Professional Trade Arrow

Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird.

funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen

Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator

Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen

Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten.

Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen.





Einstellungen:

Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Parameter wird für ein besseres Signal angepasst.)

Trend Arrow Super Wir empfehlen einen Trendindikator -













Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie Hilfe?, ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder





im Telegramm