AMS Scalper
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
AMS-Skalierer
Ein hervorragender Indikator für den Einstieg in den Markt; wir verwenden Indikatorsignale nur entsprechend dem Trend.
Einstellungen:
Range - 50 (Bereichsgröße für die Signalsuche.)
Maximum candles Back - 3 (nach wie vielen Kerzen wird ein Signal gesetzt)
P.S. Damit das Signal bei der Nullkerze erscheint, stellen Sie 0 ein.
