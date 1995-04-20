Professional Trade Arrow
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Professioneller Handelspfeil
Technischer MT4-Indikator, der nicht nachgemalt wird.
funktioniert auf allen Zeitrahmen von 1 Minute bis zum monatlichen Zeitrahmen
Der Trade Vision Kauf- und Verkaufspfeil ist ein Multiwährungs- und synthetischer Indikator
Der Aqua-Pfeil sucht nach Verkaufschancen
Crimson Pfeil sucht nach Kaufgelegenheiten.
Warten Sie auf das Schließen der Kerze und das Erscheinen des Pfeils, bevor Sie einen Handel eingehen.
Einstellungen:
Schlüsselwert - 3.0 (Dieser Parameter wird für ein besseres Signal angepasst.)
Wir empfehlen einen Trendindikator -Trend Arrow Super
Haben Sie noch Fragen? brauchen Sie Hilfe?, ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder
im Telegramm