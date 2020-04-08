Gold Trend Scalper



Genaue Einstiegspunkte für Trades für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes!

Der Indikator malt zu 100% nicht nach!!!

Wie man den Indikator benutzt!

Wenn ein Signal erscheint, verschwindet es nicht mehr! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können.

Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach.

Man wartet auf das Signal des Indikators und tätigt die Transaktion entsprechend dem Pfeil

(Blauer Pfeil - Kaufen, Roter - Verkaufen).


Der Indikator arbeitet hervorragend mitQuantum Entry PRO zusammen und filtert die Signale nur nach dem Trend.


Dieser Preis ist auf die ersten 15 Benutzerkopien begrenzt, danach wird der Preis auf 258$ revidiert.

Schreiben Sie in einer privaten Nachricht oder im Telegramm im Profil, um den Bonus zu erhalten.


