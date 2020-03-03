Gold SniperX - Ihr bester Assistent im Goldhandel.

Vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar Gold (XAUUSD) M1

Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen von wichtigen Levels (schnelles Scalping)

Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, keine Grids, Martingale, etc. Dies ist ein echter Handelsalgorithmus - Die Ergebnisse sind eine sehr stabile Wachstumskurve.





Empfehlungen:

Handelspaar: GOLD (XAUUSD)

(XAUUSD) Zeitrahmen: M1

Mindesteinlage: $100

Handelshebel: 1 :100 und höher

:100 und höher Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Spread

Broker mit einem niedrigen Spread VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann

Hauptmerkmale:

Verwendet immer Stop Loss / Take Profit;

Keine Martingale / Gitter / Absicherung etc;





Beeilen Sie sich, zum niedrigsten Preis zu kaufen, werden die Kosten des Beraters nur erhöhen!!

Frohes Handeln!