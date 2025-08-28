Gold King AI MT4

5

Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version

Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde.

Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert er Pending Orders, die ausgeführt werden, sobald der Kurs diese erreicht. Dadurch wird schnell ein Trailing Profit aktiviert, um Gewinne zu sichern. Es gibt auch eine zweite Strategie namens „Smart Recovery”, die nach einem Verlustgeschäft aktiviert wird. Diese Strategie beinhaltet die Ausführung einer etwas größeren Order, um einen Teil der Verluste zu decken.

Bitte beachten Sie, dass das neuronale Netzwerk alle 4-5 Monate mit den neuesten historischen Daten trainiert wird, um die KI auf dem neuesten Stand zu halten.

Dieser Roboter verwendet keine toxischen Risikomanagementmethoden wie Martingale oder Hedging. Stattdessen werden alle Trades durch einen Trailing Take Profit und einen Stop Loss geschützt.

Live-Signal


FUNKTIONEN:

Symbol
 XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen
 M30
Mindestkapital
 150$
Broker
 Beliebig, vorzugsweise IC Markets
Kontotyp
 Beliebig, vorzugsweise Raw/ECN
Hebel
 1:500 Hebel oder höher (kontaktieren Sie mich, wenn Sie weniger haben)
VPS Beliebig (kontaktieren Sie mich, wenn Sie einen benötigen)


WICHTIGE INFORMATIONEN:

Backtesting: Das Backtesting sollte mit GMT +2 / US DST +3 durchgeführt werden. Es ist ratsam, Tick Data Suite für das Backtesting zu verwenden / Backtests herunterladen.

Live-Handel: Die meisten Broker wie IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... verwenden das GMT+2-Format und wechseln zu Beginn der US-Sommerzeit (DST) zu GMT+3.

Wenn Ihr Broker diese Serverzeit hat, sollten Sie nichts ändern. Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit hat, kontaktieren Sie mich bitte, damit ich Ihnen die richtigen Einstellungen zusenden kann.


FAQ:

  1. Ist Gold King AI jeden Tag in Betrieb?
    Ja, es platziert einmal täglich Pending Orders, die in der Regel ausgeführt werden.

  2. Wenn Gold King AI keinen Nachrichtenfilter hat, bedeutet das, dass es mit hochwirksamen Nachrichten handelt?
    Nein, wichtige Nachrichten werden in der Regel um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht, aber Gold King AI platziert seine erste Order erst um 14:30 Uhr GMT, wodurch die Risiken dieser Ereignisse mit hoher Volatilität ausgeschlossen werden. Gelegentlich gibt es Veröffentlichungen um 15:00 Uhr GMT, aber diese sind in der Regel nicht mit einem hohen Risiko verbunden, wie z. B. FOMC oder NFP.

  3. Benötige ich spezielle Einstellungen für Prop-Firmen wie FTMO?
    Ja, kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen die Einstellungen zusenden kann.
Bewertungen 2
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

