Professional Trade Arrow

Professioneller Handelspfeil

Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird.


funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen

Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator


Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen

Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten.

Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen.


Einstellungen:

Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Parameter wird für ein besseres Signal angepasst.)

Wir empfehlen einen Trendindikator -Trend Arrow Super



Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie Hilfe?, ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder

im Telegramm
