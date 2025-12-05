Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen.

Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch die genaue Messung der Preisbewegung kann es echte Marktmomentum-Signale identifizieren, während es falsche Signale von nachlaufenden Indikatoren vermeidet. In Kombination mit effektiven Ordermanagement- und Positionsoptimierungsstrategien strebt The Gold Medalist danach, während jeder günstigen Marktbewegung konsistente Einstiegs- und Ausstiegspositionen zu erreichen, was Ihnen hilft, eine konsistente Handelsleistung in dynamischen Märkten zu erzielen.



Erweiterte Funktionen von The Gold Medalist:



Gold Medalist verwendet ein fortschrittliches Preisaktionshandelssystem. Dank der multidimensionalen Price-Action-Analyse werden alle aktiven Handelsmöglichkeiten genau erfasst und die für traditionelle Indikatoren typische Verzögerung vermieden. Diese Verbesserung bietet exzellente Handelsmöglichkeiten und erhöht den Prozentsatz der erfolgreichen Trades erheblich.



- Basiert ausschließlich auf bewährten Standardindikatoren und klassischen Preismustern, die von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet werden.

- Einfache Einstellungen ermöglichen Ihnen die problemlose Anpassung an Ihren Handelsstil und Ihre Präferenzen.

- Die Möglichkeit, Risikoniveaus und Gewinnziele anzupassen, gewährleistet maximale Sicherheit für Ihre Investitionen.

- Ein integrierter Nachrichtenfilter, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend unterbricht, minimiert die Auswirkungen der Volatilität auf die Ergebnisse.



Einstellungen:



Währungspaar: XAUUSD

Zeitrahmen: beliebig, M5 oder H1 empfohlen

Einzahlung: Empfohlener Mindestbetrag: 300 USD

Hebelwirkung: von 1:100 bis 1:1000

Konto: Wählen Sie Konten mit niedrigen Spreads und sehr geringer Slippage.



Wie führt man Backtesting richtig durch?



Wählen Sie eine Mindesteinlage von 300 $.

Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen

Legen Sie Daten fest

Wählen Sie "Every tick".

Backtest: Bewerten Sie die Leistung von Gold Medalist mit Backtesting auf historischen Daten.



Gold Medalist Vorteile:



Minimierung emotionaler Entscheidungen: Algorithmischer Handel eliminiert den Einfluss von Emotionen und erhöht die Stabilität und Rationalität.



Optimierung der Handelsmöglichkeiten: Gold Medalist nutzt jede profitable Gelegenheit, auch wenn Sie nicht anwesend sind.



Risikomanagement: Klare Kapitalmanagement-Mechanismen reduzieren mögliche Verluste.







Warnung! Der Handel an den Finanzmärkten birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Wir empfehlen, den Advisor auf einem Demokonto zu testen.



