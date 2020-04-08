Arrow Candle

Sonderangebot!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Pfeilkerze - Dies sind farbige Kerzen, die den Trend auf der Grundlage von Volumen und Trendneigung anzeigen.

Dieser Indikator zeigt Ihnen den Farbwechsel beim nächsten Balken der Bestätigungskerze an.

Blaue Kerzen = möglicher Kauf (das Volumen steigt), rote Kerzen = bullische Schwäche (das Volumen sinkt), möglicher Verkauf.

Arrow Candle ist für den Handel in allen Märkten optimiert und kann sowohl in Märkten mit als auch ohne Trend verwendet werden.

Der Super-Multiplikator ist standardmäßig auf 5,0 eingestellt (passen Sie ihn für genauere Signale an).

Empfohlen für die Verwendung mit dem Trendindikator - Quantum Entry PRO


Empfohlene Produkte
SFT Local Trend Signal
Artem Kuzmin
Indikatoren
Pfeilindikator, um Anpassungen und lokale Trends zu bestimmen Der Pfeil erscheint auf dem aktuellen Balken und verschwindet nach dem Schließen des Balkens nicht. Ermöglicht es Ihnen, die Transaktion gleich zu Beginn der Bewegung einzugeben Dank der flexiblen Einstellungen können Sie ihn für alle Währungspaare, Metalle und Kryptowährungen verwenden Kann bei der Arbeit mit binären Optionen verwendet werden Unverwechselbare Merkmale Wird nicht neu gezeichnet. Zusätzliche Parameter für die Fein
Smart News trading EA
Artem Honcharuk
Experten
Smart News Trading - ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit wichtigen Wirtschaftsnachrichten. In der Regel kommt es nach der Veröffentlichung von makrofinanziellen Wirtschaftsdaten zu erheblichen Kursschwankungen, die in einigen Fällen zu langfristigen Aufwärts- oder Abwärtstrends führen können. Gerade in solchen Momenten ist es möglich, in relativ kurzer Zeit ein beträchtliches Einkommen zu erzielen. Dazu genügt es, diesen Handelsexperten einige Zeit vor der Nachrichtenverö
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Super Entry ist ein All-in-One-Indikator vom Typ Pfeil, der Long- und Short-Signale sowie TP- und SL-Levels liefert, die auf dem ATR-Wert basieren und geändert und optimiert werden können. Dieser Indikator bietet ein Backtesting-Panel, das die Gewinnrate und andere Statistiken anzeigt Geben Sie eine klare Vorstellung davon, wie viel Genauigkeit zu erwarten ist. Dieser Indikator wird nicht neu oder rücklackiert und das Signal kommt ohne Verzögerung bei offenem Balken. Parameter: Einstellungen
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Impuls-Fraktal-Indikator - ist ein gegen den Trend gerichtetes, komplexes Markt-Fraktal-Muster. Der Markt erzeugt einen Bullen/Bären-Impuls, der Trend beginnt, Fraktale auf der impulsiven Welle sind ein aggressives Pullback-Signal. Der Kaufpfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bärisch ist und sein Impuls ein Aufwärtsfraktal zeigt, und der Verkaufspfeil wird gezeichnet, wenn der Markt bullisch ist und sein Impuls ein Abwärtsfraktal zeigt. Die einstellbaren Eingaben des Hauptindikators : impulseP
Ultimate Price Predictor
Chathusanka Yamasinghe
Indikatoren
Ultimativer Preisprognostiker (Handeln wie ein Profi) Senden Sie mir sofort nach dem Kauf eine Nachricht für Installationshilfe und Strategie Dies ist ein Pfeilindikator, der präzise Preisumkehrungen anzeigt. Ein großartiges Arsenal, das jedem Chart hinzugefügt werden kann. Ultimate Price Predictor zeigt Preisumkehrungen mit einem hohen Grad an Genauigkeit an und eignet sich hervorragend für Scalping auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen oder Swing-Trading auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen. Kauf- und Verkauf
Godfather
Ivan Simonika
Indikatoren
Der intelligente Algorithmus des Godfather-Indikators bestimmt präzise den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und generiert Ein- und Ausstiegslevel. Der Indikator hilft bei der Suche nach Einstiegspunkten bei der Analyse des Preisdiagramms. Das Programm empfängt zunächst einen "Schnappschuss" des Graphen und analysiert ihn dann. Die Ergebnisse werden dem Trader in Form von Signalen mitgeteilt. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Ein- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen z
Price TMA Bands Non Repaint
Badis Brahimi
Indikatoren
Dies ist eine einfache PriceTMA Bands, nicht repaint! Es kann für einen Trend nach System oder manchmal Umkehrungen verwendet werden. als ein Haupt-Signal oder ein Filter für andere Strategien, es hängt von der Trader-Haupt-Strategie. Die Berechnungen für diesen Indikator sind ein kombinierter Algorithmus zwischen gleitenden Durchschnitten "MA" und Average True Range "ATR". Viel Glück bei Ihrem Handel! Ich hoffe es ist hilfreich Zum Wohl
First Dawn
