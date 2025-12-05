Gold Medalist
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen.
Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch die genaue Messung der Preisbewegung kann es echte Marktmomentum-Signale identifizieren, während es falsche Signale von nachlaufenden Indikatoren vermeidet. In Kombination mit effektiven Ordermanagement- und Positionsoptimierungsstrategien strebt The Gold Medalist danach, während jeder günstigen Marktbewegung konsistente Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu erreichen, was Ihnen hilft, eine konsistente Handelsleistung in dynamischen Märkten zu erzielen.
Erweiterte Funktionen von The Gold Medalist:
Gold Medalist verwendet ein fortschrittliches Preisaktionshandelssystem. Dank der multidimensionalen Price-Action-Analyse werden alle aktiven Handelsmöglichkeiten genau erfasst und die für traditionelle Indikatoren typische Verzögerung vermieden. Diese Verbesserung bietet exzellente Handelsmöglichkeiten und erhöht den Prozentsatz der erfolgreichen Trades erheblich.
- Basiert ausschließlich auf bewährten Standardindikatoren und klassischen Preismustern, die von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet werden.
- Einfache Einstellungen ermöglichen Ihnen die problemlose Anpassung an Ihren Handelsstil und Ihre Präferenzen.
- Die Möglichkeit, Risikoniveaus und Gewinnziele anzupassen, gewährleistet maximale Sicherheit für Ihre Investitionen.
- Ein integrierter Nachrichtenfilter, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend unterbricht, minimiert die Auswirkungen der Volatilität auf die Ergebnisse.
Einstellungen:
Währungspaar: XAUUSD
Zeitrahmen: beliebig, M5 oder H1 empfohlen
Einzahlung: Empfohlener Mindestbetrag: 300 USD
Hebelwirkung: von 1:100 bis 1:1000
Konto: Wählen Sie Konten mit niedrigen Spreads und sehr geringer Slippage.
Wie führt man Backtesting richtig durch?
Wählen Sie eine Mindesteinlage von 300 $.
Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen
Legen Sie Daten fest
Wählen Sie "Every tick".
Backtest: Bewerten Sie die Leistung von Gold Medalist mit Backtesting auf historischen Daten.
Gold Medalist Vorteile:
Minimierung emotionaler Entscheidungen: Algorithmischer Handel eliminiert den Einfluss von Emotionen und erhöht die Stabilität und Rationalität.
Optimierung der Handelsmöglichkeiten: Gold Medalist nutzt jede profitable Gelegenheit, auch wenn Sie nicht anwesend sind.
Risikomanagement: Klare Kapitalmanagement-Mechanismen reduzieren mögliche Verluste.
Warnung! Der Handel an den Finanzmärkten birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Wir empfehlen, den Advisor auf einem Demokonto zu testen.
