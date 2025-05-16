Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie!

Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu.

Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden.

Verfügbare Lizenzen: 3

Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen zu begegnen. Es kombiniert modernste Technologie mit effektiven Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Sowohl Anfänger als auch Profis profitieren von einem sicheren und stabilen Handel. Golden Scalper verfügt über ein intelligentes, adaptives System, Multi-Timeframe-Analyse, automatische Lot-Anpassung und fortschrittliches Risikomanagement, das schnell auf Marktveränderungen reagiert und Ihr Kapital schützt.


Handelssymbol XAUUSD (Gold)
Zeiteinheit M5

Mindestkapital 500 USD
Broker Jeder Broker
Kontotyp Jeder (ECN empfohlen)
Hebel Empfohlen 1:500 oder höher
VPS Empfohlen (aber nicht zwingend erforderlich)
Handelssymbol SPX500 (Nasdaq 100)
Zeiteinheit M5

Mindestkapital 1000 USD
Broker Jeder Broker
Kontotyp Jeder (ECN empfohlen)
Hebel Empfohlen 1:500 oder höher
VPS Empfohlen (aber nicht zwingend erforderlich)


Entdecken Sie alles über den Golden Scalper PRO!

Hochentwickelte Strategie mit künstlicher Intelligenz

Golden Scalper basiert auf künstlicher Intelligenz mit neuronalen Netzwerken, die Deep Learning und Preisvorhersagen nutzen. Durch evolutionäre neuronale Netzwerke passt sich das System kontinuierlich an Marktveränderungen an, um Genauigkeit und Risikomanagement zu optimieren.

Außerdem verwendet es ein leistungsfähiges rekurrentes neuronales Netzwerk namens Echo State Network (ESN), das große Mengen historischer Daten analysiert, verborgene Muster erkennt und Preisbewegungen mit hoher Präzision vorhersagt. ESN ist besonders effektiv für Zeitreihenanalysen und liefert zuverlässige Echtzeit-Handelssignale.


Analyse von Chartmustern und Marktverhalten

Golden Scalper erkennt in Echtzeit Preisaktionsmuster und wiederkehrende Marktstrukturen. Durch den integrierten Nachrichtenfilter werden nur qualitativ hochwertige Trades eröffnet, was die Erfolgsquote deutlich erhöht.

Um Stabilität und maximale Leistung zu gewährleisten, nutzt Golden Scalper Generative Adversarial Networks (GAN), um extreme Marktszenarien zu simulieren. Dadurch wird die Strategie ständig optimiert und schützt das Kapital vor unerwarteten Ereignissen und extremen Volatilitäten.

Dank dieses Systems bleibt der Roboter selbst bei hoher Volatilität, schwarzen Schwänen und plötzlichen Marktereignissen stabil und profitabel, während Ihr Kapital stets geschützt bleibt.

Intelligentes Risikomanagement

Golden Scalper PRO verfügt über ein sehr fortschrittliches Risikomanagement. Es bietet drei Betriebsmodi – Aggressiv, Mittel und Konservativ – die auf Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind. Zusätzlich gibt es eine automatische Lot-Berechnung. Alle Parameter sind vollständig anpassbar, sodass Sie Ihre eigene Handelsstrategie umsetzen können.


Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz

Golden Scalper PRO passt automatisch die Handelsfrequenz an die aktuelle Marktvolatilität an. In volatilen Zeiten werden mehr Trades eröffnet, während bei ruhigen Märkten selektiver gehandelt wird.

Dieses System bietet die perfekte Balance zwischen Rentabilität und Risikokontrolle und funktioniert vollständig automatisch.

Langjährig stabile Ergebnisse

Golden Scalper PRO wurde über mehr als 10 Jahre auf realen und simulierten Konten getestet. Er hat seine Stabilität und Profitabilität auch während Finanzkrisen, unerwarteten Ereignissen und Phasen extremer Volatilität bewiesen.

*Da der Roboter einen Echtzeit-Nachrichtenfilter verwendet, können Backtests nicht vollständig die reale Handelsumgebung widerspiegeln. Wir empfehlen dringend, das System vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen.


Benutzerfreundlich und hochgradig anpassbar

Golden Scalper PRO ist mit voreingestellten optimalen Parametern ausgestattet, sodass auch Anfänger sofort loslegen können. Für fortgeschrittene Trader bietet das System umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bei Handelsfrequenz, Strategie, Abstand zwischen Orders, Risikomanagement und vielem mehr.

Golden Scalper ist mehr als nur ein Handelsroboter – er ist Ihr zuverlässiger Partner auf dem Goldmarkt. Egal ob Anfänger oder Profi, er bietet präzisen, sicheren und profitablen Handel.

Holen Sie sich jetzt den Golden Scalper PRO und starten Sie mit sicherem, effizientem und stabilem Trading!


