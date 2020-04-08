Der Indikator wird nicht nachgemalt!! !

System Super Trend - ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es ist ein Pfeilindikator, der für Forex und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.

Wie funktioniert das System Super Trend?

Globale Signale - Sie können ganz einfach mit diesen Signalen handeln, grüner Pfeil - für den Kauf, rot - für den Verkauf.

Die Signale sind von sehr hoher Qualität und einfach zu verwenden.

Verwenden Sie den Standard-Indikator.





Trend-Signale - Dies sind zusätzliche Signale zu den Globalen Signalen, die die Richtung des Trends anzeigen.

Nach dem Signal von Global Signals warten wir auf Signale von Trend Signals und gehen in den Handel in Richtung des Trends ein, der Ausstieg aus dem Handel wird das entgegengesetzte Signal von Global Signals sein.

Downloaden und installieren Sie die zusätzliche Set-Datei - Trend Signals.set





Scalping - Handel, bei dem wir an kleinen Kursschwankungen verdienen.

Der Handel innerhalb von Global Signals, wir kaufen und verkaufen nur in der Richtung des Trends. Kleiner Pfeil (grün - kaufen), (rot - verkaufen).

Downloaden und installieren Sie die zusätzliche Set-Datei - Scalping.set

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel!