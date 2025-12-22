Blox

5

Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025

Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik.

Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD).

Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads unter 10 Punkten erzielt, um eine genaue Orderausführung und minimales Slippage zu gewährleisten.

Einfach auf den Chart anwenden, die Einstellungen an das eigene Risikoprofil anpassen und professionelle Automatisierung genießen.

 Hauptmerkmale

  • Funktioniert auf allen Forex-Paaren und Gold (XAUUSD)5 min SET FILE

  • Trading über Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop)

  • Intelligentes Nachziehen von Pending Orders

  • Optionaler Reverse-Trading-Modus

  • Integriertes Money Management (Auto Lot)

  • Zeitfilter und Moving-Average-Filter

  • Schutz vor zu vielen aufeinanderfolgenden Trades

  • Erweiterter Trailing-Stop für offene Positionen

  • Optimiert für ECN-Broker mit niedrigem Spread

 Erklärung der Eingabeparameter

 HAUPTEINSTELLUNGEN

ReverseSystem

  • Wenn TRUE, werden Kauf- und Verkaufssignale umgekehrt

  • Nützlich zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen

MaxConsecutiveTrades

  • Begrenzt die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trades in derselben Richtung

  • Reduziert Drawdowns in ungünstigen Marktphasen

PENDING-ORDER-EINSTELLUNGEN

PendingDistance

  • Abstand (in Pips) vom aktuellen Preis zur Platzierung der Pending Order

TrailPending

  • Wenn aktiviert, folgen Pending Orders dem Preis, sobald sich dieser entfernt

  • Hält stets einen optimalen Einstiegspunkt

 ZEITEINSTELLUNGEN

UseTimeFilter

  • Aktiviert oder deaktiviert das Trading in bestimmten Zeitfenstern

StartTime / EndTime

  • Handelszeit basierend auf der Serverzeit des Brokers

  • Ideal zum Vermeiden von Zeiten mit geringer Liquidität oder wichtigen News

MONEY MANAGEMENT

UseAutoLot

  • Berechnet die Lotgröße automatisch anhand des Kontostands

AutoLotBalance

  • Kontostand-Schritt für die Auto-Lot-Berechnung

AutoLotStep

  • Lotgröße, die pro Balance-Schritt hinzugefügt wird

Lots

  • Feste Lotgröße (wenn Auto Lot deaktiviert ist)

 TRADE-EINSTELLUNGEN

StopLoss

  • Fester Stop Loss in Pips (0 = kein fester SL)

TakeProfit

  • Fester Take Profit in Pips (0 = kein fester TP)

TrailingStart

  • Gewinn in Pips, ab dem der Trailing Stop aktiviert wird

TrailingDist

  • Abstand des Trailing Stops in Pips

Slippage

  • Maximal erlaubtes Slippage

MagicNumber

  • Eindeutige Kennung für EA-Orders

 FILTER

UseMAFilter

  • Aktiviert den Trendfilter über den Moving Average

MA_Period

  • Periode des Moving Average

 INDIKATOR-EINSTELLUNGEN (TMA)

HalfLength

  • Haupt-Glättungsperiode des TMA

Price

  • Preisart, die für die Berechnung verwendet wird

BandsDeviations

  • Breite der TMA-Bänder (Volatilitätssensitivität)

Interpolate

  • Glättet die Indikatorwerte für eine weichere Darstellung

Empfehlungen

  • Verwendung eines ECN-Kontos

  • Spread unter 10 Punkten

  • VPS für stabile Performance empfohlen

  • Vor dem Live-Trading unbedingt im Demokonto testen

 Fazit

Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Stabilität und vollständige Automatisierung ohne emotionale Einflüsse suchen.

Starten, optimieren und das System für sich arbeiten lassen.


Bewertungen 2
zaustorron
829
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

DominikDorner
272
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

