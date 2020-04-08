Smart Level Pro

Smart Level Pro ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set-Entrys mit den richtigen fvg und Breakouts basiert, um ein sehr gutes Einstiegsniveau wie ein professioneller Trader zu schaffen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und es ist leicht, auf Kauf- und Verkaufssignale zu reagieren.

Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht!

Funktioniert am besten auf dem Zeitrahmen M5-M15 für Gold, Bitcoin und Währungspaare.

4-5 Geschäfte täglich für jedes Paar.

Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.

Wir warten auf ein Signal des Indikators und führen die Transaktion entsprechend dem Pfeil durch

(Blauer Pfeil - Kaufen, Roter - Verkaufen).


Der Indikator arbeitet hervorragend mit Quantum Entry PRO zusammen und filtert die Signale nur nach dem Trend.


Dieser Preis ist auf die ersten 15 Benutzerkopien begrenzt, danach wird der Preis auf 258$ revidiert.

Schreiben Sie in einer privaten Nachricht oder im Telegramm im Profil, um den Bonus zu erhalten.



