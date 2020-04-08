Quantum Entry MT4

Top Quantum Entry MT4 Indikator, der Signale zum Einstieg in den Handel gibt.

Perfekte Einstiegspunkte für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien und Indizes.

Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!!



Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können, und es dann wieder entfernen.

Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.

Warten Sie auf ein Signal des Indikators und tätigen Sie das Geschäft entsprechend dem Pfeil

(Blauer Pfeil - Kaufen, Roter - Verkaufen).



Parameter des Indikators:

Multiplikator - 5.0 (Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern)

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte in einer privaten Nachricht.

Viel Glück beim Handeln!!!


