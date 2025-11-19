Gann Gold EA MT4

5

Live-Signal

- Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden.

Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss.

🎀✨🎀✨ Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) 🎀✨🎀✨

- Lebenslanges Update kostenlos

Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug

Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdienen.

Die Gann Gold EA ist hohe Sicherheit durch kleine fixe Stop Loss, die Trades auf der Grundlage guter Risiko zu Belohnung Verhältnis (1:3) setzt. Es ist voll auf die Ausnutzung der Volatilität des Goldmarktes durch den Handel der GANN-Muster mit vielen AI Bedingungen zu finden, die beste Position Trades powered by GPT-5 Open AI gearbeitet.

Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Breakout Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Goldmarkt zu erzielen.

Eigenschaften:

  • Leistungsstarkes XAUUSD-Paar
  • Fester Take-Profit und kleiner Stop-Loss pro Handel (Risiko zu Rendite ist 1:3)
  • Handel an 5 Tagen pro Woche
  • Kostenlose Updates
  • Klares Gann-Muster im Chart
Parameter:
  • Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen

Informationen:

  • Paar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M15, M30
  • Mindestmengen: 0.01
  • Mindesteinlage: 100$
  • Empfohlene Makler: Alle Kontotypen bei bekannten Brokern
I just sell my products on Elif Kaya profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support.

If you want to have lifetime update free, guide file and adding in Elif Trader Group, just buy from me.


Bewertungen 2
fulvio.vespasi
262
fulvio.vespasi 2025.12.01 06:39 
 

excellent !

Vincenzo Bisignani
680
Vincenzo Bisignani 2025.11.23 14:27 
 

Ottimo Ea testato su xauusd promette molto bene chi può lo prenda adesso oggi perchè vale davvero molto di più del prezzo offerto oggi 23 novembre. Non sono un novellino ne ho visti migliaia di back test con altri Ea e questo può essere davvero la svolta. Senza dubbio 5 stelle meritate per tutto. Grazie.

Antwort auf eine Rezension