Bewertungen 12
forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Empfohlene Produkte
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
Ausgehend von meiner ursprünglichen Handelsstrategie scheint es, dass dieser EA so programmiert ist, dass er mithilfe der technischen Analyse ein Innenkerzenmuster in der aktuellen Kerze erkennt und auf einen Ausbruch in eine der beiden Richtungen wartet. Wenn der Kurs nach oben ausbricht, platziert der EA einen Kaufauftrag, und wenn er nach unten ausbricht, platziert der EA einen Verkaufsauftrag. Die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sind jeweils auf 50 Pips festgelegt. Außerdem kann die Ver
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Experten
CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Big Player EA USDJPY ist ein EA, der Handelssignale mit individuellen Strategien erzeugt. Der EA scannt 5 Monate der Historie und erzeugt Signale und kauft oder verkauft auf diese Signale. Beim Testen des EA sollten mindestens 5 Monate an Daten vorhanden sein. Auch Cross-Takeprofit-Strategien sind im EA implementiert. Es werden einfache, doppelte, dreifache und vierfache TP-Strategien angewendet. Dank der Cross-Takeprofit-Strategien arbeitet der EA auch in Zeiten hoher Aktivität problemlos. Bi
North Star EA
Zhongqu Wu
Experten
North Star EA ist ein Trend EA, nicht ein Martin EA, nicht optimiert EA. verwenden Sie nur fixe Losgröße, Auto erhalten fixe Stop-Loss und Take-Profit-Wert, Max 3 offene Positionen.EA hat mehrere Plattform-Tests bestanden. Kleine Kapitalentnahme und kein Risiko der Exposition ！ North Star EA ist ein komplexer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse verwendet, um Marktbewegungen vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt eine Kombination aus
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Er verwendet ein Sy
Murasame
Akihiro Tanaka
Experten
Überblick „Murasame“ ist ein Trendfolgesystem, das durchschnittlich etwa 25 Stunden pro Trade benötigt. Kein Raster, kein Martingal, keine Doppelseite, 1 Position. Der Stop-Loss wird durch Trailing verschoben. Installation Währungspaar GBPJPY Zeitachse 30  Minuten   (ver.4.0~) mittlere Greenwich-Zeit +2/+3   (   nur für   5   tägliche Riegel   ) MT4   -Einstellung der Anzeigebalkennummer 1000   oder mehr Parameter Magie Nr. magische Zahl Sommer 0: Keine / 1: Amerikanischer Stil / 2: Britisc
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experten
„Smart Golden“ ist ein speziell für den Goldmarkt entwickeltes Produkt, das eine Scalping-Strategie verwendet. Es verwendet keine Managementmethoden wie Martingale, Grid und Hedging. Wir nutzen KI-Tools (maschinelles Lernen), um robuste Merkmale aus historischen Golddaten zu extrahieren, die dann direkt in „Smart Golden“ codiert werden. Da wir nicht kontinuierlich auf spezifischen historischen Daten (Überanpassung) oder ChatGPT-Vorhersagen trainieren, können wir die Möglichkeit der Überanpassun
Next Generation
Volodymyr Zubov
Experten
Automatischer Handelsberater für das MT4-Terminal. Alle Handelsinstrumente. Minimale Einstellungen. Detaillierte Anzeige von Stil und Handelsbedingungen auf dem Bildschirm Ihres Terminals. Es beginnt sofort nach der Installation und Verbindung mit Ihrem MT4-Konto zu arbeiten. Jeder Zeitrahmen unter H4. Empfohlener Zeitrahmen für die Anzeige von Handelssitzungen H1. Sie wählen die optimale Arbeitszeit für einen Handelsroboter. Beste Grüße und ein vorübergehender Trend.
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts Berechnen der Anzahl der Punkte aus dem aktuellen Preis und dem Index Eintritt in einen Gewinn Deal 5 Pips Wenn sich der Trend mit einem neuen Signal umkehrt, geht er in einen Handel mit dem Trend mit der Eröffnung der Konsolidierung Geschäfte mit der gleichen Größe des ursprünglichen Los Mit der Schließung der alle zusammen auf einen Gewinn von 5 Punkten Kühlung befasst sich mit der gleichen Größe der Basis-Lot
Advisor for graphic arrows
Vladimir Khlystov
Experten
Der EA eröffnet Trades mit Hilfe der grafischen Pfeile des Indikators. Wenn die Indikatornadel keine verbindlichen Puffer hat, ist es möglich, diesen Indikator mit Hilfe des dagnogo-Beraters zu testen. Geben Sie die Pfeil-Codes in den Parametern an und der EA wird mit ihnen handeln. Sie können die Pfeilcodes herausfinden, indem Sie die Pfeileigenschaften öffnen. Die folgenden Werte sind standardmäßig eingestellt: 225; //Pfeil nach oben Code 226; //Pfeil nach unten Code
IT ADX Momentum EA
Quentin Gilbert Roger Dacheville
5 (1)
Experten
