an, und sie ändern sich nicht. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach stetigem und stabilem Wachstum auf lange Sicht sind. Der EA arbeitet nach der "Trend Follow"-Strategie, was bedeutet, dem Trend zu folgen. Es werden keine Grid-, Martingal- oder andere gefährliche Money-
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experten
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter, der für die am meisten gehandelten Währungspaare entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf der Verwendung mehrerer MT4-Indikatoren . Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Eingangsfilters berechnet, der auf der Analyse der Bewegung des Preisdiagramms basiert. Jeder Auftrag ist durch einen festen Stop-Loss gesichert, während kein Martingal, kein Grid, Scalp oder Hedge. Paramater - Magic Order - is
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD und XAUUSD. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegung entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Advisor konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Hauptmerkmal
Factor EA
Vitalii Zakharuk
Experten
Factor EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping-Strategien, der auf dem M1-Zeitrahmen läuft. Die Einstellungen des Advisors basieren auf einer sicheren Handelsstrategie, deren Kern darin besteht, die Transaktion bei Erreichen einer positiven Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu schließen, was dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der EA ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Be
Wave Scalper EA MT4
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Wave Scalper EA ist ein vollautomatisches Scalping-System, das anhand der Preisentwicklung gute Scalping-Trades erkennt und sie mit einem unsichtbaren Trailing-Stop-Loss ausführt. Es enthält auch eine Geld-Management-Funktion, die Losgröße auf der Grundlage der Kontogröße und Risiko mit einer Option, um eine maximale Draw-Down, bei dem der EA wird den Handel zu stoppen berechnet. Dies ist eine langfristige Strategie in Kombination mit Geldmanagement, die bei den meisten Paaren gut funktionie
FREE
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experten
SignalMaster Trend EA ist ein Trend Expert Advisor. Die Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnitten, um den Trend des Marktes zu bestimmen, und verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. FEATURES Kein Martingale, kein Grid, kein Double Lot, kein Averaging, keine gefährliche Strategie. Jeder Handel hat von Anfang an SL und TP. Nur ein Handel zu einer Zeit, für jedes Währungspaar. Der EA unterstützt Symbole mit einem Suffix oder Präfix. Kostenlose Demo zum Herunterla
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Expert Advisors basiert auf der proaktiven Vorhersage der wahrscheinlichsten Kursbewegung. Die Methode zur Bestimmung dieser Bewegung ist die Berechnung und das Verhältnis solcher Faktoren wie: kurzfristige OHLC-Candlestick-Muster, die Richtung des Mikrotrends, die Rate der Preisänderung. Es kann jeweils nur 1 Geschäft für ein Handelsinstrument eröffnet werden. Support:   h ttps:// www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Es werden keine gefährlichen Handelsmethoden verwendet.
Team Trading Audusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Harmonic EA
Farhad Kia
Experten
Dieser Roboter besteht aus mehreren Paaren und mehreren Zeitrahmen. Er überwacht mehrere Instrumente auf verschiedenen Zeitrahmen, um Shark und Bat harmonische Muster zu finden . Sie können diesen Roboter als vollautomatisches Handelssystem verwenden. Oder Sie können ihn als Auslöser für Ihre Einstiegspunkte mit Ihren eigenen Handelssystemen verwenden. Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit sind anhand der harmonischen Muster genau definiert! Einstiegspunkte werden durch goldene Linien angeze
BlackHero
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Taktik der Arbeit basiert auf der Bestimmung der Definition von Preismustern, die eine lange Trendbewegung bestätigen. Dank eines einzigartigen Algorithmus kontrolliert ein Handelsexperte den "Marktpuls" und stellt bei der Bestimmung von Abschwächungsmustern oder Trendumkehr den Handel ein, bis die nächste langwierige Wellenbewegung erscheint. Jede Position des Beraters hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Die Martingal-Methode wird NICHT verwendet. Das Raster wird NICHT verwendet.