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scaping und die Identifizierung von Richtungswechseln, Swing Trading und Trend Trading. Der First Dawn hilft Ihnen, früh Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgepack
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Pocioli
Mike Amega
Experten
Pocioli X Die intelligente KI, die für Sie handelt Smarter handeln. Schneller profitieren. Mehr entspannen. Begrüßen Sie Pocioli X, den KI-Handelsroboter der nächsten Generation, der wie ein professioneller Trader denkt, lernt und sich anpasst. Im Gegensatz zu traditionellen Robotern, die festen Regeln folgen, entwickelt sich Pocioli X mit dem Markt. Er studiert Muster, lernt aus jeder Bewegung und passt seine Strategie automatisch an, damit Sie immer einen Schritt voraus sind, egal ob
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
Der KT Volatilitätsoszillator analysiert vergangene und aktuelle Marktdaten mithilfe einer mathematischen Formel und stellt das Ergebnis in Form eines Oszillators dar. Wachsende und abnehmende Wellen entsprechen einer hohen beziehungsweise niedrigen Volatilität des Vermögenswerts.  Kurz gesagt, Volatilität ist ein Maß für die Preisänderungen eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Ohne Volatilität gäbe es kaum Bewegungen am Markt und Trader könnten nicht von den Kursbewegungen profi
BinaryIndi
Andrey Kravchenko
Indikatoren
Dies ist ein Pfeil-Indikator für binäre Optionen. Er wird nicht neu gezeichnet, die Pfeile verschwinden nicht. Der Indikator implementiert eine optionale Tester für die visuelle Überwachung der Anzahl der Signal-und Win-Rate. Erfordert keine Einstellung oder Anpassung. Funktioniert bei allen Paaren und Gold. Das Signal erscheint am Ende einer Kerze. Der Einstieg erfolgt auf dem nächsten Balken. Optionale Warnung. Für den Handel mit Robotern gibt es eine Einstellung für die Anzahl der Balken in d
R Scalper Arrows
Rwy Ksyby
Indikatoren
Der R Scalper Arrows Indikator bietet leicht lesbare Kauf- und Verkaufssignalpfeile für Währungspaare. Gut für die Vorhersage kurzfristiger Trends. Ein Aufwärtspfeil zeigt an, dass sich das Paar in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Ein Abwärtspfeil zeigt an, dass sich das Paar in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Platzieren Sie für Long-Trades Ihren Stop-Loss unter Pips. Legen Sie für Short-Trades Ihren Stop-Loss über Pips fest. Ich gehe zusammen Dieser Indikator kann mit
EA Index Flip
Stefano Cocconi
Experten
FÜGEN SIE GERNE EINE BEWERTUNG HINZU, UM MIR UND ANDEREN KUNDEN ZU HELFEN After over 2000 downloads I decided to put for the software at a price of only 30USD, so as to be able to finance the development of new software. Thank you for understanding NEHMEN SIE AN MEINEM CHAT TEIL, UM UPDATES UND NEUIGKEITEN ÜBER MEINE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN ZU ERHALTEN Meine Produkte überprüfen Einstellungen Handelsstrategie: EA Index Flip handelt mit US30, U100, US500, XAUUSD und jedem Forex-Paar Die bes
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Professioneller Handelspfeil Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird. funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen. Einstellungen: Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Paramet
Trend MagicX
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Ein Trendmarkt ist ein Markt, auf dem sich die Preise im Allgemeinen in eine Richtung bewegen. ... Beim Handel mit einer trendbasierten Strategie wählen Händler in der Regel die Hauptwährungen sowie alle anderen Währungen, die den Dollar nutzen, weil diese Paare tendenziell im Trend liegen und liquider sind als andere Paare. Bester Trendindikator, der Ihnen die Richtung des Trends anzeigt Trend MagicX_v1.1 zeigt die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung f
Folow The Trend
Hassan Ez Zahid
Experten
In der Welt des Forex habe ich immer nach Wegen gesucht, die uns die Möglichkeit geben, trotz der schwierigen Bedingungen, die der Markt durchläuft, zu profitieren. Daher musste eine neue Methode entwickelt werden, um trotz der Tatsache, dass der Markt in einer kleinen Menge war, zu profitieren. Deshalb habe ich meine ganze Zeit der Entwicklung einer Methode gewidmet, die auf der quantitativen Analyse des Forex-Marktes basiert, so dass Sie außerhalb der Handelsspanne handeln können. Das ist das
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
BB MA Cross for MT4
Koji Kobayashi
Indikatoren
Kreuze des gleitenden Durchschnitts, Bollinger und Kreuze des gleitenden Durchschnitts und Winkel des gleitenden Durchschnitts für die Vorzeichenanzeige MT5 Indikator Hier ist die Seite und. Dieser Indikator zeigt Vorzeichen in drei Mustern an (umschaltbar). (i) sich kreuzende gleitende Durchschnitte . (ii) Überkreuzung von Bollinger Bands und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten . (iii) Kreuzungen zwischen Bollinger Bands und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten und Winkel zwischen mitt
