Gold ELF M1
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.10
- Actualizado: 21 agosto 2024
- Activaciones: 15
Gold ELF M 1 - es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad y la incertidumbre de operar en mercados volátiles.
El Asesor ExpertoOro ELF M1 simplifica esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien diseñadas.
Conjunto de archivos:
GoldELF_Hedging_Impuls - Deposite 500$.
GoldELF_Aggressive - Deposite 1000$.
Recomendaciones:
- Par de divisas: Xauusd (Oro)
- Marco de tiempo: M1
- Depósito: 1000
- Apalancamiento: 1:500 y superior con spread mínimo.
Depositar y retirar fondos lo antes posible.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto conmigo en un mensaje privado.