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung bei einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
IntradayEA
Stefano Bonato
Experten
Intelligenter und effizienter EA, der auf langfristigem Handel basiert. Begrenzter Handel, begrenzte tägliche Trades (1 Trade pro Tag). Er basiert auf wöchentlicher Volatilität und Direktionalität. Kein Overnight-Handel, keine Swaps. Er öffnet und schließt intraday. Er kann auch für Props verwendet werden und verfügt über eine Stop-Loss-Funktion. Einfach und intuitiv für jeden, geben Sie einfach die gewünschte Größe auf der Grundlage Ihrer Kontogröße ein und der EA erledigt den Rest. Verwenden
Team Trading Gbpusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Market Prop MT4
Ian Plakushko
Experten
Market Prop ist ein vollständig automatisierter Handels-Expertenberater, der auf künstlicher Intelligenz basiert. Dieser EA analysiert mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, wodurch er mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % Einstiegspunkte für profitable Trades findet. Der EA Market Prop eignet sich ideal für den Handel auf Prop-Firma-Konten dank seiner fortschrittlichen algorithmischen Strategie, die erfolgreich die Herausforderungen von Prop-Firmen meistert. In jedem Trade setzt der EA automatisch St
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, IN DER LAGE, DEN HANDEL SELBST UND MIT HILFE EINES HÄNDLERS! DAS PANEL ZEIGT DEN GESAMTEN DOWNLOAD ZU HELFEN, WENN DER HANDEL. TASTEN VORHANDEN 1. PROFITABLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 2. ALLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 3. SPERREN DIESER POSITIONEN UM DEN EXPERTEN EINZURICHTEN, WIRD DER ABSTAND VERWENDET, DER VOM TREND ABHÄNGT, UM DEN TREND ZU OPTIMIEREN, ES GIBT EINEN SPEZIELLEN ALGORITHMUS! WENN SIE HANDELN, KÖNNEN SIE ERÖFFNUNGSAUFTRÄGE MANUELL HINZUFÜGEN, ES IST AUCH MÖG
QuatronPro
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit verschiedenen Strategien: Swings, Gaps und SR-Levels. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und sucht nach den besten Parametern. Die Handelssignale werden durch die Ergebnisse der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Er baut auf den Grundlagen des erfolgreichen EA Triton auf. Es handelt sich nicht um einen Scalping-Roboter. Er ist nicht empfin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Auswahl:
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.12.07 14:26
Thank you so, so much for this amazing review! 😊
I’m truly overjoyed and incredibly proud to read that Goldex AI delivered over 5% profit in a full month on a real account with medium-risk settings — completely stable, zero stress, and not a single manual intervention needed. The fact that you’re now ready to run it on a real funded trading account… that’s exactly the dream I had when building this EA!
Your words mean the world to me and motivate me even more to keep improving and supporting traders like you. Thank you from the bottom of my heart for your trust and for taking the time to share your experience! Wishing you massive success on that funded account, and I’m always here if you need anything. 🙌
infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.12.07 14:28
Thank you so, so much for your wonderful congratulations and this amazing review!
I’m absolutely overjoyed and incredibly proud to hear that after running all kinds of thorough backtests, you’re getting exactly the same results in real trading. That’s the ultimate dream come true for me! When the EA performs in live markets just as it does in testing, it makes every hour of hard work completely worth it.
Your 5-star rating and your trust mean the world to me. Thank you from the bottom of my heart for testing it so rigorously and for sharing your experience! I’m always here if you need anything, and I wish you tons of continued success with Goldex AI. 🙌
dgq054453 d
84
dgq054453 d 2025.11.26 16:43 
 