Bands Breakout
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit dem Bands Breakout! Haben Sie genug von verwirrenden Charts und verpassten Gelegenheiten? Mit dem Bands Breakout-Indikator erhalten Sie klare, wahrscheinliche Ein- und Ausstiegssignale direkt auf Ihrem Chart! Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein vollständiges, trendbewusstes System, das Ihre Handelsentscheidungen vereinfacht und sich nur auf die besten Bewegungen konzentriert. Unser einzigartiges System kombiniert die Dynamik de
FREE
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indikatoren
Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen für die Analyse mit dem Multi Timeframe Average Directional Index kann Händlern mehrere bedeutende Vorteile bieten: Umfassende Marktsicht: Durch die Anwendung des Mtf ADX Standard über verschiedene Zeitrahmen hinweg erhalten Händler eine breitere Perspektive auf die Marktdynamik. Dies ermöglicht es ihnen, Trends, Muster und potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen, die in verschiedenen Zeitskalen deutlicher oder konsistenter sein könnten. Verbesserte Mustererkennun
FREE
Immortal
Paranchai Tensit
Experten
Der EA basiert auf einer Trendhandelsstrategie . Der Mechanismus " Trendhandelsstrategie " ist eine Tendenz eines Finanzmarktpreises, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende gegen den Trend gibt, wird dieser Mechanismus aussteigen und warten, bis die Wende sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert, und wieder einsteigen, wenn der Trend wiederhergestellt hat. Dieser EA wurde für 9 Jahre echter Tickdaten (2015-2023) backgetestet, in Überein
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experten
ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
MACD colored
AMS Trading
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Standard-MACD-Indikator, zeigt aber die Veränderungen nach oben und unten farbig an. Er ist eine schöne Hilfe zur Visualisierung unseres Expert MAGIC MACD. MAGISCHER MACD MT4: https://www.mql5.com/en/accounting/buy/market/41144?period=0 MAGISCHER MACD MT5: https://www.mql5.com/en/accounting/buy/market/41151?period=0 Eingaben in den Indikator: Fast EMA: Standard ist 12 Slow EMA: Standard ist 26 Signal: je nachdem, was Sie sehen wollen. Für den MAGIC MACD ist der
Super trend alert filter
Levi Kevin Midiwo
Indikatoren
Dieses Produkt arbeitet mit der Erkennung von Trendchancen. Wie im Screenshot gezeigt, wenn der Indikator einen Aufwärtspfeil anzeigt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, und wenn der Indikator einen Abwärtspfeil anzeigt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. Was diesen Indikator so besonders macht ist, dass er zusätzliche Signale direkt unter den Pfeilsignalen hat. Es liegt am Trader, kreativ zu sein kreativ zu sein und diese Signale
Algorithmic Signals
Navdeep Singh
Indikatoren
Der Indikator Algorithmic Signals ist kein Indikator, sondern eine Strategie, die Einstiegs- und Ausstiegssignale erzeugt. Die Einstiegspfeile werden gebildet, nachdem mehrere Bedingungen erfüllt sind. Der Indikator verwendet einen adaptiven Algorithmus , der sich automatisch an das Symbol und den Zeitrahmen anpasst (siehe die Screenshots unten) . Die Signale können für Scalping oder sogar Trendhandel verwendet werden. Hauptmerkmale:- Nicht wiederholende Signale Einstiegs-Signale Ausstiegssigna
Fluctuation Bands
Francisco De A Vilar Enriquez
Indikatoren
Zeigt die mit einem gleitenden Durchschnitt verbundenen Kursschwankungsbänder. Der Indikator ist extrem genau und eine wunderbare visuelle Orientierungshilfe. Der Indikator besteht aus 4 Bändern : Die beiden Bänder, die dem Kurs am nächsten sind, bilden den Schwankungskanal , sie markieren die maximale berechnete Abweichung des Kurses vom gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder markieren die maximale Überabweichung des Kurses gegenüber dem Schwankungskanal, sie sind überkaufte oder überverka
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust einer Einl
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
System Trend Pro - Das ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator nicht repaint!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Richtung des Pfeils ein. (Siehe Bildschirme 1 und 2.) Beim entgegengesetzten Signal steigen Sie aus oder neh
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal: Pfeil + Histogramm in roter Farbe, gehen Sie sofort auf d
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil (Blauer Pfeil - Kaufen, Roter
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Berechnungen, um den Ausbruch genau zu bes
