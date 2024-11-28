Aurum AI mt4

4.94
UPDATE — DEZEMBER 2025
Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht.
Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel.

Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt.
Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ein großes Update veröffentlicht:
  • Premium-Panel vollständig überarbeitet und für alle Bildschirmauflösungen optimiert
  • Erweitertes Schutzsystem für den Handel hinzugefügt
  • Leistungsstarker News-Filter auf Basis von Forex Factory integriert
  • Zwei zusätzliche Filter zur präziseren Signalbestimmung ergänzt
  • Optimierung, Geschwindigkeit und allgemeine Stabilität deutlich verbessert
  • Sichere Recovery-Funktion nach Verlusttrades hinzugefügt
  • Neues Premium-Chart-Design implementiert

ÜBER DEN EXPERT ADVISOR
Aurum — Premium Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD)
Aurum ist ein professioneller Expert Advisor, der für stabilen und sicheren Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er arbeitet mit klarer Systemlogik, Trendanalyse und striktem Risikomanagement.
Der EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden — keine Grid-Systeme, kein Martingale, kein aggressives Nachkaufen.
Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt und folgt strikt dem Prinzip: ein Signal — ein Trade.

PROMOTION
Rabatt — 40 %
Nur 3 Lizenzen zum Preis von $300 verfügbar

Bonus für Aurum-Käufer
Als Geschenk erhalten Sie den exklusiven Expert Advisor „GoldPrime AI“, der nach dem Fraktalsystem arbeitet.
GoldPrime AI Testergebnisse ansehen
GoldPrime AI ist nicht frei im Verkauf erhältlich und exklusiv nur für Aurum-Käufer verfügbar.
Bonus erhalten:
Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich einfach – ich sende Ihnen den Bonus zu.

WIE AURUM ARBEITET
  • Handelt ausschließlich in Trendrichtung – kein Raten
  • Saubere Logik ohne Martingale, Grids oder gefährliche Systeme
  • Jeder Trade ist durch Stop Loss und Take Profit abgesichert
  • Extrem einfache Einrichtung – installieren und sofort starten
  • Geeignet für Prop-Firmen und professionelle Konten
  • Ein Jahr realer Handel – nicht nur schöne Backtests

ANFORDERUNGEN FÜR AURUM
  • Handelspaar: XAU/USD (Gold)
  • Timeframe: M5
  • Mindestkapital: ab $100 für 0.01 Lot
  • Broker: jeder zuverlässige Broker
  • Kontotyp: Standard, ECN und andere
  • VPS: optional, empfohlen für 24/7 Betrieb

INSTALLATION & START
1. Öffnen Sie den Chart von XAU/USD (Gold).
2. Stellen Sie den Timeframe auf M5 ein.
3. Wählen Sie die Lot-Berechnungsmethode:
  — Fester Lot;
  — Oder automatische Risikoberechnung.
Danach ist Aurum vollständig einsatzbereit.

Ein System mit Zukunft
Aurum ist ein Werkzeug für systematischen Handel und strenges Risikomanagement.
Das Projekt wird kontinuierlich weiterentwickelt: Wir überwachen den realen Handel, verbessern die Logik, erhöhen die Stabilität und veröffentlichen regelmäßig Updates.
Dies ist kein einmaliges Produkt, sondern ein Expert Advisor mit Zukunft.
Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

ztc8888
20
ztc8888 2025.09.05 23:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
137
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

Gerhard Pschill
84
Gerhard Pschill 2025.06.05 06:49 
 

Leonid, has created something great with his Aurum AI EA. The backtests were incredible, which is why I decided to buy this EA. This EA is now running for the first time on a DEMO account and works as in the backtest. After a month I will go to a LIVE account with this EA. Thank you Leonid

Жалгаскали Усенгалиев
606
Жалгаскали Усенгалиев 2025.05.03 12:35 
 

This is one of the best advisors on the market and I recommend this advisor. The author is responsive to any questions. Stop loss is welcome. This is the most honest review.

AUNNOP Shock
29
AUNNOP Shock 2025.04.07 01:46 
 

เป็น EA ที่แนะนำเป็นอันดับต้นๆของตลาด นักพัฒนามีการอัพเดทตลอดเวลาตอบแชทไวคอยดูแลเทคแคร์อย่างดี

Shu Hao Li
2165
Shu Hao Li 2025.01.22 06:46 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced

Petra Kerker
91
Petra Kerker 2025.01.21 14:03 
 

Guter Support. Warte mal auf die Ergebnisse.

kamisan_kowai
229
kamisan_kowai 2025.01.21 04:09 
 

今年から使用しております。負けることも何回かありましたが、今後に期待したいと思っております。

Dam Van Long
697
Dam Van Long 2025.01.12 02:35 
 

After 1 stoploss order, EA quickly recovered the loss. Amazing.

Denis Wibisono
248
Denis Wibisono 2025.01.11 04:54 
 

I had it running for a week now, as expected got 2 trades and all hit TP. Well done!

sam3185
136
sam3185 2025.01.10 03:13 
 

Most recemonded ea on the market

19891223hjb
24
19891223hjb 2025.01.01 04:29 
 

我买过来已经交易6笔单子了，有一笔打止损了，接下来希望能拿到满意的结果

samxu13
108
samxu13 2024.12.31 15:29 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced. Can’t waiting for the real trading.btw，seems the stop lost of the setting is quite reasonable, and the recoverage term is relatively short.

Seema7474 seema
110
Seema7474 seema 2024.12.25 19:20 
 

the AI Aurum Bot🤖 is undoubtedly worth considering .the bot also offers flexible settings that automatically adjust the lot size based on your account balance. This allows for a more tailored trading approach that aligns with individual risk tolerance and account size. The user support for this bot is another standout feature. The developer of this EA bot is incredibly friendly and helpful😁.

Muhammad Faheem Aslam
469
Muhammad Faheem Aslam 2024.12.25 09:06 
 

Outstanding Results in Back testing , i have tested it on Tick Data Suite , showing amazing Results and Live Signals are also Excellent Results I just have Activated it on Vps

Jose Gonzalez Aragon
261
Jose Gonzalez Aragon 2024.12.24 11:32 
 

hola, los resultados de las pruebas retrospectivas son muy buenas y coinciden con la señal en vivo del autor. El autor es muy amable y ayuda en todo lo que le preguntas. Espero con ansias los resultados.

Wei Rui De
291
Wei Rui De 2024.12.24 08:17 
 

This is an excellent EA; the backtesting results are perfect. Looking forward to the results!!

Francisco_1980
19
Francisco_1980 2024.12.23 12:52 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

12