with this EA,I've already been liquidated three times.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.11.26 16:48
We sincerely apologize for what happened to you, dgq054453. However, as you can see from my actual IC Markets signal, nothing like this has happened. On the contrary, thanks to this tool, I've earned almost $6,000 USD in profit, and it keeps going up. Few current Expert Advisors (EAs) on the market can show a profit of $6,000 USD; I don't think any can, except for Goldex. This is because the developers are afraid to invest large sums of money in their EAs, which are unlikely to work. They're sellers, not traders. Anyway, I wish you luck, and look for a better broker.
Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.11.11 22:30
Thank you so much for your positive feedback, Scott Smith. Finally, someone who knows what he's doing and actually understands how Expert Advisors (EAs) work! I'm very proud that Goldex is working well for you and that you've grasped how it functions. This EA is truly a great tool that, if used correctly, can generate significant profits. You're absolutely right to recommend reputable brokers with the lowest spreads on the market, but unfortunately, some people don't seem to grasp this. I'll be here to help you with anything you need.
nial6425
95
nial6425 2025.11.07 02:14 
 

Hi good day, I have purchased the Goldex AI a few weeks now and my experienced has not been what I expected. It worked for a few days and completely stop working. I can not even access the settings. Totally blocked from the EA. I contacted support like the owner asked me to do, but no reply from support. ive used many free EAs from MQL5 and never had an issue, this is my first purchased and its not good at all. All i need,is to be able to use the product i paid $300 for.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.11.07 15:03
Hi Nial, yes, I remember what you told me, but unfortunately it's not Goldex's fault. It seems more like a problem with the EA installation on your VPS's MT4 server. I think it's more related to your VPS or some error in your MT4 installation, but it's not Goldex's fault per se. I'm very sorry about this problem. The only thing I can recommend is trying another VPS or contacting MQL5 support. Regards.
Piterk140
256
Piterk140 2025.10.29 07:08 
 

yes its Waste of money! Please look Mateo account live EA....first trade 1 lot second 7lots!!! its gambling!!!

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.10.29 11:03
And what's the problem? That's how Goldex’s recovery system works. After any stop loss, the next trade will be larger. By default, it's x5, but you can reduce it or even disable it, and it will still be profitable due to the high success rate (87%+). That's why my real signal has lasted more than 8 months and I've earned more than $4,000. But anyway, that's why people say that 95% of people lose money trading—because of people like you who don't know how to use an Expert Advisor (EA). It's also my fault for selling it so cheaply. Anyone without knowledge can buy it and expect to get rich overnight. Stop spreading misinformation and learn how to use an EA.
vmeoli
34
vmeoli 2025.10.28 10:01 
 

Ran on demo account for the last month. Initially ran the high risk setting. The AI lost every trade and 50% of the account balance. Reset the account and tried again with the mod risk set file provided. Not one trade in a climbing gold market. Same with the low risk set file. Reached out for help and was told "it's probably my broker's spreads are too high." Not very helpful. Waste of money. There are better products out there.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.10.28 13:49
We are very sorry that the expert advisor did not meet your expectations, we will work hard to improve our EA and we will take into account all your recommendations, but sadly it is not a problem with the EA but with your broker, if you use a random broker as fyntura as you said me (unknown offshore broker) obviously it will not work well, because there are brokers with very high spreads, high slippage, candle manipulation, server crashes, etc. My real signal in a real and reliable broker has been working without problems, so the problem is yours not the EA, but that's how it is, unfortunately trading is not suitable for everyone, stop misinforming people.
Akinlolu Afolabi
49
Akinlolu Afolabi 2025.10.16 20:44 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.10.18 15:52
Hi and thanks for buying. I just sent it to you in private.
Charly003
55
Charly003 2025.09.28 19:00 
 

Best #1 EA and support on MQL5 for me! Recommend

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.09.28 21:12
Thank you for your kind words, Charly. I'm very proud of you for saying that and I'm happy to support you with anything you need.
FXcompliance007
196
FXcompliance007 2025.09.20 16:15 
 

Hi there, I have purchased Goldex AI and I am very happy with the purchase. I have been in contact with Mateo for more than a month and his customer service is just amazing. Very hopeful the EA will bring nice returns over time. Thanks!