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
System Super Trend: Ihre persönliche All-Inclusive-Strategie Der Indikator wird nicht nachgemalt!! ! System Super Trend - ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es ist ein Pfeilindikator, der für Forex und Kryptowährungen entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Wie funktioniert das System Super Trend? Wir haben 3 Optionen für den Handel mit unserem Indikator. Globale Signale - Sie können
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Gold SniperX
Aleksandr Makarov
Experten
Gold SniperX - Ihr bester Assistent im Goldhandel. Vollautomatischer Advisor, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Währungspaar Gold (XAUUSD) M1 Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen von wichtigen Levels (schnelles Scalping) Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, keine Grids, Martingale, etc. Dies ist ein echter Handelsalgorithmus - Die Ergebnisse sind eine sehr stabile Wachstumskurve. Empfehlungen: Handelspaar: GOLD (XAUUSD) Zeitrahmen: M
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super Indikator für den genauen Markteintritt. Sehr guter Einstiegsindikator für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro und Professional Trade Arrow zu verwenden Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Warten Sie, bis die Kerze geschlossen ist. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Umkehrpunkte deutlich an, sondern verfolgt au
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
Professional Scalper EA - Sicher und stabil. Parameter: *Lot-Sizing-Verfahren Festes Lot - für den ersten Handel wird immer ein festes Lot verwendet; Niedriges Risiko 20% jährlich - Intelligente Losgrößenberechnung basierend auf dem Kontostand, um eine annualisierte Rendite von ca. 20% zu erzielen; Mittleres Risiko 40% p.a. - Intelligente Losgrößenberechnung auf der Grundlage des Kontoguthabens, um eine annualisierte Rendite von ca. 40% zu erzielen; Hohes Risiko 80% jährlich - Intelligente Bere
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Gold Stufe MT4 Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Ein großartiges Hilfsmittel für den Goldhandel. Die Levels werden nicht neu gezeichnet und ändern ihre Daten nicht. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Indikator - Professional Trade Arrow Die Levels werden jeden Tag erstellt, so dass Sie jeden Tag mit dem Indikator handeln können. Gold Level. Preisaufschläge werden auf dem Chart angezeigt, nach Erreichen von TP1 oder SL1, schließen Sie die Hälfte der Position, und der R
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS-Skalierer Ein hervorragender Indikator für den Einstieg in den Markt; wir verwenden Indikatorsignale nur entsprechend dem Trend. Einstellungen: Range - 50 (Bereichsgröße für die Signalsuche.) Maximum candles Back - 3 (nach wie vielen Kerzen wird ein Signal gesetzt) P.S. Damit das Signal bei der Nullkerze erscheint, stellen Sie 0 ein. Wir empfehlen einen Trendindikator - Quantum Entry PRO Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie H
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Professioneller Handelspfeil Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird. funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten. Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen. Einstellungen: Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Paramet
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Vollständig fertige Strategie für den Handel auf allen Märkten (Aktien, Futures, Forex und Cryptocurrencies). Indikatorsignale werden nicht nachgemalt!!! Wie wird gehandelt? Warten Sie auf ein Signal des Indikators Scalper Box MT4 (blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen). Nach dem Signal steigen wir sofort in den Markt ein, SL wird hinter die gebildete Box gesetzt. Mit Trendfilter-Indikator und Vorlage Empfoh
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Experten
Gold ELF M1 - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Forex-Handel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Händler entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der Gold ELF M1 Expert Advisor vereinfacht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien. Dateien setzen: GoldELF_Hedging_Impuls - Einzahlung 500$ GoldELF_Aggressiv - Einzahlung
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Kaufen Verkaufen Sturm Professioneller Indikator für den Handel auf den Finanzmärkten, entwickelt für MT5-Plattform . Der Handel mit dem Indikator ist sehr einfach, blauer Pfeil zum Kauf , roter Pfeil zum Verkauf . Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht. (siehe das Video des EA auf dem Indikator). In den Standardeinstellungen ist der Zeitraum Parameter auf - 1 eingestellt. Sie können diesen Paramete
