Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025

Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik.

Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD).

Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads unter 10 Punkten erzielt, um eine genaue Orderausführung und minimales Slippage zu gewährleisten.

Einfach auf den Chart anwenden, die Einstellungen an das eigene Risikoprofil anpassen und professionelle Automatisierung genießen.

Hauptmerkmale

Funktioniert auf allen Forex-Paaren und Gold (XAUUSD) 5 min SET FILE

Trading über Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop)

Intelligentes Nachziehen von Pending Orders

Optionaler Reverse-Trading-Modus

Integriertes Money Management (Auto Lot)

Zeitfilter und Moving-Average-Filter

Schutz vor zu vielen aufeinanderfolgenden Trades

Erweiterter Trailing-Stop für offene Positionen

Optimiert für ECN-Broker mit niedrigem Spread

Erklärung der Eingabeparameter

HAUPTEINSTELLUNGEN

ReverseSystem

Wenn TRUE, werden Kauf- und Verkaufssignale umgekehrt

Nützlich zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

MaxConsecutiveTrades

Begrenzt die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trades in derselben Richtung

Reduziert Drawdowns in ungünstigen Marktphasen

PENDING-ORDER-EINSTELLUNGEN

PendingDistance

Abstand (in Pips) vom aktuellen Preis zur Platzierung der Pending Order

TrailPending

Wenn aktiviert, folgen Pending Orders dem Preis, sobald sich dieser entfernt

Hält stets einen optimalen Einstiegspunkt

ZEITEINSTELLUNGEN

UseTimeFilter

Aktiviert oder deaktiviert das Trading in bestimmten Zeitfenstern

StartTime / EndTime

Handelszeit basierend auf der Serverzeit des Brokers

Ideal zum Vermeiden von Zeiten mit geringer Liquidität oder wichtigen News

MONEY MANAGEMENT

UseAutoLot

Berechnet die Lotgröße automatisch anhand des Kontostands

AutoLotBalance

Kontostand-Schritt für die Auto-Lot-Berechnung

AutoLotStep

Lotgröße, die pro Balance-Schritt hinzugefügt wird

Lots

Feste Lotgröße (wenn Auto Lot deaktiviert ist)

TRADE-EINSTELLUNGEN

StopLoss

Fester Stop Loss in Pips (0 = kein fester SL)

TakeProfit

Fester Take Profit in Pips (0 = kein fester TP)

TrailingStart

Gewinn in Pips, ab dem der Trailing Stop aktiviert wird

TrailingDist

Abstand des Trailing Stops in Pips

Slippage

Maximal erlaubtes Slippage

MagicNumber

Eindeutige Kennung für EA-Orders

FILTER

UseMAFilter

Aktiviert den Trendfilter über den Moving Average

MA_Period

Periode des Moving Average

INDIKATOR-EINSTELLUNGEN (TMA)

HalfLength

Haupt-Glättungsperiode des TMA

Price

Preisart, die für die Berechnung verwendet wird

BandsDeviations

Breite der TMA-Bänder (Volatilitätssensitivität)

Interpolate

Glättet die Indikatorwerte für eine weichere Darstellung

Empfehlungen

Verwendung eines ECN-Kontos

Spread unter 10 Punkten

VPS für stabile Performance empfohlen

Vor dem Live-Trading unbedingt im Demokonto testen

Fazit

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Stabilität und vollständige Automatisierung ohne emotionale Einflüsse suchen.

Starten, optimieren und das System für sich arbeiten lassen.