



GoldingBot - ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten.

GoldingBot Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher.





Handbuch und Setup-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Einrichtungsdateien zu erhalten. Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen.





Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M5

Kapital Mindestens 500$ Makler jeder Broker Konto-Typ beliebig, vorzugsweise mit einem niedrigen Spread Hebelwirkung 1:500 VPS wünschenswert, aber nicht erforderlich





Einer der Hauptvorteile von GoldingBot ist seine Fähigkeit, die Häufigkeit der Trades in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität automatisch anzupassen. Wenn die Volatilität hoch ist, erhöht der Berater die Anzahl der Trades und maximiert so die kurzfristigen Chancen. In Zeiten geringer Volatilität sinkt die Häufigkeit der Trades, wobei er sich nur auf die hochwertigsten Signale mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit konzentriert.

Diese adaptive Logik ermöglicht es dem Roboter, effizient und ausgewogen zu handeln. Alle Prozesse sind vollständig automatisiert, ohne dass ein ständiges Eingreifen des Händlers erforderlich ist.

Die Standardeinstellungen von GoldingBot sind für einen einfachen Start optimiert, so dass er auch für Anfänger zugänglich ist. Für erfahrene Trader gibt es jedoch die Möglichkeit, detaillierte Einstellungen vorzunehmen - Häufigkeit der Trades, verwendete Strategie, Abstand zwischen den Orders, Parameter für das Lot-Management und vieles mehr.

GoldingBot ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner im Goldhandel. Unabhängig von Ihrer Erfahrung bietet er eine flexible und personalisierte Lösung, die hohe Genauigkeit und langfristigen Kapitalschutz kombiniert. Die Integration von fortschrittlichen Analysen und bewährten Strategien bietet Ihnen die Möglichkeit, zu verdienen und alle Herausforderungen des Goldmarktes selbstbewusst zu meistern.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Handelskarriere - fügen Sie GoldingBot zu Ihrem Handelsarsenal hinzu und entdecken Sie ein neues Niveau an Genauigkeit, Sicherheit und Effizienz.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel!