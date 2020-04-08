AMS Scalper

Sonderangebot!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

AMS-Skalierer


Ein hervorragender Indikator für den Einstieg in den Markt; wir verwenden Indikatorsignale nur entsprechend dem Trend.

Einstellungen:

Range - 50 (Bereichsgröße für die Signalsuche.)

Maximum candles Back - 3 (nach wie vielen Kerzen wird ein Signal gesetzt)

P.S. Damit das Signal bei der Nullkerze erscheint, stellen Sie 0 ein.



Wir empfehlen einen Trendindikator - Quantum Entry PRO



Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie Hilfe?, ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten


Empfohlene Produkte
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Donchian Channels Indikator für MQL4 vor, ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das darauf abzielt, Ihren Handelserfolg zu steigern. Dieser Indikator besteht aus vier Linien, die die oberen und unteren Grenzen der Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Mit dem Donchian Channels Indikator können Sie potenzielle Ausbrüche und Umkehrungen auf dem Markt leicht identifizieren. Die obere Linie zeigt das höchste Hoch des festgelegten Zeitraums an, wäh
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Price TMA Bands Non Repaint
Badis Brahimi
Indikatoren
Dies ist eine einfache PriceTMA Bands, nicht repaint! Es kann für einen Trend nach System oder manchmal Umkehrungen verwendet werden. als ein Haupt-Signal oder ein Filter für andere Strategien, es hängt von der Trader-Haupt-Strategie. Die Berechnungen für diesen Indikator sind ein kombinierter Algorithmus zwischen gleitenden Durchschnitten "MA" und Average True Range "ATR". Viel Glück bei Ihrem Handel! Ich hoffe es ist hilfreich Zum Wohl
NIGHTCrusher
Christian Opperskalski
4 (1)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in jeder Marktsituation entwickelt wurde. Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade-Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) cleveres Risiko- & Geldmanagement - Balance basiert - Longrun Trades verfolgen Sie können auch eine Grid-Funktion oder Lot-Multiplikator verwenden, falls erforderlich Inklusive News-Funktion -
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indikatoren
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Verkauf!! Dieses neue Produkt befindet sich noch im Prozess der Hinzufügung neuer Funktionen und Einstellungen. Für Frühkäufer. Der Preis wird 50% reduziert. In ein paar Wochen wird das Produkt fertig sein. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar, solange es noch günstig ist. Weitere Details werden bald hinzugefügt. Dinge, die hinzugefügt werden. Alarm-Stufen Handy- und E-Mail-Benachrichtigung Wie der Name schon sagt, ist Fibonacci Currency Streng
Flying Volume
Paul Geirnaerdt
1 (1)
Indikatoren
Der Flying Volume Indikator ist ein spezieller Volumenindikator. Er dechiffriert die Volumendaten nach einem umfangreichen proprietären Number Crunching. Wenn ein Hauptsignal gefunden wird, sucht Flying Volume nach möglichen Fortsetzungspunkten. Das Hauptsignal wird durch Pfeile dargestellt, die Fortsetzungspunkte durch Punkte. Volumenindikatoren werden am häufigsten auf höheren Zeitrahmen verwendet. Merkmale Haupt-Kauf- oder Verkaufssignale Fortsetzungssignale Keine Neufärbung Ein Signal pro B
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Ein Indikator für den binären Handel, der auf dem 3MA-Kreuz mit MacD basiert. Er gibt Kauf- und Verkaufssignale bei geöffnetem Balken und führt kein Repaint oder Backpaint durch Der Indikator konzentriert sich nicht auf eine hohe Gewinnrate, da er für den Martingale-Handel konzipiert ist. Der Indikator konzentriert sich auf die niedrigste Verlustsignalanzahl in Folge. Strategie : Die Mindesteinzahlung beträgt 1000 Unite. Wir beginnen den Handel mit 1 Unite (die Handelsgröße beträgt 1 Unite pro 1
Super volumes
Yerzhan Satov
4 (1)
Indikatoren
Der Pfeilindikator für Forex und Binäre Optionen basiert auf Tick-Volumina. Im Gegensatz zu vielen Volumenindikatoren berechnet der Indikator "Super volumes" bullische und bärische Volumina und gibt Signale für die Vorherrschaft von irgendwelchen von ihnen aus. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt sagen, dass es in diesem Bereich einen Vorteil von bullischen Volumina gab, bedeutet dies, dass das Signal auf Buy liegt. Oder wenn das Vorherrschen bärische Volumina war, wird das Signal dementsprechend auf
Rira VWAP Bands
Vitor Palmeira Abbehusen
Indikatoren
VWAP Bands zeigt Ihnen den regulären volumengewichteten Durchschnittspreis und auch die Abweichungsbänder an. Verwenden Sie diesen Indikator, um das mögliche Ausmaß der Marktbewegung zu erkennen, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu finden, gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, und das wichtigste Merkmal ist, mögliche Pivot-Punkte zu finden. Dieser Indikator wurde vom Rira-Team mathematisch verbessert. Die Berechnung beginnt zu Beginn eines jeden Handelstages
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Indikatoren
Implement analysiert die Marktdynamik für Pivot-Punkte. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie die richtigen Umkehrpunkte für einen beständig profitablen Handel erkennen, kaufen Sie diesen Indikator. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt in Streifen an. Fertiges Handelssystem. Das Funktionsprinzip des Indikators besteht darin, den aktuellen Marktzustand automatisch zu bestimmen, wenn er auf einem Diagramm platziert wird, historische Daten auf der Grundlage historischer Daten zu analys
Super Ichi
Sinan Durkan
Indikatoren
Was ist der Super Ichi-Indikator? Super Ichi ist eine fortschrittliche Kombination der Indikatoren Ichimoku Kinko Hyo und SuperTrend. Dieses leistungsstarke technische Analyseinstrument wurde entwickelt, um Markttrends zu erkennen und Handelssignale zu generieren. Was leistet es? Zweistufige Trendanalyse : Verwendet angepasste Versionen der Tenkan-sen- und Kijun-sen-Linien Automatische Signalerzeugung : Zeigt visuelle Markierungen (Pfeile) an Überkreuzungspunkten an Echtzeit-Warnsystem : Liefert
FREE
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Experten
Dieses Trading Expert Advisors ist ein Klon & Upgrade von "EA Rough Duster ", auch am besten auf GBPNZD Minute 5 Zeitrahmen gehandelt. Behält ein konstantes Konto Wachstum und läuft am besten auf niedrigen Spread und Kommission basierte Konten. Nutzt Martingale und perfektes Hedging, um unrentable Positionen wiederherzustellen und so keinen Verlust zu machen. Die konsistenten Gewinnkurven, die niedrigen DrawDowns und das geringe Risiko sind ein Beweis für seine Zuverlässigkeit und Konsistenz. Di
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Upper and Lower Trendline
David Muriithi
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet einen anderen Ansatz als die vorherige Version, um seine Trendlinien zu erhalten. Diese Methode stammt von Orchard Forex, und der Prozess der Erstellung des Indikators wird in dem Video https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s demonstriert . Die Grundidee hinter diesem Indikator ist, dass er eine Tangente an die höchsten und niedrigsten Niveaus der für die Berechnung verwendeten Balken zeichnet und dabei sicherstellt, dass sich die Linien nicht mit den betr
FREE
Atr Mtf Trend
Jalitha K Johny
Indikatoren
Die Average True Range (ATR) ist ein Instrument zur Messung der Volatilität. Der ATR MTF (Multi Time Frame) Indikator liefert Trends für alle Zeitrahmen und hilft zu erkennen, in welcher Art von Volatilitätsumgebung sich der Markt befindet. Dieser Indikator kann mit jedem Handelssystem zur zusätzlichen Bestätigung von Handelsein- oder -ausstiegen verwendet werden. Er ist ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Berechnung von Zielen und Stops entsprechend den aktuellen Marktbedingungen.
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indikatoren
PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
ON Trade Japanese Candles
Abdullah Alrai
Indikatoren
Technischer Indikator zur Erkennung starker Preisaktionsmuster: Pin Bar, Inside Bar und Outside Bar Einführung: Im Bereich der technischen Analyse dienen Preisaktionsmuster als wichtige Indikatoren für potenzielle Markt­bewegungen. Wir haben einen anspruchsvollen technischen Indikator entwickelt, der die Identifizierung robuster Preisaktionsmuster auf Charts vereinfacht. Unser Indikator spezialisiert sich auf die Erkennung von drei wesentlichen Mustern: Pin Bar, Inside Bar und Outside Bar. Schlü
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indikatoren
Niubility Trend Niubility Trend zeigt die Trendrichtung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung die Trends verlaufen, wie lange sie andauern und wie stark sie sind. All dies macht es zu einem einfach zu bedienenden Trendhandelssystem für Anfänger, Fortgeschrittene und professionelle Trader. Merkmale Einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Kein Nachstreichen und kein Backpainting Es eignet sich hervorragend als Trailing-Stop-Methode Es imple
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Experten
EUTUSDKILLER ist ein Trend-EA, der unter allen Marktbedingungen funktioniert (i)Er kauft, wenn der Indikator einen Trend bestätigt (ii)Verkauft, wenn der gleiche Indikator einen Abwärtstrend bestätigt. (iii)Einfache visuelle und effektive Trenderkennung. (iV)Er filtert und verbessert Ihre Handelsstrategien. (v) Er scannt frühere Daten und gibt sie in Echtzeit aus. (vi) Er kann so eingestellt werden, dass die Losgröße automatisch berechnet wird.