Entdecken Sie unser neuestes Produkt, IT ADX Momentum , einen großen Durchbruch in der Welt des automatisierten Handels. Unser EA definiert die Spielregeln neu, indem er den ADX-Indikator voll ausnutzt, um Ihnen eine außergewöhnliche Performance zu bieten. Verwendung des ADX in IT ADX Momentum EA Der IT ADX Momentum EA stützt sich auf eine ausgeklügelte Strategie, die die ADX-Analyse nutzt, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig eine Rasterstrategie zu implementieren,
FREE
LayerStop
Norhisham Mohd Rudin
Experten
LayerStop EA führt nur eine Aktion aus, um eine Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP zu öffnen, und überwacht somit nur den Trailing Stoploss. Es werden keine spezifischen Bedingungen verwendet, um eine Pending Order zu öffnen. Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP wird sofort generiert, nachdem ein Expert Advisor in den Chart eingefügt wurde. Geeignet für News High Impact. Wenn Sie LayerStop EA bereits in den Chart eingefügt haben und LayerStop EA eine neue Aktion durchführen möchte, um eine
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experten
Intelligent Detector ist ein Expert Advisor, der auf Basis von Algorithmen der Künstlichen Intelligenz für das EURUSD-Symbol arbeitet. Seine Handelsstrategie ist Swing Trade, die sichere Trades identifiziert, um risikoreiche Entscheidungen und unsichere Positionen zu vermeiden. Er war in der Lage, die stabilsten Gewinne über einen langen Zeitraum von etwa 19 Jahren zu erzielen (nicht jeder Experte hat diese Fähigkeit und sie sind nur in einem kurzen und spezifischen Zeitraum ansprechbar), er ha
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen, der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen. Wenn ein Geschäft aktiviert wird, werden der Take Profit und der Stop Loss gesetzt. Wenn sich das Geschäft mit dem Gewinn bewegt, bewegt sich das andere schwebende Geschäft mit dem Preis Bis es mit einem Gewinn oder Verlust schließt und wieder auf die gleiche Weise arbeitet Es gibt keine Komplikationen oder Indikatoren in dem Experten Der Experte ist sehr einfach in seiner Arbeit Arbeit auf den fünf
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
CloseDelet Orders
Hafis Mohamed Yacine
Experten
CloseDelet_Orders CloseAtProfit ist ein EA, den ich nur verwende, um Aufträge nach einem definierten Gewinn oder Verlust zu schließen, alle Aufträge zu schließen und auch schwebende Aufträge zu löschen. Die Geschwindigkeit der Schließung hängt von der Zeit ab, zu der gehandelt wird, vom Broker, den Sie benutzen und von den Symbolen, die Sie handeln. INPUTS: win_USD_All = schließt alle Orders (Verkauf+Kauf), wenn der Gewinn größer ist als der definierte Gewinn zum Schließen; win_USD_BUY = schlie
Element 8
Vladimir Deryagin
Experten
Der Berater arbeitet auf der Grundlage einer Umkehrung der Position hinter dem Trend. Die Einstellungen des Beraters sind intuitiv. Sie können diesen Berater für jedes Währungspaar verwenden, indem Sie die Einstellungen mithilfe von Tests auswählen. Expert Advisor-Einstellungen, Beschreibung: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – Wählen Sie den Tag der Handelswoche oder die Stunde an diesem Tag, bis zu dem Sie handeln können. Magic-eine einzigartige Anzahl von offe
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experten
Pip Professional: Ein zuverlässiger Advisor Pip Professional ist ein zuverlässiger Berater, der mit einem neuen Algorithmus mit drei Filtern arbeitet und gleitende Durchschnitte (MA) zur Bestimmung des Trends verwendet. Empfehlungen: Max Spread: Sobald der eingestellte Spread-Wert erreicht ist, werden keine Trades mehr eröffnet. Slippage: Abweichung vom Preis zum Zeitpunkt der Ordereröffnung. Gewinnmitnahme: 40 Pips. Stop Loss: 35 Pips. Lose: Handelsgröße von 0,1. Zeitrahmen: Von M1 bis D1. Wäh
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Experten
Axel Bot ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der Händlern fortschrittliche Absicherungsstrategien ermöglicht. Durch die nahtlose Integration mit den wichtigsten Finanzmärkten ermöglicht Axel Bot den Nutzern die algorithmische Ausführung von Trades, wodurch das Risiko minimiert und die potenziellen Erträge maximiert werden. Der Bot nutzt Echtzeit-Marktdaten, fortschrittliche Analysen und prädiktive Modellierung, um Hedging-Möglichkeiten zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, ihre
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Experten
15% Rabatt läuft weiter Vorheriger Preis 350$ Aktueller Preis 299$ Kontakt @mahicmc21 telegram EA Strategie Nehmen Sie scalp Positionen in höheren Zeitrahmen Trend mit sicheren Pips Abstand Hauptpaar EurUsd Major & Safe TF ist H1 / Minor & Aggressive TF ist M1 Minimum Deposit ist 500$ / SAFE Deposit ist 1000$ Für jede 500$ können Sie 1 Major Pair hinzufügen Ich lasse diesen EA 24 Stunden mit allen wichtigen Nachrichten laufen. Über die Einstellung : Ändern Sie keine Einstellungen. Ich habe d
