Quantum Entry PRO

Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bestätigen! Wenn ein Ausbruch erfolgt, erhalten Sie sofortige Warnungen.

Keine Verzögerung und kein Repainting: Alle Signale werden in Echtzeit geliefert, ohne Verzögerung und ohne Repainting vergangener Signale!

Empfehlungen



Quantum Entry funktioniert mit jedem Symbol auf jedem Zeitrahmen. Wir persönlich verwenden diesen Indikator mitXAUUSD ( Gold) auf den Zeitrahmen M1, M5 & M15!





Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Ihr Handelsspiel zu verbessern - holen Sie sich noch heute Quantum Entry und beginnen Sie, mit Vertrauen und Präzision zu handeln!