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indikatoren
Dieser Expert Advisor führt keinen Handel durch, sondern scannt die gesamten Symbole in Ihrer Marktüberwachung und scannt jede Aktie einzeln in verschiedenen Zeitrahmen und zeigt Ihnen am Ende, welches Symbol in welchem Zeitrahmen eine starke Engulfing-Kerze hat. Darüber hinaus können Sie einen MA-Zeitraum und ein oberes und unteres RSI-Limit definieren und es zeigt Ihnen, welche Symbole in welchem Zeitrahmen den angepassten gleitenden Durchschnitt kreuzen werden und welches Symbol in welchem
FREE
TDI Signals
Navdeep Singh
Indikatoren
TDI Signals generiert Kauf- und Verkaufspfeile auf der Grundlage eines TDI(Traders Dynamic Index)-Algorithmus. Er sucht nach Kursausbrüchen, Fortsetzungen und Umkehrungen. Standardmäßig läuft es im Trendmodus, aber der Benutzer hat die Möglichkeit, in den Umkehrmodus zu wechseln. Der Händler kann den Modus wählen, der zu seinem Handelsstil passt. Verwendung:- TDI Signals kann als eigenständiger Indikator mit Kontext verwendet werden oder sogar zu Strategien hinzugefügt werden, um Bestätigungen
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Pyro Trend ist ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Pyro Trend ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Dieser Indikator malt Pfe
MACD Scanner With Alerts
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
MACD Dashboard-Panel Mit diesem Indikator können Sie die Symbole im Market Watch-Fenster scannen und einen Trend nach MACD herausfiltern. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Kurses eines Wertpapiers anzeigt. Der MACD wird berechnet, indem der Exponential Moving Average (EMA) der 26-Periode vom EMA der 12-Periode subtrahiert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD-Lini
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Structured Zig Zag
Ihor Herasko
Indikatoren
Der Indikator identifiziert geordnete Trendstrukturen. Jede Struktur besteht aus mindestens drei Wellen: der Bildung der Primärbewegung, einem Rollback und einem Ausbruch aus der Primärbewegung. Eine Welle in der Struktur wird als Marktbewegung zwischen entgegengesetzten Preisextremen betrachtet, die unterschiedlichen Positionen der Punkte des klassischen Parabolic Support And Reverse (PSAR)-Indikators in Bezug auf die Schlusskurse der Kerzen entsprechen: ein Punkt unter dem Preis - Suche nach
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indikatoren
Ema Dashboard ist ein innovatives Dashboard, mit dem Sie den gleitenden Durchschnitt für mehrere Symbole und verschiedene Zeitrahmen überwachen können. Mit diesem Dashboard können Sie Informationen zu 28 Paaren in einem einzigartigen Diagramm analysieren. Seine Funktionalität umfasst die Analyse aller Time Frames. Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, den langfristigen Trend mit großer Leichtigkeit zu identifizieren. Dieses Panel ermöglicht es Ihnen, sehr wichtige Richtungsbewegungen zu erfas
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE EMPFOHLEN EUR USD ZEITRAHMEN H1 Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Werkzeug zur Erleichterung des Intraday-Handels entwickelt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Roboters gewisse Risiken birgt und keine Garantie für beständige Gewinne auf dem Forex-Markt bietet. Der Handelsroboter basiert auf Algorithmen und Strategien, die ich entwickelt habe und die auf der Grundlage meines Wissens und meiner Erfahrung im Bereich des Handels entstanden si
Atr Grid Maker Pro
AutoTrading Factory
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet ATR als CORE-Indikator für GRID operative.ATR misst intrinsec Volatilität. Mit ATR auf einem GRID, werden Sie genug Platz zwischen den Linien unter Berücksichtigung der aktuellen Volatilität geben. In diesem EA können Sie die Parameter für die ATR-Periode und den Zeitrahmen festlegen, und Sie können auch einen ATR-Multiplikator-Faktor festlegen, um den Abstand zwischen den einzelnen GRID-Levels zu erhöhen. Ebenso können Sie die Anzahl der GRID-Levels (oben und un
Banev EA
Akram Azizi
Experten
Dieser Experte verwendet mehrere Indikatoren und einen speziellen Algorithmus, um die Einstiegspunkte zu wählen und den maximalen Gewinn bei minimalem Risiko zu erzielen. Führen Sie den BackTest aus und überprüfen Sie die Effizienz des Produkts. Arbeitsbedingungen: Dieser EA funktioniert mit allen Paaren auf 15M Timeframe. Mit 1000 $ Bilanz Eingabeparameter : Handelsmodus : Wählen Sie zwischen 3 Modi. AutoManagement : Das Lot wird mit der Erhöhung des Saldos erhöht. Trading Lot : Das Lot w
