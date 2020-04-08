Gold Level MT4

Gold Stufe MT4

Ein großartiges Hilfsmittel für den Goldhandel.



Die Levels werden nicht neu gezeichnet und ändern ihre Daten nicht.

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Indikator - Professional Trade Arrow





Die Levels werden jeden Tag erstellt, so dass Sie jeden Tag mit dem Indikator handeln können.



Gold Level.



Preisaufschläge werden auf dem Chart angezeigt, nach Erreichen von TP1 oder SL1, schließen Sie die Hälfte der Position, und der Rest wird zum Breakeven übertragen.





