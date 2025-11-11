Jesko

Jesko EA – 

Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde.
Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen.

Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Signal live        Vier Monate Live-Konto

Einfache Installation
 Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)
 Mindest-Einzahlung: 100 USD
 24/7 Support
 Kaufe Jesko einmal – erhalte unsere anderen Produkte kostenlos!

1,5Minuten Gold

  • Für den Backtest: Stellen Sie sicher, dass INCORRECT nicht im Chart erscheint.
    Falls doch, müssen die Einstellungen geändert werden.
    Die Optionen sind nur True/False – passen Sie sie an, bis im Chart ein grünes OK erscheint, was bedeutet, dass alles in Ordnung ist.

    • Eingabeparameter

    Allgemeine Einstellungen

    • AccountType – Kontotyp auswählen (Normal / ECN / andere).

    • RiskMode – Risikomanagement-Modus auswählen (Niedrig, Mittel, Hoch).

    Lot & Risikokontrolle

    • FixedLotSize – Feste Lotgröße (Standard: 0.01).

    • MaxDailyTrades – Maximale Anzahl der Trades pro Tag (Standard: 1000).

    • DailyProfitLimit – Tägliches Gewinnziel, bei dessen Erreichen der EA stoppt (Standard: 15000.0).

    Handelsausführungs-Einstellungen

    • Limit – Order-Distanz in Pips (Standard: 35).

    • PlaceAtConfirmationCandle – Wenn „true“, werden Orders am High/Low der Bestätigungskerze platziert.

    • def_MaxSpread – Maximal erlaubter Spread in Pips (Standard: 0.8).

    • PendingOrderExpiryMinutes – Ablaufzeit für Pending Orders in Minuten (Standard: 10).

    • MyMagicNumber – Eindeutige ID für die Trades des EA (Standard: 12345679).

    • Slippage – Maximal erlaubter Slippage in Punkten (Standard: 3).

    Sonstige Informationen

    • Author_ – Autor-Information (Instagram: Ebtrade.tk).

    Jesko wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt, die eine stabile, konsistente und wartungsarme Handelslösung suchen.

    Starte noch heute mit Jesko und erhalte kostenlosen Zugang zu all unseren zukünftigen Produkten!