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.09.23 02:01
Thanks for your kind words FXcompliance007, I'm glad you're happy with the EA and it's meeting your expectations.
Alex Gal
145
Alex Gal 2025.09.17 15:53 
 

I've been waiting a long time to write a comment. The robot has been running on my live account for three months now. And it's been consistently profitable. Stop-losses are triggered, but they're quickly covered by profits. Today, the robot opened two trades, and both were profitable. Great job. It just works.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.09.23 01:57
Thanks for your kind words Alex, I'm glad you're being consistent and profitable using Goldex AI.
Martin
21
Martin 2025.09.02 14:58 
 

Thank you for this really efficient robot.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:17
Thanks for your kind words, Martin. I'm so glad Goldex is working efficiently for you, just as it is for me!
chenhsinghan
27
chenhsinghan 2025.09.02 07:05 
 

EA only opens 2 limit orders per day. And if it did not strike, no trade. Owner say its meant to open just 2 order per day. I think it should be fair if it is stated on the EA page. its been 5 days and i have only made 1.46 USD on Gold. LOL

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.09.03 00:15
I'm very sorry the product didn't meet your expectations, and I'll work hard to achieve your expectations and the changes you need. I'll take your suggestion into account. However, money makes money. If you use a little money, sadly, you'll also make little money. In my 5K account, I've made over 2K USD, so the problem isn't the EA, but your deposit, because it's still very profitable.
Guntis Grants
1088
Guntis Grants 2025.08.26 09:57 
 

On August 12. 2025 I purchased the Goldex AI. I immediately put it on live account as I had run the backtests before. On my live account Goldex AI works systematically and profitably - exactly as described by author and as I saw it in backtests. Author is helpful and replies promptly. So far only all five stars! I will update my review after some months.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:57
Thanks for your kind words, Guntis. I'm glad you're making a profit using Goldex AI. This makes me very happy that my clients are doing well and are profitable with me.
Roby1973
385
Roby1973 2025.08.26 04:59 
 

Sto usando questo ea e posso ritenermi molto soddisfatto matteo un vero professionista che risponde subito e cerca di darti il necessario supporto. TOP

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:55
Grazie per le tue parole Roby, sono felice che tu stia ottenendo buoni risultati utilizzando il mio prodotto. Sono qui per aiutarti a ottenere risultati redditizi e per rispondere a qualsiasi dubbio o domanda tu possa avere.
seftony
86
seftony 2025.08.26 00:07 
 

I have been using goldex on a Ftmo accout over a month with great success. I am up over 5% and looking to pass the account soon. Support is also great with quick replys and help with any questions.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:50
Thanks for your kind words, Seftony. I'm glad you're getting good results with your FTMO account. You have to be very careful with these types of challenges. However, with effort and good management, it can be achieved.
Lucian85
113
Lucian85 2025.08.25 18:16 
 

I'm using this EA since 2 months with medium risk sets and since that time i had very good results with only one lost transaction that was recovered later one by the EA. I kindly recommend this EA and follow Mateo instructions and you will gone have a good results. Very Good Job Mateo 👍👍👍

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:49
Thanks for your kind words, Lucian. It's indeed normal to hit SL at some point in Forex. The important thing is to use a good recovery strategy to recover as quickly as possible and continue growing your account and profits. I'm glad you're profitable.
Mr Kankawee Koenpa
127
Mr Kankawee Koenpa 2025.08.25 17:06 
 

I've been using it for almost a month and it's increased by 17%, which is quite extraordinary. Thank you so much for creating such a great product for us to use.

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:48
Thanks for your kind words Mr Kankawee, having obtained 17% profit is really amazing, not any EA can give this kind of results, I am happy that you have made so many profits.
Karl Hakan Peter Hellstrom
302
Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.08.25 15:29 
 

Just bought Goldex AI and its up and running, looking good in bouth backtesting and realtime, i can recommend it so far! / Peter

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:47
Thanks for your kind words Peter, I'm very glad that Goldex AI is working well for you, I'm here for you for any doubt, support or question.
Ichigotoro
57
Ichigotoro 2025.08.25 09:29 
 

EA works as intended to and was quite consistent and author was kind enough to guide me :)

Mateo Perez Perez
1596
Antwort vom Entwickler Mateo Perez Perez 2025.08.28 13:45
Thanks for your kind words Ichigotoro, I'm glad that Goldex is giving you consistent results, that's the idea, that you become profitable using this great tool.
12
Antwort auf eine Rezension