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Was ist ein Währungsstärkeindikator ? Ein Währungsstärkeindikator ist ein grafisches Instrument, das die Stärke einer Währung anzeigt. Gängige Indikatoren zeigen in der Regel die Stärke einer Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung an, mit einigen Berechnungen ist es jedoch möglich, die absolute Stärke jeder einzelnen Währung zu ermitteln. Daher ist ein Währungsstärkematrix-Indikator (oder -Zähler) ein Instrument, das versucht, die absolute Stärke einer Währung auszudrücken, so dass Sie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einl
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator nicht repaint!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein. (Siehe Bildschirme 1 und 2.) Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder neh
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf d
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil (Blauer Pfeil - Kaufen, Roter
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bes
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
System Super Trend: Ihre persönliche All-Inclusive-Strategie Der Indikator wird nicht nachgemalt!! ! System Super Trend - ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es ist ein Pfeilindikator, der für Forex und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Wie funktioniert das System Super Trend? Wir haben 3 Optionen für den Handel mit unserem Indikator. Globale Signale - Sie können
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Experten
Gold SniperX - Ihr bester Assistent im Goldhandel. Vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar Gold (XAUUSD) M1 Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen von wichtigen Levels (schnelles Scalping) Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, keine Grids, Martingale, etc. Dies ist ein echter Handelsalgorithmus - Die Ergebnisse sind eine sehr stabile Wachstumskurve. Empfehlungen: Handelspaar: GOLD (XAUUSD) Zeitrahmen: M
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indikator für den genauen Markteintritt. Sehr guter Einstiegsindikator für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro und Professional Trade Arrow zu verwenden Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Warten Sie, bis die Kerze geschlossen ist. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Umkehrpunkte deutlich an, sondern verfolgt au
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
Professional Scalper EA - Sicher und stabil. Parameter: *Lot-Sizing-Verfahren Festes Lot - für den ersten Handel wird immer ein festes Lot verwendet; Niedriges Risiko 20% jährlich - Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand, um eine annualisierte Rendite von ca. 20% zu erzielen; Mittleres Risiko 40% p.a. - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontoguthabens, um eine annualisierte Rendite von ca. 40% zu erzielen; Hohes Risiko 80% jährlich - Intelligente Bere
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Gold Stufe MT4 Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Ein großartiges Hilfsmittel für den Goldhandel. Die Levels werden nicht neu gezeichnet und ändern ihre Daten nicht. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Indikator - Professional Trade Arrow Die Levels werden jeden Tag erstellt, so dass Sie jeden Tag mit dem Indikator handeln können. Gold Level. Preisaufschläge werden auf dem Chart angezeigt, nach Erreichen von TP1 oder SL1, schließen Sie die Hälfte der Position, und der R
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Professioneller Handelspfeil Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird. funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen. Einstellungen: Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Paramet
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies). Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!! Wie wird gehandelt? Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen). Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt. Mit Trendfilter-Indikator und Vorlage Empfoh
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Experten
Gold ELF M1 - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Forex-Handel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Händler entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der Gold ELF M1 Expert Advisor vereinfacht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien. Dateien setzen: GoldELF_Hedging_Impuls - Einzahlung 500$ GoldELF_Aggressiv - Einzahlung
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Kaufen Verkaufen Sturm Professioneller Indikator für den Handel auf den Finanzmärkten, entwickelt für MT5-Plattform . Der Handel mit dem Indikator ist sehr einfach, blauer Pfeil zum Kauf , roter Pfeil zum Verkauf . Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht. (siehe das Video des EA auf dem Indikator). In den Standardeinstellungen ist der Zeitraum Parameter auf - 1 eingestellt. Sie können diesen Paramete