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Experten
Gold BB PRO ist eine professionelle Version von Gold BB FREE, die ein Portfolio von Strategien auf der Grundlage von Bollinger Bands verwendet. Gold BB PRO wurde für XAUUSD entwickelt. Dieser Expert Advisor wurde von 2006 bis 2021 getestet und verwendet weder Martingale noch andere gefährliche Strategien. Der Backtest, den Sie unten in der Sektion Screenshots sehen können, hat die realen Tickdaten mit 99,90% Genauigkeit verwendet. Mit dieser Strategie kann man mit festen Lots oder mit einem risk
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Experten
Der Hauptzweck dieses Handelsexperten besteht darin, offene Positionen mithilfe eines Trailing Stop zu unterstützen. Der Experte kann sowohl manuell als auch von anderen Beratern eröffnete Positionen verfolgen. Die Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basiert auf statistischen Zusammenhängen bei Preisänderungen auf dem Markt. Dank dieser Funktion wählt der Berater das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko. Bei der ersten Gelegenheit verschiebt der Experte die Position bis zum
Labyrinth
Yvan Musatov
Experten
Labyrinth - Trend Expert Advisor. Es funktioniert durch den Eintritt in den Markt in vielen kaufen und verkaufen. Es bildet keine Reihe von Rendering, und deshalb können Sie mit ihnen arbeiten ab $ 1000! Das ist großartig für Anfänger. Der Bot implementiert ein Money-Management-System, das in einer kompetenten Berechnung des Risikos in Abhängigkeit von der Einlage besteht. Für die korrekte Berechnung des Volumens, müssen Sie die Basiseinlage für die Berechnung des Risikos angeben. Standardmäßig
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Weitere Produkte dieses Autors
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indikatoren
Entdecken Sie die Zukunft des Handels mit Easy Entry Points! Entwickelt von dem renommierten Felipe FX, Easy Entry Points ist die nächste Generation von Handelsindikatoren, die darauf ausgelegt ist, eine intuitive und effiziente Handels-Erfahrung zu bieten. Mit fortschrittlichen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche ist dieser Indikator die perfekte Werkzeug für Trader aller Niveaus. Hauptfunktionen: Einfacher Einstiegssignal:   Identifizieren Sie ideale Einstiegspunkte b
Usd Killer Gemini AI Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
Experten
USD Killer Gemini EA ist die Lösung für Händler, die ihre Geschäfte mit der Sicherheit einer robusten und hochautomatisierten Strategie maximieren möchten. Dieser von Felipe FX entwickelte EA der nächsten Generation kombiniert modernste Technologie und fortschrittliche Indikatoren, um einen effizienten und profitablen Handel zu ermöglichen. USD Killer ist ein fortschrittlicher Indikator zur Bestätigung von Eingaben. Er wurde mit der ganzen Kraft von AI Gemini entwickelt und wir finden Muster,
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
Experten
Aurora Scalper Trade ist ein fortschrittliches Grid-System, das seit Jahren erfolgreich auf Live-Konten arbeitet. Anstatt so angepasst zu werden, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es bei den meisten Systemen der Fall ist), wurde es entwickelt, um reale Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich daher nicht um ein einfaches „Trial-and-Error“-System, das nur durch ein Grid überlebt. Vielmehr nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um konsistente Gewinne zu erzielen. Unte
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Experten
USD Killer Gemini EA ist die Lösung für Händler, die ihre Geschäfte mit der Sicherheit einer robusten und hochautomatisierten Strategie maximieren möchten. Dieser von Felipe FX entwickelte EA der nächsten Generation kombiniert modernste Technologie und fortschrittliche Indikatoren, um einen effizienten und profitablen Handel zu ermöglichen. USD Killer ist ein fortschrittlicher Indikator zur Bestätigung von Eingaben. Er wurde mit der ganzen Kraft von AI Gemini entwickelt und wir finden Muster,
Auswahl:
Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
128
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
141
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
470
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
853
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
1719
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1215
Antwort vom Entwickler Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
Antwort auf eine Rezension