    Empfohlene Produkte
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experten
    Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
    Hedging Be Win
    Samir Arman
    Experten
    Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maxima
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Experten
    Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
    Spiderbot GOLD
    Petr Popov
    Experten
    Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experten
    Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experten
    GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experten
    Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
    FREE
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Experten
    RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
    Gold Label
    Tran Thanh Tuyen
    Experten
    Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
    Hedging Forex ALASHI
    Mohammed Alashi
    Experten
    Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
    StarPlatform
    Gabriele Tedeschi
    Utilitys
    StarPlatform ist ein Push-Button-EA, mit dem Aufträge eröffnet und automatisch verwaltet und geschlossen werden können. Eröffnen von Positionen. StarPlatform ermöglicht es Ihnen, Marktaufträge zu eröffnen und/oder LIMIT- und STOP-Anhänger zu platzieren. Bei den Pendants kann das Einstiegsniveau manuell platziert oder automatisch berechnet werden, da es an die Höchst- oder Tiefstwerte der angeklickten Kerze gekoppelt ist. Bei jeder Order kann der Stop Loss auf die gleiche Weise wie das Einstiegsn
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experten
    Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
    Two Kids
    Natalya Sopina
    Experten
    Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
    Divergence Progression
    Anton Karabeinikov
    Experten
    Berater " Divergence Progression» Um den Berater zu arbeiten, müssen Sie den Indikator aus dem Abschnitt CodeBase herunterladen-http: / / www. mql5. com / ru / code / 32437-und in den Ordner MQL4/Indicators legen Empfohlene Optionen D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30;Schließen auf dem entgegengesetzten Signal=false; Dieser Berater ist mittelfristig und ist nur für den Handel in der Periode D1 vorgesehe
    Golden Suite
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
    Evolution Scalper Grid V22 LightLot
    ANTON BELOUSOV
    Experten
    Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
    Golden Cheetah
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Golden Cheetah ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein Experte für den kurzfristigen Handel, der für den Einsatz auf volatilen Märkten mit niedrigen Spreads entwickelt wurde. Er basiert auf einem komplexen Multikomponenten-Algorithmus, der Marktinformationen sofort und in Echtzeit analysiert. Nächster Preis 1399 : Der Preis erhöht sich in Abhängigkeit von der Anzahl der verkauften Lizenzen Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieser Scal
    Gold Angel
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
    Gold StronGer Mt4
    Fabio Fidelis Costa
    Experten
    Entdecken Sie einen automatisierten Handelsroboter, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde, um effizient zu arbeiten, ohne riskante Strategien wie Martingale, Averaging oder Grid zu verwenden. Dieser Expert Advisor wurde rigoros getestet und genehmigt, um Stabilität und konsistente Ergebnisse in verschiedenen Marktszenarien zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Fortgeschrittene und sichere Strategie: Der Roboter verwendet eine Kombination aus technischer Analyse und Kursbewegungsalgorithmen u
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    Experten
    Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    Experten
    LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
    Trend BtD
    Roman Meskhidze
    Experten
    LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $249 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der "Trend BtD" Expert Advisor ist ein Vertreter der Roboter Handel Breakout Ebenen. Levels automatisch gebaut. Die Einzigartigkeit des Advisors ist, dass er OHNE Mittelwertbildung und nach dem Martingal-Prinzip arbeitet. ALLE Aufträge haben StopLoss und TakeProfit. SEHR WICHTIG: Laden Sie immer SET-Dateien für jedes Paar! Passen Sie die Lotgröße an Ihr Depot an! WIE TESTEN
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experten
    Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
    KP Grid
    Ruben Fernandez Souto
    Experten
    KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns. Dieser EA ist für er
    DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
    Daying Cao
    Experten
    DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
    Neural Average
    Vladislav Filippov
    Experten
    Neural Average ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Neben dem Scalping-Algorithmus, dem System zur Überwachung des Marktes durch die Volumina und Koeffizienten der Oszillationen und der Filterung der Eröffnung von Geschäften durch benutzerdefinierte Makros - Determinanten, ist auch ein Emulator des neuronalen Netzes in die Softwarebasis dieses Beraters integriert. Die oben beschriebene Struktur ermöglicht es Ihnen, den Fluss potenzieller Geschäfte auf der Grundlage der Relevanz des Kontex
    Infinity Gold AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experten
    Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten. Der Mittelwertbildungsmodus wird angewendet, der es Ihnen ermöglicht, eine Gruppe von Aufträgen ohne Verlust zu schließen. Der EA hat die Möglichkeit, alle Aufträge notfallmäßig zu schließen, wenn sie den in den Einstellungen angegebenen Betrag und Gesamtgewinn in der Einzahlungswährung erreichen. Der Berater bestimmt automatisch den 4- und
    Gold Scalping Zig Zag Pattern
    Harsh Tiwari
    Experten
    Wir stellen Ihnen unseren hochmodernen Gold Trading Robot vor, ein revolutionäres Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität des Goldmarktes mit Präzision und Effizienz zu bewältigen. Diese autonome Software wurde unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen und modernster maschineller Lerntechniken entwickelt und arbeitet unermüdlich, um Marktschwankungen auszunutzen und optimale Handelsergebnisse zu erzielen. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher algorithmischer Handel: Der Gold Trading Robot
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Experten
    $10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Experten
    Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experten
    VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experten
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experten
    SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experten
    Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Experten
    GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
    Trade Vantage v4
    Yvan Musatov
    Experten
    Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
    Trillion Pips GridX EA
    Sivaramakrishnan Natarajan
    Experten
    Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
    MATrader QuickScalper
    MARC ALBRECHT SCHMID
    Experten
    MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
    PinTrade MT4
    Evgeniy Zhdan
    Experten
    Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
    Us30 and Xauusd Hedging Scalper
    Harsh Tiwari
    Experten
    ### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
    Btcusd Grid
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    1 (1)
    Experten
    BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experten
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Guran xauusd
    Ran Gu
    Experten
    Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
    GOLD Max MT4
    Peng Peng Gao
    Experten
    GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Experten
    Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
    Meat EA
    Roman Kanushkin
    5 (1)
    Experten
    Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
    Octopus Stability
    Aleksandr Shurgin
    Experten
    Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
    Milch Cow Hedge
    Mohamed Nasseem
    Experten
    MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
    Forebot
    Marek Kvarda
    Experten
    Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
    Avato
    Nikolaos Bekos
    Experten
    Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
    AreaFiftyOne
    Valeri Balachnin
    Experten
    Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
    Price Breakthrough EA
    Jun Hu
    Experten
    Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
    Weitere Produkte dieses Autors
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experten
    Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
    LENA Scalp
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    4.4 (5)
    Experten
    LENA Scalp Mit fortschrittlicher Stop-Loss-Technologie und künstlicher Intelligenz bietet der Lena Expert Advisor ein innovatives Handelserlebnis. Der Lena-Roboter verwendet keine großen Stop-Loss-Level, kein Martingale und kein Grid-Trading. Stattdessen nutzt er ein dynamisches Stop-Loss-System, das sich an die Marktbedingungen anpasst. Die KI-gestützte Analyse hilft dabei, wichtige Marktchancen zu identifizieren, die auf der sorgfältig entwickelten Strategie basieren. Diese automatisierte Han
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension