



Sniper-System

Präzise Einstiegspunkte für den Handel mit Währungen, Kryptowährungen, Metallen, Aktien und Indizes!

Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet Alle Screenshots wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aufgenommen (keine Anpassung an die Historie!)

Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen können und es dann wieder entfernen.

Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.

Man wartet auf ein Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil

(Grüner Pfeil - Kaufen, Rot - Verkaufen).





Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden.

Parameter des Indikators:

Period Signal - 50.0 (Sie können diesen Parameter für genauere Signale ändern, empfohlen 50-200)

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading!