The Infinity EA MT4

3.83

KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo

Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnologie eingebettet ist, die von der neuesten ChatGPT-Version bereitgestellt wird, um Ihr gesamtes Handelserlebnis außergewöhnlich zu machen.

Merkmale

  • Infinity EA nutzt eine KI-gesteuerte Scalping-Strategie.
  • Der EA ist mit ChatGPT-4 Turbo zur Echtzeit-Datenanalyse integriert.
  • Infinity EA lernt mithilfe maschinellen Lernens kontinuierlich aus Marktdaten.
  • Das Risikomanagement ist das Herzstück von Infinity EA, mit Funktionen wie festen Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen, die das Kapital schützen und Gewinne sichern.
  • Der EA führt außerdem erweiterte Candlestick-Analysen durch, um qualitativ hochwertige Handelseinträge zu identifizieren.
  • Infinity EA ist vollständig mit Prop-Firmen kompatibel.

Aktionspreis: 499 $ bis zum 5. Einkauf | Nächster Preis: 699 $ | Endpreis: 2999 $

Empfehlungen

  • Anfangskapital: 700 $.
  • Zeitrahmen: Beliebig.
  • Empfohlene Währungspaare: XAUUSD (Gold) und GBPUSD.
  • Broker: Empfohlene Broker mit niedrigen Spreads wie Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets usw.
  • VPS: Für unterbrechungsfreien Handel wird die Verwendung eines VPS empfohlen.
  • Einstellungen: Für eine einfache Bedienung voroptimiert – keine zusätzliche Einrichtung erforderlich. Einfach einstecken und loslegen.

Über den Entwickler

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Devisen- und Goldhandel habe ich meine Karriere der Entwicklung von Expertenberatern gewidmet, die den Handelsprozess für Händler aller Niveaus automatisieren. Mein Ziel ist es, Handelslösungen zu schaffen, die effizient, sicher und dauerhaft profitabel sind.

Risikowarnung – Der Handel auf dem Devisenmarkt birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance des Infinity EA ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.


Bewertungen 30
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