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Top Quantum Entry MT4 Indikator, der Signale zum Einstieg in den Handel gibt. Perfekte Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes. Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können, und es dann wieder entfernen. Der Handel mit dies
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Experten
Scalper M1 ELF ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Scalper M1 ELF EA vereinfacht diese Erfahrung mit automatischen, gut durchdachten Handelsstrategien. Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M1 Kapital min. $100 Makler beliebiger Broker Konto-Typ beliebig, nie
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Experten
MacDuck ist ein fortschrittliches Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert. Sein Hauptmerkmal ist die präzise Steuerung der Einstiegspunkte, die es dem System ermöglicht, auch unter schwierigen Marktbedingungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. MacDuck bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, ist unempfindlich gegenüber Spreads und gewährleistet eine präzise Ausführung jedes Trades dank einer strikten Einstiegspunktsteuerung. Die Strategie hat ihre Wirksamkeit auf realen Kont
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set-Entrys mit den richtigen fvg und Breakouts basiert, um ein sehr gutes Einstiegsniveau wie ein professioneller Trader zu schaffen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und es ist leicht, auf Kauf- und Verkaufssignale zu reagieren. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht! Funktioniert am besten au
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Genaue Einstiegspunkte für Trades für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Der Indikator malt zu 100% nicht nach!!! Wie man den Indikator benutzt! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf das Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil (B
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Bomb Signal ist ein leistungsfähiger Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Bomb Signal Ihr Verbündeter. Wie funktioniert es? Dieser Indikator kombiniert drei verschiedene Methoden - Volumenanalyse, Kerzenschluss und symmetrischer Trend - um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und zu signalisieren. Bomb Signal ist wie eine "Bombe", wenn es ein
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Experten
GoldingBot - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. GoldingBot Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Handbuch und Setup-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Einricht
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Golding Trend: 100% wiederholt seine Signale nicht. Speziell entwickelt für Gold GOLD/XAUUSD Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend wurde entwickelt, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu identifizieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Golding Trend Ihr Verbündeter. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pf
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Pfeilkerze - Dies sind farbige Kerzen, die den Trend auf der Grundlage von Volumen und Trendneigung anzeigen. Dieser Indikator zeigt Ihnen den Farbwechsel beim nächsten Balken der Bestätigungskerze an. Blaue Kerzen = möglicher Kauf (das Volumen steigt), rote Kerzen = bullische Schwäche (das Volumen sinkt), möglicher Verkauf. Arrow Candle ist für den Handel in allen Märkten optimiert und kann sowohl in Märkten mit als auch ohne Trend verwen
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sniper-System Präzise Einstiegspunkte für den Handel mit Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Aktien und Indizes! Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet Alle Screenshots wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufgenommen (keine Anpassung an die Historie!) Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können und es dann wieder entfernen. Der Handel mit diesem Indikat
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Grüße an alle Investoren und Trader! Ich bin stolz darauf, Ihnen mein neu entwickeltes System GoldCrazy Dies ist der beste Indikator für den Gold- und Krypto-Handel Der Indikator wird zu 100% nicht nachgemalt und ändert seine Signale nicht. Der Indikator ist für absolut jeden geeignet, sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger. Wie kann man handeln? Es ist sehr einfach, Sie können durch den Pfeil handeln Blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen (warten, bis die Kerze geschl
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
M1 Super Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der M1 Super Scalper Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Das Hauptmerkmal von M1 Super Scalper ist der Trendhandel! Symbol XAUUSD (GOLD) Zei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension