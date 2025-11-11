Jesko EA –

Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA), der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde.

Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen.

Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Einfache Installation

Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)

Mindest-Einzahlung: 100 USD

24/7 Support

Kaufe Jesko einmal – erhalte unsere anderen Produkte kostenlos!

1,5Minuten Gold

Für den Backtest: Stellen Sie sicher, dass INCORRECT nicht im Chart erscheint.

Falls doch, müssen die Einstellungen geändert werden.

Die Optionen sind nur True/False – passen Sie sie an, bis im Chart ein grünes OK erscheint, was bedeutet, dass alles in Ordnung ist.

Eingabeparameter

Allgemeine Einstellungen

AccountType – Kontotyp auswählen (Normal / ECN / andere).

RiskMode – Risikomanagement-Modus auswählen (Niedrig, Mittel, Hoch).

Lot & Risikokontrolle

FixedLotSize – Feste Lotgröße (Standard: 0.01).

MaxDailyTrades – Maximale Anzahl der Trades pro Tag (Standard: 1000).

DailyProfitLimit – Tägliches Gewinnziel, bei dessen Erreichen der EA stoppt (Standard: 15000.0).

Handelsausführungs-Einstellungen

Limit – Order-Distanz in Pips (Standard: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – Wenn „true“, werden Orders am High/Low der Bestätigungskerze platziert.

def_MaxSpread – Maximal erlaubter Spread in Pips (Standard: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – Ablaufzeit für Pending Orders in Minuten (Standard: 10).

MyMagicNumber – Eindeutige ID für die Trades des EA (Standard: 12345679).

Slippage – Maximal erlaubter Slippage in Punkten (Standard: 3).

Sonstige Informationen

Author_ – Autor-Information (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt, die eine stabile, konsistente und wartungsarme Handelslösung suchen.

Starte noch heute mit Jesko und erhalte kostenlosen Zugang zu all unseren zukünftigen Produkten!