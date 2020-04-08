Pfeilkerze - Dies sind farbige Kerzen, die den Trend auf der Grundlage von Volumen und Trendneigung anzeigen.

Dieser Indikator zeigt Ihnen den Farbwechsel beim nächsten Balken der Bestätigungskerze an.

Blaue Kerzen = möglicher Kauf (das Volumen steigt), rote Kerzen = bullische Schwäche (das Volumen sinkt), möglicher Verkauf.

Arrow Candle ist für den Handel in allen Märkten optimiert und kann sowohl in Märkten mit als auch ohne Trend verwendet werden.

Der Super-Multiplikator ist standardmäßig auf 5,0 eingestellt (passen Sie ihn für genauere Signale an).

Empfohlen für die Verwendung mit dem Trendindikator - Quantum Entry PRO



