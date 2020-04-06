Gold ELF M1

Gold ELF M 1 - es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad y la incertidumbre de operar en mercados volátiles.

El Asesor ExpertoOro ELF M1 simplifica esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien diseñadas.

Conjunto de archivos:

GoldELF_Hedging_Impuls - Deposite 500$.

GoldELF_Aggressive - Deposite 1000$.


Recomendaciones:


  • Par de divisas: Xauusd (Oro)
  • Marco de tiempo: M1
  • Depósito: 1000
  • Apalancamiento: 1:500 y superior con spread mínimo.

Depositar y retirar fondos lo antes posible.



Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto conmigo en un mensaje privado.