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Top Quantum Entry MT4 Indikator, der Signale zum Einstieg in den Handel gibt. Perfekte Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes. Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können, und es dann wieder entfernen. Der Handel mit dies
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Experten
Scalper M1 ELF ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Scalper M1 ELF EA vereinfacht diese Erfahrung mit automatischen, gut durchdachten Handelsstrategien. Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M1 Kapital min. $100 Makler beliebiger Broker Konto-Typ beliebig, nie
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Experten
MacDuck ist ein fortschrittliches Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert. Sein Hauptmerkmal ist die präzise Steuerung der Einstiegspunkte, die es dem System ermöglicht, auch unter schwierigen Marktbedingungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen. MacDuck bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, ist unempfindlich gegenüber Spreads und gewährleistet eine präzise Ausführung jedes Trades dank einer strikten Einstiegspunktsteuerung. Die Strategie hat ihre Wirksamkeit auf realen Kont
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro ist ein sehr leistungsfähiger Indikator, der auf dem Konzept von Orderblöcken und Set-Entrys mit den richtigen fvg und Breakouts basiert, um ein sehr gutes Einstiegsniveau wie ein professioneller Trader zu schaffen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach zu bedienen und es ist leicht, auf Kauf- und Verkaufssignale zu reagieren. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht! Funktioniert am besten au
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Genaue Einstiegspunkte für Trades für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Der Indikator malt zu 100% nicht nach!!! Wie man den Indikator benutzt! Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf das Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil (B
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Bomb Signal ist ein leistungsfähiger Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Bomb Signal Ihr Verbündeter. Wie funktioniert es? Dieser Indikator kombiniert drei verschiedene Methoden - Volumenanalyse, Kerzenschluss und symmetrischer Trend - um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und zu signalisieren. Bomb Signal ist wie eine "Bombe", wenn es ein
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Experten
GoldingBot - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. GoldingBot Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Handbuch und Setup-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Einricht
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Golding Trend: 100% wiederholt seine Signale nicht. Speziell entwickelt für Gold GOLD/XAUUSD Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend wurde entwickelt, um die wichtigsten Trends auf dem Finanzmarkt zu identifizieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das Bewegungen genau vorhersagt, ist Golding Trend Ihr Verbündeter. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pf
Sniper System
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sniper-System Präzise Einstiegspunkte für den Handel mit Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Aktien und Indizes! Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet Alle Screenshots wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufgenommen (keine Anpassung an die Historie!) Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können und es dann wieder entfernen. Der Handel mit diesem Indikat
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Grüße an alle Investoren und Trader! Ich bin stolz darauf, Ihnen mein neu entwickeltes System GoldCrazy Dies ist der beste Indikator für den Gold- und Krypto-Handel Der Indikator wird zu 100% nicht nachgemalt und ändert seine Signale nicht. Der Indikator ist für absolut jeden geeignet, sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger. Wie kann man handeln? Es ist sehr einfach, Sie können durch den Pfeil handeln Blauer Pfeil - kaufen, roter Pfeil - verkaufen (warten, bis die Kerze geschl
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen Trendfilter-Indikator absolut kostenlos an - Filter Die Kombination dieser Indikatoren kann Ihnen
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Experten
M1 Super Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten. Der M1 Super Scalper Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher. Das Hauptmerkmal von M1 Super Scalper ist der Trendhandel! Symbol XAUUSD (GOLD) Zei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension