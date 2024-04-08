Global Parabolic MT4
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Globale Parabolika MT4
Indikator für Scalping auf M1-M5.
Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden.
Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro
Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht.
Einstellungen:
Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte.
Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
im Telegramm
