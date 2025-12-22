Blox
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025
Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik.
Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD).
Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads unter 10 Punkten erzielt, um eine genaue Orderausführung und minimales Slippage zu gewährleisten.
Einfach auf den Chart anwenden, die Einstellungen an das eigene Risikoprofil anpassen und professionelle Automatisierung genießen.
Hauptmerkmale
-
Funktioniert auf allen Forex-Paaren und Gold (XAUUSD)5 min SET FILE
-
Trading über Pending Orders (Buy Stop / Sell Stop)
-
Intelligentes Nachziehen von Pending Orders
-
Optionaler Reverse-Trading-Modus
-
Integriertes Money Management (Auto Lot)
-
Zeitfilter und Moving-Average-Filter
-
Schutz vor zu vielen aufeinanderfolgenden Trades
-
Erweiterter Trailing-Stop für offene Positionen
-
Optimiert für ECN-Broker mit niedrigem Spread
Erklärung der Eingabeparameter
HAUPTEINSTELLUNGEN
ReverseSystem
-
Wenn TRUE, werden Kauf- und Verkaufssignale umgekehrt
-
Nützlich zur Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen
MaxConsecutiveTrades
-
Begrenzt die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trades in derselben Richtung
-
Reduziert Drawdowns in ungünstigen Marktphasen
PENDING-ORDER-EINSTELLUNGEN
PendingDistance
-
Abstand (in Pips) vom aktuellen Preis zur Platzierung der Pending Order
TrailPending
-
Wenn aktiviert, folgen Pending Orders dem Preis, sobald sich dieser entfernt
-
Hält stets einen optimalen Einstiegspunkt
ZEITEINSTELLUNGEN
UseTimeFilter
-
Aktiviert oder deaktiviert das Trading in bestimmten Zeitfenstern
StartTime / EndTime
-
Handelszeit basierend auf der Serverzeit des Brokers
-
Ideal zum Vermeiden von Zeiten mit geringer Liquidität oder wichtigen News
MONEY MANAGEMENT
UseAutoLot
-
Berechnet die Lotgröße automatisch anhand des Kontostands
AutoLotBalance
-
Kontostand-Schritt für die Auto-Lot-Berechnung
AutoLotStep
-
Lotgröße, die pro Balance-Schritt hinzugefügt wird
Lots
-
Feste Lotgröße (wenn Auto Lot deaktiviert ist)
TRADE-EINSTELLUNGEN
StopLoss
-
Fester Stop Loss in Pips (0 = kein fester SL)
TakeProfit
-
Fester Take Profit in Pips (0 = kein fester TP)
TrailingStart
-
Gewinn in Pips, ab dem der Trailing Stop aktiviert wird
TrailingDist
-
Abstand des Trailing Stops in Pips
Slippage
-
Maximal erlaubtes Slippage
MagicNumber
-
Eindeutige Kennung für EA-Orders
FILTER
UseMAFilter
-
Aktiviert den Trendfilter über den Moving Average
MA_Period
-
Periode des Moving Average
INDIKATOR-EINSTELLUNGEN (TMA)
HalfLength
-
Haupt-Glättungsperiode des TMA
Price
-
Preisart, die für die Berechnung verwendet wird
BandsDeviations
-
Breite der TMA-Bänder (Volatilitätssensitivität)
Interpolate
-
Glättet die Indikatorwerte für eine weichere Darstellung
Empfehlungen
-
Verwendung eines ECN-Kontos
-
Spread unter 10 Punkten
-
VPS für stabile Performance empfohlen
-
Vor dem Live-Trading unbedingt im Demokonto testen
Fazit
Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Stabilität und vollständige Automatisierung ohne emotionale Einflüsse suchen.
Starten, optimieren und das System für sich arbeiten lassen.
Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars