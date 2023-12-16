Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Viel Spaß :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten !

Diamond PRO ist eine erweiterte, leistungsstarke Version von Diamond für fortgeschrittene Trader. Die Pro-Version enthält optimierte Kerne, neue verbesserte Filter für Einstiegspunkte, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet präzisere Markteintritte, analysiert und filtert kommende Wirtschaftsnachrichten, enthält einen Spread-Schutz und einen fortschrittlichen Positionsmanagement-Algorithmus. Das Hauptziel des Diamond PRO Systems ist eine höhere Sicherheit und eine bessere Handelsleistung. Nach der Installation und Konfiguration des Experten, arbeitet es im vollautomatischen Modus.

Trader, die Diamond PRO gekauft haben, erhalten einen persönlichen Bonus. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich für Unterstützung.





Hauptmerkmale

Fortgeschrittener Handelsalgorithmus;

Präziser Einstiegspunkt-Filter;

Erhöhte Handelsleistung.

Erweiterte Parameterliste zur Feinabstimmung";

Mehrstufiger Gewinnschließungs-Algorithmus;

Vollständig automatischer Handelsmodus;

Geld-Management-System;

Flexibler Filter für Wirtschaftsnachrichten

Hoher Spread-Schutz;

Tages- und Zeitfilter.



Wichtigste Anforderungen Terminal MT4;

ECN-Konto;

Mindesteinlage $200;

Paare: eurusd, gbpusd, usdjpy.

Zeitrahmen H1.

Stabiler und schneller VPS.

Diamond Pro installieren

Nachrichtenfilter einrichten. Verbinden Sie Diamond PRO mit dem Chart des empfohlenen Handelspaares. Drücken Sie die Schaltfläche "Laden" und wenden Sie die geeignete .set-Datei an. Erlauben Sie den Live-Handel und schalten Sie die Schaltfläche "AutoTrading" im oberen Bereich des Terminals ein.